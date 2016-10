Camioneros perdió el invicto de visitante ante la CAI

COMODORO RIVADAVIA (Especial).- El conjunto de Nicolás Segura derrotó al elenco sureño 3-1 con goles de Axel Figueroa, Luciano Contreras y Matías Vargas, mientras que el descuento fue anotado por Jonathan Bustos en el inicio del complemento. En el encuentro, que se desnaturalizó a los 15 minutos del complemento por una doble infracción, se fueron expulsados Alejandro Godoy y Lucas Nelly en la visita, junto al defensor local Sebastián Leguiza. El lateral Lucas Vera quedó como arquero porque no había más cambios y le contuvo un penal a Matías Delgado a los 86 minutos de juego. El árbitro Julio Concevich no estuvo a la altura del partido correspondiente a la 10ª fecha de la zona patagónica y fue cuestionado por ambos planteles.

En el relato de un partido de fútbol debería explicar por qué la Comisión de Actividades Infantiles superó a Camioneros 3-1, que llegaba invicto a la 10ª fecha del torneo Federal B, pero lamentablemente se deberán comentar las incidencias que hubo a partir de los 15 minutos de juego donde una patada desleal derivó en un cierre de partido bochornoso, donde el árbitro Julio Concevich tuvo mucho que ver con su pobre actuación, y quedó claro que no estuvo a la altura de las circunstancias.

El conjunto comodorense se jugaba la chance de meterse en la discusión por la clasificación de la zona Patagónica frente a quien llegaba como líder e invicto, y el DT Nicolás Segura leyó bien el partido en la previa porque se la jugó con el ingreso de Axel Figueroa desde el inicio y con el goleador del equipo, Vladimir Covalschi, en el banco de suplentes y le salió bien.

Los pibes de la CAI se adueñaron de la pelota, la hicieron circular y si se fueron al descanso 2-0 solamente fue porque erraron en el puntazo final en al menos tres jugadas más. La apertura del marcador llegó a los 9 minutos cuando Orozco puso un pase entre líneas para que Figueroa domine, eluda al arquero y defina con el arco vacío.

La victoria parcial le dio ánimo al conjunto comodorense que estiró la ventaja con una anotación del santacruceño Luciano Contreras, que definió arriba luego de un rebote en el área. A esa altura parecía todo a pedir de CAI porque Camioneros no encontraba la pelota, y por eso Grasso no tenía participación en el cotejo.

Al descanso, el “Azurro” se pudo haber ido dos goles más arriba, pero la mala definición y la actuación del arquero impidieron que la diferencia sea más abultada, y los primeros cuarenta y cinco fue 2-0 a favor de los locales.

Sin embargo, al complemento entró más concentrada la visita que al minuto de juego descontó con una anotación de Bustos a la salida de un córner, y de a poco el partido comenzó a tomar otro color.

Camioneros salió a buscar el empate, y los pibes buscaron lastimar de contra hasta que a los 16 minutos todo se descontroló. Una falta a Figueroa sobre la derecha primero y una patada descalificadora a Orozco, todo en la misma jugada, caldeó los ánimos en un encuentro que venía siendo jugado con total normalidad. Los reclamos de jugadores y cuerpo técnico derivaron en dos expulsiones, pero no vio la roja el jugador que pegó, sino el arquero Godoy y el defensor Leguiza que se habían manoteado. El juez Concevich se tomó su tiempo hasta que el ambiente se tranquilizó a medias, y todos vieron la segunda roja para Camioneros en el aire, pero la visita siguió con diez en cancha. Nadie entendía nada en el estadio a esa altura.

Ante la expulsión del arquero, y con los tres cambios realizados, el defensor de punta derecha Lucas Vera se puso los guantes, y luego incidió en el resultado cuando a los 41 minutos le contuvo un penal a Matías Delgado, que hubiera sellado la historia antes de tiempo.

Con la expulsión de Leguiza, bajó García a la última línea y en una jugada desleal le pegó un codazo a Juan Rosales que le provocó un corte profundo en la cabeza. Segura sacó automáticamente a García que no fue expulsado (ni falta cobró el árbitro) y le dio minutos a José Chacón. La visita con dos hombres menos, abajo en el resultado y con un compañero ensangrentado se encegueció en buscar el descuento y al quedar mal parado, la CAI lo definió con una contra de Matías Vargas que eludió al arquero-defensor a los 46 minutos y puso el 3-1 definitivo.

En el final del partido, Juan Rosales saludó a varios jugadores de CAI y buscó a García que venía al círculo central. El ‘flaco’ iba pensando en saludar, y el jugador que terminó con una venda en la cabeza le metió una trompada y se fue caminando como si nada para los vestuarios acompañado por un asistente.

Lamentable el final que se vivió en el estadio municipal. Los de CAI esperaron en el círculo central durante casi diez minutos hasta que los 18 jugadores de Camioneros y cuerpo técnico ingresaron a los vestuarios.

CAI 3 Deportivo Camioneros 1

CAI: Mateo Grasso; Marcos Rilo, Gastón Barrientos, Sebastián Leguiza y Mauro Jofré; Matías Delgado, Christian García y Luciano Contreras; Brian Orozco; Axel Figueroa y Matías Vargas. DT: Nicolás Segura.

Camioneros: Alejandro Godoy; Lucas Vera, Víctor Verón, Juan Rosales y Cristian Cantero; Gonzalo Cuesta, Gustavo Bravo y Sebastián Delfor; Carlos Torres; Jonathan Torres y Roberto Rojas. DT: Pedro Velázquez.

Cancha: Estadio municipal Km 3.

Gol PT: 9m Axel Figueroa (C) y 24m Luciano Contreras (C). Goles ST: 1m Jonathan Bustos (DC) y 46m Matías Vargas (C).

Incidencias: a los 21m ST expulsados Godoy en Camioneros y Leguiza en CAI por agresión, 27m expulsado Lucas Nelli en Camionero por doble amarilla. A los 41m, Lucas Vera (DC) le contuvo un penal a Matías delgado (C).

Arbitro: Julio Concevich (Piedra Buena).