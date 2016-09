Universitario apuesta al futuro

RIO GRANDE.- Universitario de esta ciudad -anotada para la competencia como Fundatec- finalizó 4º en el Torneo Regional Patagónico Sur, disputado el fin de semana en Puerto San Julián (Santa Cruz), cuyo premio mayor eran las dos plazas para la Liga Argentina de Voleibol A2 2017, a jugarse entre enero y abril del próximo año.

El conjunto fueguino, tras imponerse en sus tres compromiso de la Zona B, enfrentó la doble jornada dominical sin sus jugadores más experimentados, en una decisión tomada en conjunto por el entrenador Walter Terra y los referentes del plantel.

“Fue una decisión técnica, consensuada con los jugadores, así que tanto Gálvez como mi hermano (Maximiliano) y yo lo vimos desde afuera. Además Walter Terra tiene la total libertad para tomar ese tipo de decisiones. Creemos que los chicos están en un proceso de crecimiento, que les venía muy bien jugar este tipo de partidos, ante estos rivales, para el próximo año, los chicos van a estar mucho más y mejor preparados”, apuntó Nicolás Ybars, el receptor punta con paso en la A2 en Olímpico de La Banda (Santiago del Estero), con quien ganó una ascenso a la A1 y perdió otra final.

En semifinales, Uni cayó 3-2 con la Escuela Municipal de Voleibol de Puerto Santa Cruz, mientras que en el partido restante, Independiente de Trelew eliminó a Escuela Madrynense (Puerto Madryn). Los trelewenses se alzaron con el primer lugar, luego del 3-1 sobre los dueños de casa, y ambos estarán en la A2. Los dirigidos por Terra, en tanto, cayeron en tie brak con Madrynense, tercero a la postre.

Cambio de rivales

En la misma reunión de delegados del viernes, hubo cambio de rivales. “Hubo una queja de Madrynense y de Independiente de Trelew, que habían salido 1º y 2º – respectivamente- en Chubut, y a los que le había tocado la misma zona. Nosotros tampoco sabíamos el inconveniente que habían tendido ellos, ya que al jugar la ronda final del Provincial, hubo un corte de luz al término de las semifinales, así que no se jugaron ni la final ni el partido correspondiente al tercer puesto. Esperaron doce horas, no volvió la luz, y la decisión de la Federación de Voleibol del Chubut fue hacer un sorteo, así se definieron los clasificados al Regional”.

Paso a paso

“En principio, entre Independiente (con Pablo Hruby, ex Club de Amigos) y nosotros estaba el equipo más fuerte del torneo. Sabíamos que éste no era nuestro año, pero sí nos servía jugar con estos equipos, en esta temporada no habíamos tenido competencia fuera de la provincia”, añadió Ybars.

También era una fuerte apuesta de San Julián (reforzado con jugadores de Río Turbio y Río Gallegos), que había jugado el Regional 2016.

“Nos costó el debut, fue 3-2 con Pirque, de Epuyén. Además de que ellos no son un mal equipo, nosotros pagamos caro un año sin demasiado rodaje, con partidos locales, y bastante espaciados. Después fue 3-1 con la Unidad Académica Caleta Olivia, de la Universidad Nacional de la Patagonia, era el partido más accesible de la zona, ellos habían clasificado terceros en el Provincial de Santa Cruz. Y el cierre de la zona, el sábado por la noche, fue 3-1 con Madrynense, ellos pasaron el central a jugar de opuesto en el tercero, descontaron, y después lo definimos”.

Formaciones

Los titulares en la etapa clasificatoria fueron Brain Ponce cruzado con Nicolás Ybars (puntas), Joaquín Gálvez (opuesto) cruzado con Maximiliano Ybars (armador), y Shelem Bercetche y Maximiliano Rosso como centrales.

Mientras que para la semifinal y el partido por el tercer puesto el DT escogió de armador fue Ivo Susñar; Bruno Terra como opuesto (“es una alternativa que tenemos prevista para los Juegos de la Araucanía 2017”); como centrales, Maximiliano Rosso con Federico Ponce (en dos sets) y con Shelem Bercetche (en tres sets). El líbero en todo el torneo fue Mauro Triviño. “Yo figuré como líbero también, en esos dos partidos finales, pero no ingresé. Estaba la posibilidad de que Franco Ybars fuese como líbero, como alternativa, pero en definitiva jugó de receptor punta, entraba para sacar y defender, además de reemplazar a cualquiera de los dos titulares en ese puesto”, concluyó nuestro entrevistado.



Universitario

Etapa Rival Res.

Zona B Pirque 3-2

Zona B UACO 3-1

Zona B Madrynense 3-1

Semifinal San Julián 3-2

3º puesto Madrynense 2-3

Ronda final

Partido Equipos Resultado

7° lugar Ferro (Puerto Deseado)-UACO (Caleta Olivia) 2-3 (26-28/20-25/16-25/25-23/15-10)

5° lugar Acuarium (C.Rivadavia)-Pirque (Epuyén) 1-3 (20-25/20-25/25-23/21-25)

Semifinal Fundatec/Universitario (R.Grande)-San Julián 2-3 (sin datos)

Semifinal Independiente (Trelew)-Esc.Madrynense 3-1 (19-25/25-23/25-19/25-10)

3º lugar Esc.Madrynense-Fundatec/Universitario (RG) 3-2 (23-25/25-23/25-19/23-25/15-11)

Final Independiente (Trelew)-San Julián 3-1 (25-19/22-25/25-18/25-20)

Posiciones finales

P/Equipo Ciudad Provincia J G P

1.Independiente Trelew Chubut 5 5 0

2.Escuela Municipal San Julián Santa Cruz 5 3 2

3.Escuela Madrynense Puerto Madryn Chubut 5 3 2

4.Fundatec/Universitario Río Grande T.Fuego 5 3 2

5.Club Pirque Epuyén Chubut 4 2 2

6.Acuarium C.Rivadavia Chubut 4 1 3

7.UACO Caleta Olivia Santa Cruz 4 1 3

8.Ferro Puerto Deseado Santa Cruz 4 0 4