Claudio Juárez: “El folklore es un río que no para de fluir”

El Ballet Río Grande cumplió 30 años. Los festejos contaron con importantes figuras de nivel nacional. Su director, profesor Víctor Hugo Fernández, conversó con El Sureños acerca del aniversario y del sentimiento hacia el folklore en general. Cómo se relacionan los jóvenes de hoy con el arte nativo argentino, y la importancia de darle espacio al canto y al baile autóctono.

RÍO GRANDE.- El Ballet Río Grande de danzas nativas acaba de realizar un festival por su trigésimo aniversario, en el gimnasio Carlos Margalot. Hace 30 años que el grupo se presenta en escenarios y festivales dentro y fuera del país. De los festejos participaron otros grupos folklóricos, de Chile y hasta una compañía de baile de Francia. La dirección estuvo a cargo de Claudio Juárez, la voz del Festival de Cosquín.

“Hemos cosechado colegas del escenario importantes por eso está con nosotros esta eminencia que es Claudio Juárez, del famoso grito, ‘aquí Cosquín”, recalcó Víctor Hugo Fernández.

Y continúa: “La idea fue encontrarnos con amigos. Llegaron amigos de Francia ‘La Compagnie Maribel’, la ‘Tango Folk’, una orquesta de tango de Santa Fe. De Chile vinieron ‘Karukincanto’, un conjunto consagrado en el festival de la Patagonia; ‘Sincomentarios’, otra banda de folklore urbano de Chile. Hemos tenido gente de Santa Cruz, como David Andrade, que ha venido para el tributo a Giménez Agüero. Ha venido de San Juan un decidor, poeta narrado, e improvisador, José Riveros. De Mendoza vinieron dos guitarras muy conocidas como son los Maturanos. Y así también grandes colegas, locales, amigos de la provincia como Omar Ruiz de Ushuaia, Facundo Armas, Miguel Ángel Pereyra de nuestra localidad. El dúo Contravientos, la banda Machala. Todos acompañando esta fiesta de nuestra compañía de danzas”.

Una trayectoria. A través de este festejo, la compañía también mostró su recorrido, logros y progreso. “Treinta años no fueron en vano, hemos tenido muchos logros, en 30 años tuvimos más de mil presentaciones, en todo aspecto y en todo lugar. Desde un jardín de infantes hasta una escuela de frontera, un espacio de campo de misas a cielo abierto como ha sido la Fiesta del Ovejero, que el padre Zink era quien oficiaba esas misas, como también grandes escenarios como el Festival de Cosquín, o tantos otros en Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia”, comenta Fernández.

El festival se dio el lujo de tener a Sergio Planes de Ushuaia, y Claudio Juárez, anfitrión del Festival del Cosquín, como las voces conductoras. Por esto, Fernández, agradece a todas las entidades municipales y provinciales que colaboraron en la organización.

Según el profesor, la gente además disfrutó la oportunidad de volver a los primeros jóvenes que bailaron en el primer grupo formado y presentado el 10 de julio de 1986 en la fiesta de antiguos pobladores, en el Club O´Higgins. De esa época en adelante, los jóvenes fueron pasando la posta a otros, pero en esta ocasión muchos volvieron al escenario: “Te puedo hablar de 300 y pico de bailarines, porque una cosa es el ballet, y otra cosa es la escuela de danza. Por la escuela de danza han pasado casi 500 bailarines en un año. Siempre la compañía, como todo va creciendo, y van apareciendo nuevas formaciones de grupo. Y tuvimos la suerte de tener en las tres décadas gente en el escenario”, rememora el director.

Actualmente, la compañía sigue formando bailarines de primer nivel. Algunos de ellos pertenecen hoy a grupos de nivel internacional como el Ballet Brandsen, o ‘Universidad del tango’. “Algunos estuvieron en Tango Pasión, otros en Forever Tango, que son compañías internacionales. Hay bailarines que están muy bien en Buenos Aires e internacionalmente”, comenta con orgullo Fernández.

En diciembre el Ballet Río Grande tiene planes de participar en varios festivales folklóricos, y luego nuevamente preparar un nuevo festival aniversario, para seguir festejando con folklore y amigos.

El folklore hoy. Claudio Juárez es embajador cultural de la ciudad de Cosquín. Además, es maestro de ceremonias del Festival Mayor de Folklore de Cosquín. Después de muchos años, visita Tierra del Fuego por segunda vez para participar en el festival aniversario del Ballet Río Grande.

“Cosquín no solamente es lo que se ve en la televisión -comenta Juárez- sino un gran centro de actividades, talleres, muestras, exposiciones, artesanos, poetas, congresos, charlas debate, todo eso es Cosquín. Los espectáculos callejeros, las peñas, y a la noche el escenario y la programación televisada. Allí nos conocimos con Víctor Hugo, que él llega con su propuesta artística desde Tierra del Fuego que, por supuesto, es bienvenida”.

Juárez asegura que durante su visita se sintió honrado hasta con el buen clima que reinó esos días: “Tengo entendido que el clima me ha tratado muy bien porque estos días ha estado precioso. No obstante, estaba nevando en Ushuaia hace como cinco días, así que yo me traje una tonelada de abrigo y resulta que me encuentro con un clima soleado y sumamente agradable”, comenta risueño.

Además de conducir festivales folklóricos, Juárez conduce un programa de radio ‘Desde adentro Folklore’, desde hace casi 30 años. “Escribo también artículos para diferentes revistas especializadas de Folklore. Pero fundamentalmente, todos los fines de semana estamos en una provincia diferente, porque yo vivo de la animación de festivales. Venía ahora de Misiones, el próximo fin de semana estamos en Tucumán”, recalca.

Respecto de la participación de los grupo locales en el Pre-Cosquín Juárez, reconoce: “Es bueno recordarles a los nuevos valores artísticos que tienen esta puerta abierta, esta posibilidad de viajar a la capital nacional del folklore, que conlleva una preparación, una seriedad, y una predisposición que debe estar siempre bien aceitada para poder ser los referentes de una provincia que va a encontrarse con el resto de las 50 sedes. Ustedes son la más austral, y está Purmamarca en la otra punta del país en la misma fecha haciendo también su selectivo”.

Ser profesional del folklore. Además de recomendar seriedad a los artistas, Juárez los alienta a participar: “He hablado con algunos artistas de la isla que me decían ‘no, nunca participé del pre’… las propuestas van a llegar al norte; al centro del país, en tanto y en cuanto haya predisposición para enviarlas. No esperen que Cosquín levante el teléfono, porque es imposible llamar a convocar a todos los artistas referentes por teléfono. No se acuerden de Cosquín en diciembre. Imagínate vos que esta edición de enero, del 2016, se acomodaron, ordenaron y se predispuso escenario y tiempo para 3.200 artistas. En los espectáculos callejeros, en la peña oficial, en la trasnoche y en el festival. Entonces es arduo el trabajo que tiene Cosquín y si vos enviás una propuesta el 5 de enero, el 20 de diciembre… estás llegando cuando están todos los lugares ocupados. Participen del pre-Cosquín. Sumen las letras nuevas que tengan ganas. Hay excelentes autores e intérpretes; que me he sorprendido en estos días, me voy con todas las expectativas colmadas”, recalca nuevamente Juárez.

Además, el presentador enfatizó en la importancia de animarse a presentar y proyectar el arte local: “Sumen, el folklore del país está esperando conocer estas cosas”.

Además, agrega, son los artistas los que deben demandar el espacio: “No hay que echar culpas -recomienda- yo creo que hay responsabilidades compartidas. Por ejemplo yo, siendo difusor del folklore, he tenido que renegar algunas veces, que por ejemplo un programa de radio de folklore es siempre en un horario de relleno, y no central. Donde en un programa de variedades, pasan un tema de folklore a las cansadas, siendo que es nuestra música. Y como contrapartida, tenés que de 10 festivales en una provincia, nueve tienen una programación artística, entonces el género está siempre vigente.