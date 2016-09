Vecinos volvieron a marchar reclamando “Un hospital para Tolhuin”

Un nuevo pedido frente al Centro Asistencial local, realizaron los vecinos de Tolhuin el pasado jueves, reclamando un Hospital su ciudad, ante los casos de fallecimientos de bebés recién nacidos en los últimos dos años; solicitando que la localidad cuente con las especialidades y el equipamiento correspondiente para asistir a las madres embazaradas.

TOLHUIN.- Tal como estaba previsto, el pasado jueves en la localidad mediterránea, los vecinos realizaron la segunda marcha para pedir “Un Hospital para Tolhuin” frente al Centro Asistencial local, campaña que dio inicio en el mes de agosto, luego que un bebé recién nacido falleciera en la ambulancia cuando su mamá era trasladada de Tolhuin al Hospital Regional Río Grande para que diera a luz.

Este reclamo tuvo el acompañamiento de varios vecinos de la ciudad mediterránea, sobretodo contó con la presencia de familiares y madres de bebés fallecidos en los últimos dos años, porque el Centro Asistencial de Tolhuin no cuenta con el equipamiento ni los especialistas adecuados para asistir a las mujeres con un embarazo avanzado; es por este motivo que deben ser trasladadas a Ushuaia o Río Grande para tener a sus bebés.

Sandra Bravo, una de las organizadoras de la marcha, vecina de Tolhuin y abuela de un pequeño fallecido en el año 2012, había explicado a ‘El Sureño’ que “hicimos la primera marcha el 08 de agosto para dar a conocer la cantidad de niños que fallecieron desde el año 2014 hasta el 2016, fueron cerca de catorce velitas que se prendieron”, asimismo remarcó que “nosotros utilizamos la bandera que dice ‘No es en contra de nadie sino a favor de todos’, no queremos que se haga política con esto, sino que se sumen todos los vecinos porque esto es para todos”.

Bravo confió que el objetivo es “pedir por ‘Hospital para Tolhuin’, para que no le suceda nada más a otra madres de la ciudad, ya que tenemos conocimiento que para este mes hay ocho mujeres que tienen fecha de parto”; asimismo agregó que “sabemos que no es facil y que un hospital no se hace de un día para el otro, pero pedimos por lo menos las especialidades que se necesitan, como una sala de parto y otra de Neonatología, y una ambulancia de alta complejidad para el traslado de los pacientes, porque además de la falta de especialistas este es otro problema para nosotros”.