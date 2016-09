Winter Swiming, una forma de unir el mundo

Matías Ola, nadador argentino de aguas abiertas, organizará desde el 21 al 25 de septiembre, el primer encuentro internacional de natación de inverno. Ola, conocido en el mundo por sus travesías y el mensaje de superación y conectar los países nadando espera ahora unir Argentina y Chile a través del Canal de Beagle.

RÍO GRANDE.- Este evento se denomina ‘Winter Swiming at the End of the World’ (Natación de Invierno en el Fin del Mundo) y es la primera vez que se organiza un evento deportivo de este tipo.

La natación de invierno consiste en nadar, en aguas abiertas de bajas temperaturas, sin la protección de un traje térmico. Al respecto, Matías Ola, nadador argentino de aguas abiertas, reconocido internacionalmente, explicó: “Es una disciplina nórdica que nosotros compartimos primero por ser parte de una gran comunidad internacional y segundo, porque sabemos que los argentinos también pueden hacerlo, es cuestión de reconocer la sensación del frío y de amigarse con esa sensación para disfrutar el nado sin protección”.

El nadador es, además, uno de los organizadores del evento que se realizará en Ushuaia del 21 al 25 de septiembre, con diferentes actividades en cada una de las fechas. El gobierno provincial de Tierra del Fuego, el In.Fue. Tur., la Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia y el Club Náutico de Ushuaia Afasyn brindarán su apoyo, en diferentes aspectos. Además, el día en que se unan a nado las costas chilena y argentina del Canal de Beagle, también colaborará la Armada de Chile.

El encuentro, al que están invitados nadadores fueguinos y otros internacionales, no es el primero de su clase. A través de su empresa, ‘Swiming Argentina’ Ola ya tuvo la oportunidad de organizar eventos internacionales, en en El Calafate, Mendoza, y Buenos Aires, entre otros lugares. Éstos, llevaron la mira del deportista, cada vez más al sur: “Yo tuve la oportunidad, el año pasado, de conocer a la gente del In.Fue.Tur y contarles cuáles eran los eventos que nosotros estábamos proponiendo especialmente en la Patagonia, donde hay aguas frías para que personas del mundo entero, y también argentinos, tengan la posibilidad de conocer lugares de Argentina, a través de la natación. Entonces de lo que nos encargamos nosotros, es de crear desafíos, gestionarlos, trabajar con las autoridades marítimas de los países en los que hacemos estos eventos, e invitar las personas a participar. Y es lo que estamos haciendo en el Fin del mundo”, explicó Ola.

Recalcó además que “es el primer evento de aguas abiertas que se va a realizar en el Fin del Mundo, y es un evento que, gracias a todos los organismos, se va a poder realizar con muchas actividades para los participantes. También tenemos una conferencia y clínica de natación de invierno”.

El sábado 24 de septiembre, se realizará un encuentro de carreras de aguas abiertas en la Bahía los Cauquenes. Y el cierre será el 25 con, la meta de cruzar a nado el Canal de Beagle, desde Puerto Navarino en Chile, hasta el Puerto de Ushuaia en Argentina. Todos los nadadores que participen de las carreras de 24, están invitados a participar.

“Cada nadador va a tener una distancia para nadar y nos vamos a ir turnando para poder llegar -explicó Ola- Siempre va a haber un nadador en el agua. El evento tiene categorías con y sin traje de neoprene, o sea que está aprobado que nadadores utilicen traje de neoprene por las frías aguas del Canal de Beagle, pero también nosotros impulsamos a que todos nuestros participantes conozcan lo que es la natación de invierno que es nadar sin ningún tipo de protección”, contó Ola, con marcado entusiasmo.

En Río Grande, varios nadadores, ya se anotaron para participar del evento. Entre ellos Carlos Turdó, quien adelantó que “en el caso de los participantes de Río Grande en este encuentro de natación en aguas abiertas, en aguas frías que es en Ushuaia y que se hace por primera vez, vamos a participar 6 personas de Río Grande. Entre ellos, somos nadadores y jugadores de waterpolo, de los dos equipos de la pileta municipal”.

El principio de una tradición deportiva

“Nosotros queremos instalar una fecha mundial en Tierra del Fuego, y poder generar un encuentro mundial de esta disciplina. Por ahí viene la apuesta”, adelantó Matías Ola.

Resumió que el ‘Winter Swiming…’ pretende mostrar al mundo, el gran potencial que tiene la provincia de Tierra del Fuego para ofrecer este tipo de eventos: “Nosotros queremos convocar para el 2017 más mil nadadores, que vengan a participar en este evento. Poder generar un movimiento de este deporte que en los países nórdicos mueve más de un millón de nadadores. Entonces, ese millón de nadadores de todo el mundo, entre 37 países que practica esta disciplina, de nadar en aguas frías puede llegar a Argentina, acá en Ushuaia en los glaciares, en los lagos de Bariloche, y en todos los lugares donde tenemos aguas frías. Por eso nosotros a través de Swim Argentina queremos proponer este tipo de eventos, que generan además un contacto con otras culturas”.

Una nueva experiencia

Si bien, los nadadores fueguinos están familiarizados con las bajas temperaturas de las aguas locales, el domingo 4 de septiembre, fue la primera vez que intentaban meterse al agua helada del Canal Beagle, sin la protección de un traje térmico.

“Estuvimos invitándolos para que se animen a lo que son las aguas frías, y de repente uno dijo ‘yo me saco el traje’ y empezó a nadar y fue la primera vez que se tiraba en agua fría, y se sintió muy bien estuvieron muy contentos”, comentó Ola.

“Walter Molinari y yo ya hemos participado en algunas competencias de aguas abiertas, como ser Paraná Baradero, Ramallo, también hemos participado en Mar del Plata e hicimos, en 2006, el cruce del Lago Fagnano, certificado por Prefectura Naval Argentina, la bajada del Río Grande … pero siempre con equipo de neoprene. En este caso, va a haber categorías con y sin traje de neoprene, es decir, con malla y gorra y nada más.

Ambos aseguran que las temperaturas bajas del agua pueden soportarse, si el cuerpo está en movimiento, y si el estado físico de los nadadores es bueno: “Nosotros vamos a nadar en agua con temperatura entre 4 y 6 grados, y las competencias de aguas frías se realizan con temperaturas, de 2 y 1 grado; hay piletas que se enmarcan en el hielo… para nosotros es una experiencia nueva, linda, porque ya estamos probando que se puede hacer y hasta nos está gustando. Este domingo está viniendo la gente de Ushuaia, para nadar en Río Grande, para también entrenar un poco en conjunto acá. El otro fin de semana estaremos en Tolhuin, para ir recorriendo la provincia, y promocionando un poco la actividad-”, comentó al respecto Carlos Turdó.

Ola, por su parte, insistió que “es posible nadar en bajas temperaturas, hay mujeres que lo hacen. Hay una chica, con discapacidad que va a participar. A ella le falta una pierna, y lo va a hacer igual. Nosotros estamos muy contentos de poder estos participantes que también son un ejemplo, que demuestran superación”.

Turdó, rescató el caso de Walter Ruano, uno de los mayores referentes de natación en la provincia, que participará de este encuentro: “Walter, realizó hace un tiempo, el cruce a nado del Canal de Beagle, en pleno invierno y sin equipo de neoprene. Y es una disciplina que se puede realizar comúnmente sin ningún tipo de complicaciones. No es que uno se muere si se cae o si mete al agua. Sino que el cuerpo se adapta a esa sensación extraña que siente y una vez que se adapta puede nadar normalmente. Uno puede mantener la temperatura por el movimiento de la natación, el tiempo que pueda mantenerse nadando. Depende mucho de las condiciones del nadador como tal, las veces que tenga que parar, las condiciones del clima, pero cualquier nadador lo puede realizar, siempre y cuando supere esa sensación de frío y permita el tiempo que el cuerpo necesita para adaptarse, para poder nadar.