Camioneros mañana tiene una parada brava ante la CAI

RIO GRANDE.- Este sábado se pondrá en marcha la décima fecha del Torneo Federal B de Fútbol, y, en el adelantado de la Zona A Patagónica, la CAI de Comodoro Rivadavia recibirá a los fueguinos de Camioneros en lo que será el cotejo más esperado de la fecha.

El domingo completarán Ameghino ante Jorge Newbery y Boxing Club y Huracán en Río Gallegos.

El cotejo arrancará mañana a las 16:00 en el estadio Municipal de Kilómetro3 y será dirigido por la terna de Comandante Luis Piedra Buena integrada por Julio Román Koncevich como juez principal, Claudio Daniel Manqui y José Nicolás Romero, como asistentes.

Más allá de la importancia que le da el Verde a este juego, no solo para mantener la punta y el invicto, sabe que la segunda rueda será mucho más dura aún que la primera y que todos los equipos saldrán a bajarlo ya que se ha transformado en la revelación de la Zona A.

La CAI, que ha quedado a cuatro puntos de los líderes, tendrá la obligación de salir a ganar para achicar esa brecha y, quizás, esto favorezca al Verde que, si lo espera con inteligencia, le podrá responder de contragolpe y aprovechar los espacios que pueda dejar el rival.

De todas maneras, el equipo de Camioneros es toda una incógnita dado que el dibujo táctico que planeaba ubicar en la cancha el entrenador Velázquez se rompió con la baja de Juan Barrientos quien iba a jugar de doble cinco junto a Gustavo Bravo y no tiene un cinco de las mismas características del jugador que el domingo usó la casaca 10 y fue el capitán del equipo.

Ayer, después de una larga espera, partió el conjunto de Río Grande. Más de tres horas debieron aguardar en la sede del Sindicato a la llegada del colectivo que los depositará hoy en la Capital Nacional del Petróleo.

Anoche, al cierre de nuestra edición, el plantel de Camioneros no había arribado a Río Gallegos, donde cenarán y de inmediato partirán rumbo al destino final para alojarse, cerca de las 10:00, en un hotel céntrico, distinto a los otros que utilizó en los demás viajes.

Los jugadores que viajaron ayer son los siguientes: Alejandro Godoy, Víctor Verón, Cristian Cantero, Nicolás González Padilla, Gustavo Bravo, Rubén Gallo, Sebastián Delfor, Gonzalo Cuesta, Jonatan Torres, Carlos Torres, Roberto Rojas, Jonathan Bustos, Juan Carlos Rosales, Lucas Vera, Lucas Nelli, Gustavo Gauna, Leandro Bordón y Germán Córdoba.

Finalmente, Juan Alberto Barrientos debió quedarse fuera de la delegación ya que su DNI no apareció y, cuanto antes, los responsables de Camioneros lo alentaron para que realice los trámites de renovación, caso contrario, se perderá varios juegos de esta segunda rueda.

Junto al plantel y a la espera de la llegada de Pedro Velázquez a Comodoro Rivadavia, el plantel quedó bajo las órdenes del preparador físico Lucas Coronel.

Posiciones – Zona A

Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC

1º Camioneros (Río Grande) 15 7 4 3 0 11 7

2º Huracán (C. Rivadavia) 15 8 4 3 1 13 6

3º Jorge Newbery (C. R.) 15 8 4 3 1 10 5

4º CAI (Comodoro Rivadavia) 11 8 3 2 3 12 13

5º Boxing Club (Río Gallegos) 6 7 1 3 3 10 9

6º Florentino Ameghino (C. R..) 5 8 1 2 5 7 13

7º Estrella Norte (Caleta Olivia) 5 8 1 2 5 4 14

Próxima fecha – Décima

Florentino Ameghino (C. Rivadavia) vs. Jorge Newbery (C. Rivadavia)

CAI (Comodoro Rivadavia) vs. Camioneros (Río Grande)

Boxing Club (Río Gallegos) vs. Huracán (C. Rivadavia)

Libre: Estrella Norte de Caleta Olivia.

TORNEO OFICIAL DE FUTBOL

Linda acción para el fin de semana

RIO GRANDE.- Anoche se realizó una nueva reunión por parte de la Liga Oficial de Fútbol y los clubes que la componen donde de dio a conocer no solo la programación del fin de semana sino que, además, las sanciones de la primera fecha jugado a lo largo del pasado fin de semana largo.

La reunión se llevó a cabo en la sede social después de las 20:00, una vez que concluyó la reunión de Futsal AFA, y de la misma participaron todos los clubes, cuyos delegados saben que hay sanciones económicas para aquellos que no asistan.

Tanto la fecha de Primera A como la de la B, no están completas; la falta de horarios y la participación de Camioneros tanto en el Federal B de Fútbol como en el Patagónico de Clubes de Futsal AFA, obligó a la postergación del juego con Estrella Austral, que a su vez no había jugado en la fecha inaugural.

El sábado, desde las 14:00, jugarán Famaillá y O’Higgins, dos horas más tarde lo hará Victoria y Petroquímico, para cerrar a las 18:00 Italiano y Newman.

El domingo por su parte se jugarán los dos cotejos pendientes de la A y tres de la B; desde las 14:00 jugarán QRU ante Real Madrid y desde las 16:00 lo harán Inter Río Grande y Unión Antártida Argentina.

Además anoche se dio a conocer las sanciones del fin de semana donde dos fechas recibieron Nicolás Aguilar de Unión Antártida Argentina, Mario Silva de Hor-Val, Geraldo Alfaro de Real Madrid, Ramón Ortiz de Petroquímico, Rafael Juárez y Gabriel Caballero, ambos de Inter Río Grande.

Una fecha de suspensión recibieron Alexis Gallardo de Famaillá y Nicolás Obañez de Petroquímico.

La Programación

Sábado 15 de octubre – Cancha sintética

12:00 – Primera B Progreso vs. Austral FC

14:00 – Primera A Famailla vs. O’Higgins

16:00 – Primera A Victoria vs. Petroquímica

18:00 – Primera A Italiano vs. Newman

Domingo 16 de octubre – Cancha sintética

10:00 – Primera B Generación Extrema vs. Unión RG

12:00 – Primera B Deportivo Córdoba vs. Fueguino

14:00 – Primera B QRU vs. Real Madrid

16:00 – Primera A Inter RG vs. Unión Ant. Arg.

18:00 – Primera B Escuela Argentina vs. Libertad