Carta abierta: Llegó la hora que se haga justicia

El gobierno de Manfredotti-Gallo nos inventó supuestos incumplimientos y sacó un decreto en el año 2001 para echarnos de las Termas del Valdez, perdiendo todas las mejoras y las inversiones que habíamos hecho durante tantos años y llevándose todas nuestras cosas y las máquinas de la empresa, para dejarlas tiradas en Vialidad Provincial y destrozando así a una empresa familiar que apostó al futuro y que invirtió mucho dinero para que los fueguinos pudieran disfrutar de las aguas termales, todo el año. Esto se pudo hacer porque un sector de la justicia de aquella época, miró para otro lado.

Mi empresa firmó un contrato con el Gobierno para brindar un servicio turístico a los fueguinos todo el año, a cambio de las inversiones que hacían falta. Hicimos todas las inversiones que se necesitaban con mucho esfuerzo y por nuestra cuenta, como construimos el camino de 16km. de largo desde la Ruta 3 para entrar porque no existía y sin la ayuda de nadie, y a la provincia nunca le costó un solo peso.

En 2003 la Legislatura sacó una ley trucha que violaba el contrato mientras estaba en juicio con el Gobierno y, en 2006, las tuvieron que devolver después del juicio que les hice.

Mientras nosotros no estuvimos en las termas durante esos 6 años, se robaron el alambrado que habíamos colocado y se destruyeron todas las mejoras y casi todas las instalaciones que habíamos construido.

Cuando Fabiana Ríos llegó al poder comenzó la destrucción del camino que habíamos hecho, usando a partir de su mandato el decreto N°1201/98 que fue usado a partir de su Gobierno, para que entraran camiones de gran porte cuando estaba prohibido, ya que nosotros, al realizar el camino, lo preparamos para el ingreso de autos familiares y vehículos de turismo.

Hice la mensura y la pagué, pero la Dirección de Catastro, sigue mirando para otro lado después de 9 años usando esa ley trucha que hizo Manfredotti-Gallo y que la Legislatura aprobó en 2003 mientras yo estaba en juicio con el Gobierno.

Pagué siempre todos mis impuestos pero la Dirección de Rentas me sacó del padrón inmobiliario para que no los pueda pagar, y por eso tuve que iniciar un juicio de consignación para depositar año a año y, ante la justicia, el impuesto inmobiliario de las termas que no me dejan pagar.

Siempre cumplí con todas mis obligaciones que están en el contrato y, ahora, las Termas están cerradas por culpa del Gobierno de la provincia. Ha llegado el momento de que todo el pueblo de Tierra del Fuego lo sepa, como también en algún momento, todos los responsables deberán rendir cuentas ante la justicia del daño que nos causaron.

El Gobierno, a través del Banco de Tierra del Fuego, ayudó económicamente durante años a mucha gente y a muchas empresas, y muchos de los que recibieron esa ayuda económica, no la devolvieron nunca, o la devolvieron como se les dio la gana. A mi empresa nunca la ayudaron y nosotros sí íbamos a devolver lo que nos hubieran prestado.

El Fiscal de Estado de la provincia acompaña también, desde hace años, los intentos de varios gobernadores de sacarme de las termas, y llegó hasta la mentira, afirmando que el convenio que me permitió recuperar las termas en 2006 había sido homologado por el Superior Tribunal de Justicia, cosa que nunca ocurrió.

Ahora, el vicegobernador Arcando, pareciera que se convirtió en el heredero de Manfredotti-Gallo, porque dice, públicamente, en referencia a las Termas, que las inversiones no se hicieron y que cuando él era legislador, se había aprobado una norma para que no se rifaran los intereses de los fueguinos con las concesiones o las ventas de los bienes de turismo, cuando esa ley era nefasta e ilegítima porque viola lo que dice el contrato firmado.

Además de ser un caradura, y un sinvergüenza, está faltando a la verdad, porque es mentira que las inversiones no se hicieron y, también es mentira que mi empresa tenga un permiso precario de concesión. El contrato firmado con el Gobierno existe, también hicimos las inversiones y es por eso que el Gobierno está obligado a respetar y a cumplir ese contrato y como no lo hizo durante todos estos años, ahora va a ser la justicia quien va a obligar al Gobierno a que cumplan el contrato, con el juicio que le inicié.

Mis hijos fueron criados para que sean honrados y para que siempre defiendan su dignidad y, es por eso, que mi hijo le mandó una carta a Fabiana Ríos, cuando era la gobernadora, para que ella impidiera que nos roben, pero en ocho años no hizo nada.

Por suerte para los fueguinos, y para todos los argentinos, muchas cosas están cambiando en la provincia, en el país y en la justicia y es por eso que estoy convencida, y tengo confianza, que la actual Gobernadora, y esta justicia, no van a permitir que se repita la maldad de sacarnos otra vez de las termas. Es por eso que, como hija de esta tierra, les pido, humildemente a los que me quisieron despojar, que no lo vuelvan a intentar porque, si lo hacen, lo tendrán que pagar como corresponde y no que lo tenga que pagar el pueblo.

Voy a prestar las instalaciones de las termas gratis y como ya lo hice otros años, para que los chicos que no pueden irse de vacaciones en el verano las puedan disfrutar, y también voy a hacer de nuevo todas las inversiones que hagan falta porque me sobra capacidad. No me dejaron hacer, y lo que hice, lo destruyeron. Se terminó mi paciencia.

Esta es la verdad de lo que pasó con las termas durante todos estos años y tengo todas las pruebas que las pongo a disposición del que las quiera ver y, es por eso, que no me voy a callar y voy a juntar miles de firmas si hace falta de los vecinos de la provincia, voy a ir a los medios nacionales y hasta a la Corte de Justicia de la Nación si es necesario para defenderme, y para evitar que se quieran quedar con el sacrificio de casi una vida entera. No les voy a permitir que me atropellen más y que se llenen la boca con la excusa de que están defendiendo los intereses de los fueguinos y de la provincia.

ANGELICA MANCILLA – DNI 11.858.073