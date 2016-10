Camioneros parte hoy rumbo a Comodoro pensando en la CAI

RIO GRANDE.- El adelantamiento del juego del fin de semana entre la CAI de Comodoro Rivadavia y Camioneros de esta ciudad obligó también a reprogramar la salida, la cual será hoy alrededor de las 11:00 a más tardar, teniendo que estar los jugadores una hora antes en la sede del Sindicato.

Como ya es una costumbre, la delegación irá hasta Río Gallegos donde estiman llegar cerca de las 21:00, allí cenarán y partirán a la medianoche rumbo a la Capital del Petróleo para llegar cerca de las 09:00 y alojarse de inmediato en el hotel que elijan en esta oportunidad.

Los jugadores que deben estar presentes hoy son los siguientes: Alejandro Godoy, Víctor Verón, Cristian Cantero, Nicolás González Padilla, Gustavo Bravo, Rubén Gallo, Sebastián Delfor, Gonzalo Cuesta, Jonatan Torres, Carlos Torres, Roberto Rojas, Jonathan Bustos, Juan carlos Rosales, Licas Vera, Lucas Nelli, Juan Barrientos, Gustavo Gauna, Leandro Bordón y Germán Córdoba.

La única duda de estos diecinueve jugadores es Juan Barrientos; el mediocampista perdió el documento y si el mismo no aparece hoy antes de la partida del plantel, se perderá el importante juego ante la Comisión de Actividades Infantiles y cuanto antes deberá tramitar la renovación del mismo para perderse la menor cantidad de juegos posibles, sobre todo a partir de lo importante que lo considera Pedro Velázquez.

El único jugador de los que se puede denominar titulares que no está apto para jugar es Jonatan Salazar quien sigue con su recuperación del desgarro que sufrió en el juego de local ante Jorge Newbery, ya lleva casi tres semanas de recuperación y por lo grave que fue la misma, aún le restan dos semanas más como mínimo, teniendo en cuenta que aún no le han dado el alta ni siquiera para trotar alrededor de la cancha.

Justamente Velázquez no viajará con la delegación por tierra a Comodoro Rivadavia dado que mañana viernes debe asistir a un congreso de Camioneros en Buenos Aires y el sábado al mediodía estará llegando a la localidad chubutense a dirigir el equipo.

Ayer el entrenador realizó la última práctica previo al viaje, y teniendo en cuenta las ausencias de Juan Barrientos y Jonatán Bustos a la misma, Velázquez paró la siguiente alineación: Leandro Borón (Alejandro Godoy atajó para los suplentes), Nicolás González Padilla, Víctor Verón, Rubén Gallo y Cristian Cantero; el doble cinco lo conformaron Gustavo Bravo y Carlos Torres, mientras que Gonzalo Cuesta y Sebastián Delfor jugaron como carrileros por derecha e izquierda respectivamente, siendo Jonatan Torres y Roberto Rojas los dos delanteros del equipo.

El equipo suplente debió ser completado por parte del staff técnico teniendo en cuenta que varios jugadores juveniles o mayores viajaron ayer a El Calafate a disputar el Patagónico de Clubes de Futsal AFA.

Entre los jugadores del plantel que se midieron ante el supuesto elenco titular estuvieron Juan Carlos Rosales, Germán Córdoba, Gustavo Gauna, Lucas Vera, Lucas Nelli, Raúl Chaile y Ezequiel Barrientos.

El partido ante la CAI se jugará el sábado 15 a partir de las 16:00 en la cancha municipal de Kilómetro 3 donde siempre la escuadra Naranja hizo las veces de local, incluso cuando jugó varias temporadas en la B Nacional y de donde sacó tantos buenos jugadores que llegaron a primera división.

Los demás cotejos se desarrollarán el día domingo, por lo que si Camioneros alcanza los tres puntos, le pondrá mucha presión a los otros dos líderes que deben jugar de visitante, Huracán viajando a Río Gallegos a enfrentar al Boxing Club, y Jorge Newbery será visitante de Ameghino en la misma cancha que jugará el Verde.

La programación

CAI de Comodoro Rivadavia vs. Camioneros de Río Grande. Día y hora de inicio: Sábado 15/10, 16:00. Estadio: Municipal de Kilómetro 3, Comodoro Rivadavia. Arbitro: Julio Román Koncevich de Comandante Luis Piedra Buena. Asistentes: Claudio Daniel Manqui y José Nicolás Romero, ambos de Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz.

Boxin Club de Río Gallegos vs. Huracán de Comodoro Rivadavia. Día y hora de inicio: Domingo 16/10, 15:30. Estadio: Boxing Club, Río Gallegos. Arbitro: Darío Alderte de Ushuaia. Asistentes: Walter Daniel Barrera y Luis Fernández, ambos de Ushuaia.

Florentino Ameghino de Comodoro Rivadavia vs. Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. Día y hora de inicio: Domingo 16/10, 17:00. Estadio: Municipal de Kilómetro 3, Comodoro Rivadavia. Arbitro: José Luis Soto de Trelew. Asistentes: Nicolás Eduardo Díaz y Michel Lewis, ambos de Trelew.