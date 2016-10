Advertencia de Buenos Aires por la coparticipación a las Provincias

BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno bonaerense lanzó una dura advertencia a la Nación y al resto de las provincias al sostener que si no se rediseña la coparticipación federal de impuestos, Buenos Aires pasará de gestionar la escasez a “administrar miseria”.

El encargado de lanzar la advertencia fue el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, quien defendió la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, pero aclaró que dialoga permanentemente con la Nación y las provincias.

Lacunza indicó que los bonaerenses siguen en una situación desfavorable respecto a los ciudadanos de otras jurisdicciones porque reciben 1 peso per cápita por cada 4 que percibe un habitante de, por ejemplo, Córdoba, Mendoza o la Capital Federal.

“Hemos iniciado la demanda en la Corte Suprema porque pensamos que esto hay que resolverlo hace veinte años y si no es así, ya no sólo vamos a administrar escasez sino miseria, no sólo nosotros sino el próximo gobernador”, advirtió el funcionario.

El ministro bonaerense indicó que con el Gobierno nacional y con otras provincias “se está planteando siempre este tema”, aunque sin haber soluciones a la vista para el corto plazo, la gestión de María Eugenia Vidal decidió ir a la Justicia y al Congreso.

“Decidimos comenzar el camino formal, institucional, para recuperar esos fondos legítimos de los bonaerenses que hoy reciben 1 peso por cada 4 per cápita que recibe el resto de los habitantes del país”, dijo Lacunza en declaraciones a FM Milenium.

En el Congreso hay tres proyectos de ley presentados por el oficialismo y por la oposición, porque ese es el órgano que debe decidir la distribución automática de los fondos federales que ingresan por impuestos nacionales.