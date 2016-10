El Comedor de María de la Margen Sur construirá un espacio propio

El Comedor de María, funciona desde hace diez años en el barrio Unido de la Margen Sur. Ayer, referentes de diferentes sectores sociales y políticos participaron del lanzamiento de la campaña pro construcción de una sede. Todos los interesados, pueden colaborar de diferentes maneras.



RÍO GRANDE.- María González, comenzó hace 10 años ya a cocinar en su casa, para los niños del barrio. Así nació el Comedor de María. Hoy, la meta es poder construir un espacio en el que el los vecinos que necesiten esta ayuda puedan sentarse a comer, y porqué no participar de actividades culturales y sociales.

Con la presencia de varios colaboradores, María recibió a El Sureño en su casa, y habló sobre la campaña para recaudar dinero y materiales para la construcción de un comedor. Las dimensiones del espacio, se proyectan en un espacio de aproximadamente 50 metros cuadrados.

Casi diez años pasaron desde la primera vez que María cocinó en su casa para los niños de su barrio. Hoy muchos de ellos son adultos, y el lugar en que alguna vez ella los recibió es un símbolo de solidaridad para todo el barrio.

“Yo tengo la satisfacción de que los chicos que yo tuve, hace diez años atrás, hoy chicos grandes – comenta María- y para ellos soy su abuela. Así todos, porque como siempre he estado acá dentro del asentamiento, desde que ellos vinieron a estos lugares, yo soy parte de su familia. Y esa es la satisfacción más grande que uno puede tener”.

María prepara cada día cerca de 70 viandas, que los vecinos que necesitan, pasan a retirar cada noche: “Cuando tenemos muchos alimentos, por cuestión de que no se tienen que vencer y porque tenemos que controlar mucho eso, entregamos bolsas de alimentos y ahí ya no cocinamos esa semana”, explica.

Y asegura que en muchas ocasiones, son más las personas que se acercan a buscar alimento: “Nosotros priorizamos los nenes hasta los 12 años, después vienen los adolescentes. Toda la familia, a veces los adultos, así que prácticamente tendremos más de 100 personas actualmente”.

Según lo planificado, el espacio que pretendes construir será de 6 por casi 9 metros: “Es un espacio para el comedor únicamente, y ahí sí van a tener que venir a comer acá”.

Para María, el espacio para el comedor es un proyecto, que anhela hace mucho tiempo: “La verdad que estamos lanzando hoy este proyecto, que lo teníamos desde hace tanto tiempo. Con gente que nos está ayudando un montón. Luis Soler, nos regaló una moto de Motomel 125 Cross y la pusimos como premio de una rifa. Sale 100 pesos el número y todo lo que se recaude es para pagar distintas cosas. Hay que pagar planos, construcción, y otras cosas para que sea todo como corresponde. Después tenemos una cuenta abierta en Soldasur, donde todo el que quiera colaborar, ya que nosotros no recibimos dinero en mano, pueda ir a depositar 5, 10, o 200 pesos, la cantidad que quiera y nosotros ahí vamos y retiramos los materiales que se necesiten”, explica María.

Para la rifa, se imprimieron cerca de mil números, con la colaboración de la imprenta Publimóvil. El sorteo será el 30 de noviembre por Lotería Nacional Nocturna. Los números estarán disponibles en distintos lugares. Además desde la Subsecretaría de Juventud, y el Rotary Club Río Grande, habrá voluntarios que estarán también ofreciendo los números. Estos, cuentan con el sello y la firma que representa al comedor, para garantizar su autenticidad.

María González, agradeció especialmente la colaboración de la radio Aire Libre, del Rotary Club Río Grande, de Cooperativa Eléctrica, y Juzgado de Ejecución, y al Servicio Penitenciario.

Respecto a esto, María comentó que, los internos de la Unidad Penitenciaria de Río Grande, estarán fabricando los bloques de cemento, para utilizar en la construcción: “Nosotros pasamos el material y ellos nos van a hacer los bloques. La Cooperativa Eléctrica, dona unas 30 bolsas de cemento para que la semana que viene ya empiecen a hacerse los bloques. Pero después para hacer la pared, que ya me pasaron presupuesto y todo, necesito 60 bolsas de cemento más la cantidad de hierros, ripio, todo lo demás. Todo el que quiera colaborar puede acercarse a Soldasur y dejar. Y si no, aquel que tiene hierros ya, o bolsas de cementos, y quiere colaborar bienvenido es, me llaman por teléfono, al 2964475997 o me buscan en el Facebook por Comedor María, y ahí nosotros lo vamos a retirar”, concluyó.