Una tercera ronda repleta de batacazos y curiosidades

RIO GRANDE.- El domingo pasado se jugaron seis de los siete cotejos correspondientes a la tercera ronda de la Copa Ciudad de Río Grande “Carlos El Negro Cruz” y la misma estuvo repleta de batacazos y curiosidades.

La primera curiosidad se dio hace más de tres semanas atrás cuando se desarrolló el primer juego de esta tercera ronda entre Camioneros y Progreso, donde el conjunto de Ramiro Paredes lo tuvo en jaque al Verde, le fue ganando casi todo el juego y en los minutos finales, cuando el marcador estaba 4 a 1 para los Rojos, Camioneros se lo llevó por delante y logró llegar a la igualdad y forzar un desempate desde el punto penal. Allí pasó uno de los candidatos que tiene este flamante certamen.

El domingo lo dicho ya por El Sureño, Sportivo pasó sin problemas a Talleres Futsal por 4 a 1, Parque Futsal dando la gran nota al eliminar a Club de Amigos, reciente campeón de Primera A, y Estrella Austral dejando afuera a otro candidato, Metalúrgico.

Pero esto no fue todo, sino el principio, ya que a continuación de estos tres juegos, llegaron otros tantos que hicieron mucho ruido y dejaron mucha tala por cortar.

Intevu FC sorprendió a los locales de Unión Antártida Argentina por 3 a 1, nuevamente un conjunto de la B eliminando a uno de la A con una gran actuación del armador Gerardo Ullúa y sobre todo del arquero Lautaro Serratto que se cansó de sacar pelotas de gol en su valla.

Más tarde otra gran y grata sorpresa, los chicos de Juventud, elenco que milita en la Primera C, golearon a un desconocido Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 9 a 5, y si bien no estuvo en el Lobo jujeño Raúl Chaile por estar con Camioneros en Comodoro Rivadavia, ni el arquero titular Leandro Soto, no hay excusas para la eliminación, el equipo de Sergio Pérez fue mucho más práctico y con una gran actuación del goleador Darío Muñoz, autor de cuatro conquistas, sacó del campeonato a otro conjunto de Primera A.

Y como si esto fuera poco, a último término quedó afuera del certamen uno de los elencos sensación de Primera A, Amigos FC que tras igualar ante Newman, otro conjunto de la C por 4 a 4, luego cayó en la definición por penales 5 a 3. Tanto Newman como Juventud no ingresaron entre los mejores ocho elencos del certamen Apertura de Primera C, es decir que no tuvieron la chance de jugar los playoffs para ir por el título y posterior ascenso de divisional, lo que agranda aún más sus victorias sobre dos conjuntos de Primera A.

Tras estos resultados se conocieron los cruces de la cuarta ronda, donde se destaca el clásico entre Sportivo y Camioneros, uno de los dos grandes de la A se quedará afuera de la competencia.

Otro choque a tener en cuenta será el que protagonizarán Juventud y Newman, por lo que la Primera C tendrá garantizado un lugar en semifinales; mientras que el restante juego lo disputarán Parque Futsal y Estrella Austral y si se confirma el buen momento de Parque, la A solo tendría un equipo en las semifinales. El sorteo favoreció a Intevu FC que tras vencer a Unión, pasó directamente a la final y espera por el ganador del clásico entre Camioneros y Sportivo.

La síntesis

Sportivo 4 – 1 Talleres Futsal

Sportivo: Emanuel Loncón (2), Julio Andrade y Emanuel Quiroga.

Talleres: Jorge Fresco.

Incidencias: No se registraron.

Club de Amigos (3) 5 – 5 (4) Parque Futsal

Club de Amigos: Leonardo Barrios (2), Jeremías Abdala, Sebastián Villarroel y Kavy Navas.

Parque Futsal: Ezequiel Cepeda (2), Federico Madarieta, Sergio Vázquez y Federico Penko.

Incidencias: Expulsado con roja directa David Moreno en Club de Amigos.

Metalúrgico 8 – 9 Estrella Austral

Metalúrgico: Alejandro Peña (3), Nicolás Gallo (2), Lucas Torres (2) y Matías Jara.

Estrella Austral: Nicolás Paredes (2), Federico Torres (2), José Paredes (2), Adrián Sánchez (2) y Gonzalo Cárcamo.

Incidencias: Expulsado con roja directa Nicolás Gallo en Metalúrgico. Expulsado con roja directa Alejandro Morales y Federico Torres en Estrella Austral.

Unión Ant. Arg. 1 – 3 Intevu FC

Unión Antártida Argentina: David Larroza.

Intevu FC: Sergio Fuentes, Santiago Galeano y Gerardo Ullúa.

Incidencias: Expulsado Próspero Cabrera en Intevu FC.

Filial GyE Jujuy 5 – 9 Juventud

Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Juan Etelechea (2), Walter Aybar, Horacio Calisaya y Cristian Valiente.

Juventud: Darío Muñoz (4), Diego Pérez (2), Eliseo España, Sergio Pérez y Gustavo Muñoz.

Incidencias: Expulsado Andrés Aguirre en Juventud.

Amigos FC 4 – 4 (3-5) Newman

Amigos FC: Enzo Mora (2) y César Mancilla (2).

Newman: Cristian Coronel (2), Carlos Burgos y Daniel Candia.

Tercera Ronda

Partido A Sportivo 4 – 1 Talleres Futsal

Partido B Camioneros 4 – 4 (4-3) Progreso

Partido C Club de Amigos 5 – 5 (5-4) Parque Futsal

Partido D Metalúrgico 8 – 9 Estrella Austral

Partido E Unión Ant. Arg. 1 – 3 Intevu FC

Partido F Filial GyE Jujuy 5 – 9 Juventud

Partido G Amigos FC 4 – 4 (3-5) Newman

* El ganador del partido E clasificó directamente a las semifinales.

Cuarta Ronda

Partido 1 Sportivo vs. Camioneros

Partido 2 Newman vs. Juventud

Partido 3 Parque Futsal vs. Estrella Austral

Quinta Ronda – Semifinales

Semi 1 Intevu FC vs. Ganador 1

Semi 2 Ganador 2 vs. Ganador 3

Sexta Ronda – Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2