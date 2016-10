Armando Pérez convocó a quince clubes de Primera

BUENOS AIRES (NA).- Armando Pérez, presidente de la Comisión Regularizadora de la AFA, recibió ayer por la tarde a quince representantes de clubes de Primera División, incluidos Daniel Angelici (Boca) y Rodolfo D´Onofrio (River), para avanzar en las problemáticas del fútbol argentino.

Si bien trascendieron pocos detalles de la reunión, NA pudo saber que la convocatoria de Pérez -que hoy se reunirá con los quince restantes- apuntó a afinar el lápiz en temas económicos como el reparto de dinero a partir de la creación de la Superliga y el plan de desendeudamiento que lleva adelante la Comisión Regularizadora.

Además de los mencionados presidentes estuvo el mandamás de Huracán, Alejandro Nadur.

Lo cierto es que, a la salida del encuentro, tanto Angelici como D´Onofrio se expresaron a favor de la realización de las postergadas elecciones en AFA, cuyo límite de convocatoria sería el 30 de junio de 2017, cuando vence el mandato de la Comisión Regularizadora.

“Hay que llamar a elecciones lo antes posible, los dirigentes tenemos que haber aprendido del error. No hay nada mejor que tener un presidente legítimamente electo, hay que enfocarse en los intereses del fútbol argentino y no los personales”, reclamó.

En la misma línea se expresó D´Onofrio, quien remarcó que “siempre es mucho mejor vivir en un sistema democrático”, aunque aclaró que “está lejos de nuestro alcance como clubes” la posibilidad de convocar a las elecciones.

En ese sentido, pidió “dejar trabajar” a la Comisión Regularizadora, y trazó un paralelo con lo que le ocurrió al iniciar su gestión en River.

“FIFA nombró una Comisión y si la decisión es esa hay que respetarla. Cuando llegué a River pedí un año para poder empezar a ver frutos, así hay que esperar y darle tiempo”, explicó.

El titular del “Millonario” reveló que no pisaba la AFA desde hace dos meses, producto de la suspensión de las reuniones de Comité Ejecutivo y la famosa “Mesa Chica”, que eran frecuentes en tiempos electorales.

“No me habían citado, yo no tenía ninguna atribución, el Comité Ejecutivo no existe más, la SuperLiga tiene que firmarse, cuando esté el Estatuto se hará”, indicó.