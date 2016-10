Camioneros volvió a ganar y es uno de los punteros

RIO GRANDE.- En la tarde de ayer se presentó Camioneros en su casa, por la novena fecha de la Zona A Patagónica del Torneo Federal B de Fútbol, y tras vencer 1 a 0 a Estrella Norte de Caleta Olivia, se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones junto a Huracán y Jorge Newbery, ambos de Comodoro Rivadavia, quienes también se quedaron con sus respectivos duelos y de esta forma se cortaron con relación a los demás participantes.

El Globo venció 2 a 0 a Florentino Ameghino en el primer choque comodorense, y el Lobo hizo lo propio con la CAI por 3 a 1 en el otro duelo local.

Camioneros, pese a jugar el mejor primer tiempo de local de sus cuatro presentaciones, recién consiguió el gol de la victoria a los 29 minutos de la segunda etapa mediante un tiro penal que acertó el goleador Jonatan Torres.

Pese a las bajas de varios jugadores importantes, Pedro Velázquez plantó un buen equipo para recibir a uno de los colistas del grupo, y el resultado del once inicial que probó el viernes con tantos buenos resultados, mostró en la primera etapa el mejor juego que se tenga memoria en el sintético municipal.

Desde el vamos el Verde le hizo sentir la presión al visitante; pese a jugar con viento en contra, al minuto de juego Jony Torres tuvo la chance de adelantar a su equipo tras una buena habilitación de Ezequiel Barrientos para el goleador quien ingresando por la derecha intentó tocar por arriba del achique del arquero Kevin Chaile quien leyó bien la jugada y logró sacar la pelota al córner.

La respuesta de los caletenses no se hizo esperar y un minuto más tarde un buen desborde del nigeriano Olushola terminó con su centro pegando en el costado de la red.

Pese a la presión que se ejercía en mitad de cancha, Camioneros siempre lograba salir de la misma por el costado derecho, allí fue donde más daño hizo con el tándem Vera, Barrientos primero, Bustos después y Rojas, y fue justamente Morita Rojas quien a los 9 minutos llegó por ese sector y al pisar el área sacó un buen remate al primer palo exigiendo a Chaile que otra vez mandó la pelota al tiro de esquina. Y de ese córner enviado por Juan Barrientos, ingresó solo sin marca Pichi Bravo quien le dio de derecha sin dejar picar la pelota y esta se fue besando el palo derecho del arquero, clarísima situación de gol.

Sobre los 14 minutos, otro desborde de Rojas, la figura de la cancha, quien llegó al fondo, sacó un centro rasante al medio para el ingreso de Jony Torres, este falló el remate y la pelota le quedó servida a Jonathan Bustos quien no pudo controlar el balón cuando lo ideal hubiese sido pegarle al arco de primera.

La llegada más seria del rival se dio a los 19 minutos cuando nuevamente el delantero nigeriano desbordó esta vez por la izquierda y sacó un centro milimétrico al corazón del área donde el Vikingo D’Augero se anticipó a su marcador y cabeceó a las manos del arquero Godoy que no tuvo problemas en controlar la misma en dos tiempos, pero pudo ser más peligrosa esa llegada, fue un toque de atención que por suerte para el local fue la única que debió soportar.

Entre los 20 y 37 minutos de esta etapa no hubo llegadas claras de los dueños de casa; fueron todos centros al área por infracciones del rival pero entre los defensores y el arquero santacruceño lograron despejar todo lo que le enviaron.

A los 38 llegó una nueva jugada de gol de Camioneros tras una gran corrida del Paragua Bustos por la derecha quien le ganó en velocidad a su marcador y al pisar el área sacó un remate fuerte que se fue por el primer palo cuando, quizás lo más conveniente hubiese sido el centro ya que llegaban de centro tanto Rojas como Torres con más chances para definir, pero el menor de los Bustos se tuvo fe y la pelota se fue apenas afuera.

Sobre los 42 minutos llegó la mejor jugada colectiva de Camioneros; la pelota comenzó a ser manejada por Ezequiel Barrientos por la izquierda, la misma pasó por Lucas Nelli, éste la jugó al medio para Juan Barrientos, éste la hizo correr más al medio para Pichi Bravo quien dominó y se fue contra el arco rival y al ver que nadie lo salió a cortar, sacó un remate de 20 metros que se fue besando el palo izquierdo del arquero cuando este no tenía chances de llegar a la pelota. Con esta jugada se murió el primer tiempo.

Tras el descanso, el complemento arrancó apagado en las áreas, si bien la visita tuvo mayor control de pelota que el Verde en los primeros pasajes, no lastimó a Godoy y por momento el medio campo se hizo mucho más luchado que jugado y así no hubo jugadas claras contra los arcos, fue de lo peor del partido.

A partir de los 11 minutos comenzaron los cambios, en Estrella ingresó Gustavo Heredia para intentar tomar la manija que nunca logró tener Arispe, mientras que Rodrigo Pérez González ingresó por Ezequiel Barrientos para tener mayor control de pelota y se pudiera asociar con Juan Barrientos para generar más juego para los delanteros que quedaron bastante aislados en esta segunda parte.

Y la primera llegada de peligro del local fue a los 15 minutos cuando Lucas Nelli envió un centro a la media luna, allí dominó el goleador Torres y tras acomodarse para su pierna más hábil, sacó un remate cruzado que se fue apenas afuera.

Sobre los 27 minutos del complemento llegó la jugada clave del partido; una infracción sobre la derecha, muy cerca del córner que Barrientos lo ejecutó buscando a Jonathan Bustos y antes que este pudiese conectar, el árbitro ushuaiense Walter Barrera no dudó en cobrar la pena máxima al ver una agresión de Gómez, quien a su vez vio la tarjeta roja directa por esa acción. Nada para reprochar al colegiado, más allá de las lógicas protestas de los visitantes.

Dos minutos después, cuando finalizaron las protestas, Jony Torres transformó la pena máxima en gol, ejecutando con gran maestría el disparo al palo opuesto donde se jugó Chaile para desatar la locura de la hinchada local.

Las cosas no habían quedado bien con la gente de Caleta Olivia que casi de inmediato vieron cómo expulsaban a otro valor propio; el recién ingresado Emanuel Paredes escupió a Rodrigo Pérez y fue informado por el asistente Darío Alderete y el juez principal no le quedó otra que expulsar al jugador. Las protestas fueron más airadas que la jugada del penal, ingresó todo el banco de suplentes a protestarle al árbitro, incluso cuando se fue uno de los expulsados tuvo un altercado con la Policía camino al vestuario y se vivieron momentos de mucha tensión.

Cuando se reanudó el juego, la visita estaba para el cachetazo ya que quedó en el fondo con línea de tres y jugó adelantado para intentar el milagro de llegar a la igualdad con dos hombres de menos, y Camioneros pudo liquidarlo pero no estuvo fino en el toque final.

Cuando el juez hizo sonar su silbato, cinco minutos después de los 45 reglamentarios, el Verde festejó la victoria trabajada sabiendo que siguen en lo más alto de la tabla y que aún se mantienen invictos en la competencia.

Camioneros 1 – 0 Estrella Norte

1. Alejandro Godoy 1. Kevin Chaile

4. Lucas Vera 4. Juan Carlos Genga

2. Gustavo Gauna 2. Facundo Caivo

6. Juan Carlos Rosales 6. Isacc Fernández

3. Lucas Nelli 3. Edgardo Ariel Maza

8. Ezequiel Barrientos 7. Maximiliano Bravo

5. Gustavo Bravo 8. Cristian Champses

10. Juan Barrientos 5. Jonathan Gómez

7. Jonathan Bustos 10. Leandro Arispe Vargas

9. Jonatan Torres 9. Ariel D’Augero

11. Roberto Rojas 11. Fatai Olushola

DT: Pedro Abel Velázquez. DT: José Vargas.

Arbitro: Walter Daniel Barrera de Ushuaia. Asistentes: Darío Alderete y Luis Fernández, ambos de Ushuaia. Cancha: Sintético Municipal del Barrio AGP. Gol: ST 29’ Jonatan Torres (Camioneros) de penal. Cambios: 12’ 18. Rodrigo Pérez González por Ezequiel Barrientos; 42’ 14. Cristian Cantero por Jonathan Bustos y 48’ 16. Alan Barría por Rodrigo Pérez, todos en Camioneros. 11’ 15. Gustavo Heredia por Leandro Arispe; 22’ 17. Emanuel Paredes por Ariel D’Augero y 40’ 14. Exequiel Soto por Maximiliano Bravo, todos en Estrella Norte. Suplentes: Camioneros: 12. Leandro Bordón, 13. Nicolás González Padilla, 15. Germán Córdoba y 17. Gonzalo Cuesta. Estrella Norte: 12. Martín García, 13. Francisco Varela y 16. Nicolás Soto. Incidencias: 27’ y 32’ expulsados Jonathan Gómez y Emanuel Paredes en Estrella Norte.

Posiciones – Zona A

Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC

1º Camioneros (Río Grande) 15 7 4 3 0 11 7

2º Huracán (C. Rivadavia) 15 8 4 3 1 13 6

3º Jorge Newbery (C. R.) 15 8 4 3 1 10 5

4º CAI (Comodoro Rivadavia) 11 8 3 2 3 12 13

5º Boxing Club (Río Gallegos) 6 7 1 3 3 10 9

6º Florentino Ameghino (C. R..) 5 8 1 2 5 7 13

7º Estrella Norte (Caleta Olivia) 5 8 1 2 5 4 14

Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Jeremías Asencio Huracán 7

Vladimir Covalschi CAI 5

Jonatan Torres Camioneros 5

Jorge Olguín Boxing Club 3

Mauro Villegas Jorge Newbery 3

Sebastián Benites Jorge Newbery 2

Rodrigo Cárcamo Jorge Newbery 2

Matías Delgado CAI 2

Lucas García Florentino Ameghino 2

Mariano Matus Boxing Club 2

Marcos Rilo CAI 2

Jonatan Salazar Camioneros 2

Marcos Sanabria Boxing Club 2

Esteban Selpa Huracán 2

Matías Vargas CAI 2

Germán Villarino Boxing Club 2

Brian Vivas Florentino Ameghino 2

Próxima fecha – Décima

Florentino Ameghino (C. Rivadavia) vs. Jorge Newbery (C. Rivadavia)

CAI (Comodoro Rivadavia) vs. Camioneros (Río Grande)

Boxing Club (Río Gallegos) vs. Huracán (C. Rivadavia)

Libre: Estrella Norte de Caleta Olivia.