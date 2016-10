Camioneros dejó pasar una ocasión: 0-0 con Ameghino

RIO GRANDE.- Desazón para unos, gusto a pocos para otros. Esa fue la síntesis que arrojó el discreto 0-0 entre Camioneros y Florentino Ameghino, de Comodoro Rivadavia, por la undécima fecha (cuarta de las revanchas) de la Zona A de la región Patagonia, en el marco del Torneo federal B de fútbol.

En ningún momento se notó la diferencia entre un equipo -el dueño de casa- que ya cumplió con creces el primer objetivo de mantener la categoría, y que aún sigue soñando con ubicarse entre los dos primeros y pasar a la siguiente instancia.

Y el otro, que está en el último puesto y, aunque zafara de esa incómoda colocación, la dirigencia ya manifestó que no será de la partida en la próxima temporada. Con ese panorama, decidió reservar jugadores para la competencia interna.

Camioneros manejó el balón en buena parte del primer tiempo, hasta que la visita comenzó a emparejar el trámite. Sin demasiadas claras ocasiones frente a los arcos, las figuras hubo que buscarlas por el medio y el fondo de cada formación: Víctor Verón apuntaló a la defensa verde, y Federico Folmer abrió el juego desde el corazón del tricolor.

La tabla

No obstante, la caída por 2-1 de la Comisión de Actividad Infantiles (CAI), también de Comodoro Rivadavia, en su visita a Estrella Norte de Caleta Olivia, y el empate en el Kilómetro 3 de Jorge Newbery ante Boxing Club de Río Gallegos, jugó en favor de los riograndenses.

Newbery manda con 19 puntos en 10 presentaciones, escoltado por los también comodorenses de Huracán -que ayer tuvieron fecha libre- y Camioneros, con 18 y 16 unidades, respectivamente, y ambos con un partido menos que el líder. CAI, con 14 puntos, perdió terreno.

En el fondo aparecen Estrella (8), Boxing (7) y Ameghino (6).

El próximo fin de semana, en la duodécima y antepenúltima jornada, jugarán Huracán-Newbery, Boxing-Camioneros y Amgehino-Estrella Norte, mientras que descansará la CAI.

El partido

Ambos entrenadores presentaron similares esquemas, un marcado 4-4-2. El local fue quien primero acercó peligro, con una combinación entre Víctor Verón, Jonathan Bustos y Juan Barrientos quien, desde la media luna, remató a media altura, respondiendo eficazmente el arquero José Luis Alcaín.

Enseguida fue Christian Bustos quien mandó un centro desde la derecha, dejando en claro que las acciones se volcarían por esa banda.

Ameghino, con el viento a su favor en los 45’ iniciales, llegó a los 6’ al marco del debutante Leandro Bordón (reemplazante del expulsado Alejandro Godoy), anticipándole el uno, el intento de cabezazo por parte del espigado Darío Carrizo.

Un minuto más tarde, Alcaín vio la tarjeta amarilla, por una infracción sobre Jonathan Bustos, cuando el delantero estaba a punto de pisar el área. El posterior tiro libre de Jonatan Torres, en tanto, se fue muy elevado.

De allí en más, los entrenados por Orlando Portalau comenzaron a animarse, a partir de la dinámica de sus delanteros, y del control que ejercían Flomer y Lucas Mandagarán -este volcado sobre la derecha-. Brian Vega, casi que inaugura el tanteador, por un robo el el área contraria, y su tiro hizo lucir a Bordón.

Luz roja

Sobre los 24’. Folmer -el capitán comodorense- sorprendió rematando desde unos 30 metros, a rastrón, y Bordón no tuvo demasiados inconvenientes en atajar el disparo. Un rato después fue Lucas García quien probó con un tiro libre, a unos 25 metros de la meta, con el mismo resultado que la acción anterior.

En una tarde donde el termómetro rayó los 20 grados (19,6 fue la máxima, cuando iban 20’ del primer tiempo), y con un viento no tan fuerte (unos 20 km/h, del Oeste), los jugadores se tomaron un respiro, y durante unos 10’ no hubo nada para destacar.

Hasta que en el tramo final del período, la luz roja se encendió para los dirigidos por Pedro Velázquez. A los 38’, tras un titubeo de los centrales, García pudo concretar la pelota aunque, con escasa potencia, y Bordón desactivó el peligro.

A los 40’, una fuerte entrada sobre Juan Barrientos hizo que el capitán quedara tendido en el suelo (habría sufrido un esguince en el tobillo derecho), y después de cuatro minutos se reanudó el juego, ya con Rubén Gallo en el rectángulo, y con la cinta en poder de Gustavo Bravo.

Hubo tiempo para un par de centros que surcaron el área local, sin buena puntería para la ofensiva chubutense.

Más movido

Ni Torres ni Jonthan Bustos pudieron sacar provecho a -los 8’- de un indirecto cobrado por el santacruceño Pedro Posatini a Alcaín, por retención. Después, Gallo sacó un tiro desde lejos, que salió cerca del palo derecho.

Mandagarán comenzó a gambetear por el centro, una vez salvó Cristina Cantero, en otra su remate fue conjurado por Bordón. El ingreso de Brian Vivas le dio más velocidad a los continentales, y el uno se tuvo que tirar a sus pies para desbaratar la jugada.

Arturo Miranda pudo desplazar a su defensor y remató sin fuerza, junto al palo derecho. Después sería un aislado Torres quien de media vuelta la mandaría cerca de un vertical. Antes, Verón se interpuso para que Carrizo no pusiera el 1-0.

Sobre los 38, Jonathan Bustos sorprendió con un envío casi desde la mitad de la cancha, que se fue alta, con Alcaín adelantado.

Lucas García remató desviado, y Bordón se quedó con el último avance del CAFA (Club Atlético Florentino Ameghino). En frente, otra media vuelta de Jony Torres no tuvo el final deseado.

Camioneros 0 – 0 Ameghino

1.Leandro Bordón 1.José Luis Alcaín

4.Lucas Vera 4.Darío Zalazar

2.Víctor Verón 2.Quimey Marchessi

6.Germán Córdoba 6.Darío Carrizo

3.Cristian Cantero 3.Mariano Rivera

8.Christian Bustos 10.Lucas Mandagarán

5.Gustavo Bravo 8.Emilio Sotelo

10.Juan Barrientos (cap) 5.Federico Folmer (cap)

7.Gonzalo Cuesta 7.Gonzalo Páez

9.Jonatan Torres 9.Brian Vega

11.Jonathan Bustos 11.Lucas García

E: Pedro Velázquez E: Orlando Portalau

Sistema: 4-4-2 Sistema: 4-4-2

Cambios: PT: 44’ 13.Rubén Gallo por Barrientos -lesionado- (C). ST: reanudación, 17.Arturo Miranda por Cuesta (C); 11’ 16.Brian Vivas por Páez (A); 21’ 17.Franco Antignir por Vega (A). Suplentes: 12.Franco Juárez, 14.Gustavo Gauna, 15.Adrián Nieto, 16.Raúl Chaile y 18.Rodrigo Guinio (C); 12.Mauro Zamora, 13.Nicolás Daibes, 14.Héctor Rodríguez y 15.Pablo Llancabure (A). Amonestados: PT: 8’ Alcaín (A), 25’ Zalazar (A), 26’ Córdoba (C) y 33’ Folmer (A). ST: 31’ Vera, 36’ Vivas (A), 44’ Cantero (C) y 47’ Carrizo (A). Arbitro: Pedro Posatini. Asistentes: Alejandro Graves y Carlos Ramírez (todos de Río Gallegos). Cancha: Barrio AGP. Concurrencia: 300 personas.

Fecha 11 (23/10)

Estrella-CAI 2-1

Camioneros-Ameghino 0-0

Newbery-Boxing 1-1

Libre: Huracán (CR).

Fecha 13 (06/11)

CAI-Ameghino

Estrella Norte-Boxing

Camioneros-Huracán

Libre: Newbery (CR).

Fecha 12 (30/10)

Huracán-J.Newbery

Boxing-Camioneros

Ameghino-Estrella Norte

Libre: CAI.

Fecha 14 (12/11)

J.Newbery- Camioneros

Huracán-Estrella Norte

Boxing Club-CAI

Libre: Ameghino (CR).

Posiciones – Zona A

P/ Equipos Pts. J G E P Gf Gc

1.Jorge Newbery (C.Rivadavia) 19 10 5 4 1 14 7

2.Huracán (C.Rivadavia) 18 9 5 3 1 15 6

3.Camioneros (Río Grande) 16 9 4 4 1 12 10

4.CAI (Comodoro Rivadavia) 14 10 4 2 4 16 16

5.Estrella Norte (Caleta Olivia) 8 9 2 2 5 6 15

6.Boxing Club (Río Gallegos) 7 9 1 4 4 11 12

7.Florentino Ameghino (CR) 6 10 1 3 6 8 16