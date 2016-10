El Concejo dio a conocer el incremento de precios de la canasta básica de alimentos

La variación de precios acumulada de marzo a la fecha es de 23,73 %, con lo cuál la Canasta Básica de Alimentos ha aumentado de manera descomunal. El relevamiento de los precios de la Canasta Básica Alimentaria se lleva a cabo en tres supermercados de la ciudad, lo cual permite conocer cuál es la variación que existe mensualmente y cuáles son los productos que más suben.

RIO GRANDE.- A través de la creación del Indice de Precios del Concejo Deliberante, impulsada por el concejal Paulino Rossi, se dio a conocer nuevamente cual ha sido la evolución de los precios de la canasta básica de alimentos durante el último mes, un trabajo que se viene realizando desde el mes de marzo. Los resultados arrojados a lo largo de estos meses han sido materia de debate y preocupación; por ejemplo, la variación de precios acumulada de marzo a la fecha es de 23,73 %, con lo cuál la Canasta Básica de Alimentos ha aumentado de manera descomunal.

De este relevamiento, se pudo conocer que en el mes septiembre, se percibió un aumento del 5,55 % con respecto al mes anterior, siguiendo con la escala que se viene registrando los meses anteriores. En este sentido, desde el mes de junio en adelante la variación mensual se ha mantenido en valores entre 4 y 5 % con tendencia a seguir subiendo.

Cabe remarcar que el relevamiento de los precios de la Canasta Básica Alimentaria se lleva a cabo en tres supermercados de la ciudad, lo cual permite conocer cuál es la variación que existe mensualmente y cuáles son los productos que más suben.

Por otro lado, la recolección de datos también permite visualizar cuáles son los productos de la canasta básica que más han aumentado de agosto a septiembre. Es así que el mayor índice se registró en el aceite, con un aumento extraordinario del 52,84 %, siguiéndole en el ranking el azúcar, con el 36,95 %, los dulces con el 16,84 % y la sal fina con el 15,33 %. A estos productos le continúan la sal gruesa con el 14,50 %, el arroz con el 13,62 % y las carnes con el 10,68 %. Las hortalizas, las papas y las batatas finalizan este top 10 con el 7,01%, el 6,93 % y el 6,27 % respectivamente.

“Aumento de precios más alto del año”

“De vuelta una mala noticia porque se detectó el aumento de precios de la canasta básica más alto del año; 5,55 % de agosto a septiembre” dijo el concejal Rossi; agregando que “nos preocupa sobremanera ya que, supuestamente, en este segundo semestre se iba a desacelerar el proceso inflacionario”.

Rossi mostró su preocupación por el estado actual de los precios de la canasta básica en las góndolas manifestando “lamentablemente en la ciudad todo lo que es alimentos sigue de escalada de una manera que golpea muy duro, sobre todo, en los sectores más vulnerables, porque tengamos en cuenta que la canasta básica de alimentos es lo que uno no puede dejar de consumir, no hay posibilidad de querer comprarlo o no, es lo que necesita una familia para poder vivir un mes”.

Con relación al relevamiento y posterior análisis estadístico que se lleva adelante mensualmente, el funcionario explicó que “nos hemos demorado un poquito más este mes a emitir el número, porque estamos tratando de analizar a qué se deben estos aumentos más importantes”.

En esta línea indicó que “hubo una fuerte incidencia en la canasta básica en lo que es el aumento del aceite con un 50%, el azúcar y los dulces, y vamos a tratar de generar cada vez mayor información estadística para cuando tengamos que tomar una decisión sea en función a datos con sustento científico”.

Ante esta situación el concejal Rossi manifestó la necesidad de encarar un trabajo en conjunto con los órganos provinciales pertinentes. De esta manera, resaltó que “esto nos obliga a ver de qué manera aceleramos la agenda de trabajo en conjunto con Comercio de provincia, y ver cómo podemos potenciar el contralor”, dijo, al tiempo que añadió que “nosotros habíamos planteado el programa Precios Cuidados, y que ahí me explicaron todas las limitaciones que están teniendo, pero no deja de ser una muy buena herramienta para la provisión de estos alimentos básicos a todas las familias de la provincia a un precio estable”.