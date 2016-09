Ushuaia: El primero de octubre comenzará el plan de recuperación vial y será en tres etapas

Así lo confirmó el secretario de Planificación e Inversión Christian Hervias, quien mantuvo un encuentro con los representantes de taxistas y remiseros. Estos últimos expresaron la voluntad de colaborar, como así también de conocer los datos sobre las obras, los plazos y las condiciones.

USHUAIA.- El plan de recuperación vial trazado por la Municipalidad, a través de Planificación e Inversión Pública. para la temporada 2016/2017 se realizará en tres etapas: la primera con la recuperación de la zona centro; la segunda etapa comprenderá las calles Kuanip, Perón, 12 de Octubre y Malvinas. La última etapa será en el resto de la ciudad.

Así fue expuesto ante la asociación de taxistas y remiseros por el secretario de Planificación e Inversión Christian Hervias; el subsecretario de Gobierno, Omar Becerra; y el coordinador de Tránsito y Transporte, Horacio Herrera.

Desde la Secretaría de Planificación se confirmó que la fecha de inicio de las obras será el primero de octubre.

El encuentro entre las partes sirvió también para el intercambio de datos sobre los problemas recurrentes en la ciudad y que deben ser abordados en el trabajo de reconstrucción, conservación y mantenimiento.

Los representantes de taxistas y remiseros expresaron la voluntad de colaborar como así también de conocer los datos sobre las obras, los plazos y las condiciones. Las obras se realizarán con el fondo de infraestructura vial fundamentalmente.

Hervias explicó a los representantes de los transportistas las condiciones de temperatura y suelo que deben darse en la ciudad, tanto para el trabajo con hormigón, en el que es necesario que se sostenga en más de 5 grados por 72 horas consecutivas posteriores a la aplicación del cemento y en el sistema de asfalto en caliente la necesidad de tener temperaturas superiores a los 10 grados.

El funcionario dijo que “estamos hablando de una reconstrucción, porque el mantenimiento y la conservación no se ha hecho por mucho tiempo. Se sabe que el deterioro viene de los últimos ocho años donde no se ha trabajado en el mantenimiento o la reparación; sí se hicieron algunas calles nuevas, pero en lo que respecta a la conservación no se ha hecho nunca”.

Hervias sostuvo que “la idea es que lo que está bien mantenerlo y conservarlo, si bien es poco en relación al resto de la ciudad y por otro lado lo que es la reconstrucción de la trama vial existente, ir recuperándola en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que es un trabajo a largo tiempo”.

Espacios públicos

Con respecto al resto de las obras que se plantea realizar en la temporada, Hervias manifestó que “también vemos el estado de abandono que tienen estos sectores y vamos a hacer hincapié en reacomodar y recuperar todos estos lugares. Ushuaia es una ciudad muy bella con lugares emblemáticos y vamos a ir trabajando de a poco en recuperarlos, mas allá de las cuestiones nuevas que se pueden ir generando”.

Finalmente, consideró que se está trabajando en la búsqueda de financiamiento para la ejecución de obras, “en los últimos doce años gran parte de las obras se hacían con fondos nacionales, lo que ahora prácticamente es nulo”.