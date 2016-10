Bertone firmó un convenio de cooperación con la Cruz Roja Argentina

La gobernadora Rosana Bertone destacó la oportunidad de trabajar conjuntamente “con una organización de reconocida experiencia mundial y gran vocación de servicio”. la mandataria se declaró “admiradora de todo lo que hace la Cruz Roja en el mundo ante catástrofes naturales o situaciones de guerra”.

USHUAIA.- La gobernadora Rosana Bertone firmó ayer con el presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, un convenio marco para llevar adelante acciones conjuntas de cooperación, la implementación de programa sociales y de atención comunitaria, especialmente a personas afectadas por emergencias y desastres naturales.

El acto se llevó a cabo en el Salón “Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur” de la casa de Gobierno, con la presencia de ministros, secretarios, subsecretarios, representantes de organizaciones civiles, Bomberos, Defensa Civil y voluntarios de la Cruz Roja.

La Cruz Roja Argentina es una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia en todo el País y parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo, que cuenta con 97 millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 189 países.

La gobernadora Rosana Bertone destacó la presencia del Titular de la Cruz Roja en Tierra del Fuego, recordando que “desde hace mucho tiempo, cuando era diputada y también como senadora, quería que la Cruz Roja tuviera una participación más activa en nuestra provincia, y con su presidencia lo estamos logrando”.

La Mandataria destacó la posibilidad de trabajar articuladamente con una Organización “de reconocida experiencia mundial y de gran vocación de servicio” teniendo en cuenta que en Tierra del Fuego “hay situaciones que esperemos nunca se den pero que son posibles, como sismos, deslizamientos de tierra, tormentas de nieve o viento”.

“Necesitamos robustecer las áreas del Estado que encontramos desmanteladas al asumir nuestra gestión. No se pensaba la defensa civil, no se pensaba la emergencia, y es por ello que debemos trabajar en conjunto con los municipios y las organizaciones intermedias, especialmente con Bomberos, y con todos los que tienen vocación de servicio que en la Provincia son muchos, pero que quizás lo hacen desarticulada y desordenadamente” sostuvo la Gobernadora.

Bertone se declaró “admiradora de todo lo que hace la Cruz Roja en el mundo ante catástrofes naturales o situaciones de guerra” y manifestó “todo el compromiso” del Gobierno provincial “para llevar adelante un trabajo en conjunto” y el apoyo para que la Ley de la Cruz Roja Argentina “sea modificada y adecuada a los nuevos tiempos”.

Por su parte, el presidente de la Cruz Roja Argentina Diego Tipping, destacó “las intensas jornadas de trabajo y de planificación” que vienen llevando adelante con el Gobierno provincial, en cuestiones “no solo referidas a la seguridad o las emergencias, sino también en otros temas como el cuidado de las personas mayores, la promoción de la salud o la educación”.

“Los gobiernos y las organizaciones no deben competir, sino ser socios estratégicos, y organizaciones como la nuestra que tienen esto tan maravilloso como lo es el voluntariado, que es una forma de sentir la vida y que es entender que no debemos exigirle todo al Estado y que no podemos ser felices del todo si el de al lado no es feliz”.