Ultiman el anexo en los contratos de alquileres

Desde octubre se deberá poner en marcha la entrega de un anexo a cada contrato de alquiler de viviendas para uso familiar, conteniendo todos los derechos que le asisten a los inquilinos y que deben respetar las inmobiliarias.

RIO GRANDE.- La Municipalidad avanza con la conformación del instructivo que las inmobiliarias deberán entregar, a partir de octubre, con cada contrato que firmen con personas que alquilen una vivienda para uso familiar, donde deberán constar claramente los derechos que asiste los locatarios.

Ayer, el autor de la Ordenanza por la cual se pone en marcha esta medida, concejal Raúl von der Thusen mantuvo un encuentro con el secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Federico Runín y con la secretaria de Promoción Social del Municipio, Gabriela Castillo.

Tras la reunión de trabajo, Von der Thusen dijo que esta medida es “fundamental para la promoción y protección de los derechos de los inquilinos. Comenzamos con el acceso a la información, para que todos aquellos vecinos que van a una inmobiliaria a alquilar un inmueble sepan cuáles son sus derechos”.

El Concejal admitió que “si bien se entiende que la normativa es obligatoria y entendida por todos, lo cierto es que ningún vecino anda con un Boletín Oficial viendo cuales son las leyes, por lo cual es obligación de nosotros como parte del Estado poder brindarle esta información”.

La Asesoría Letrada de la Municipalidad está conformando los principales puntos que tendrá la cartilla que será anexada a cada contrato que firmen los vecinos que alquilan una vivienda para uso familiar.

De toda maneras, Von der Thusen dijo que esperamos que “se realicen los controles necesarios para que realmente las inmobiliarias cumplan con esto, e invitamos a los vecinos que a partir del mes de octubre vayan a suscribir un contrato, que se fijen que está cartilla esté en el anexo del contrato. De no ser así, que realicen las denuncias al Municipio a través de la Dirección de Comercio”.

Algunos derechos

Para ejemplificar algunos derechos que deben exigir los inquilinos es que no deben pagar las comisiones que cobran las inmobiliarias, sino que éstas deben ser abonadas por el propietario del inmueble que lo ofrece en alquiler.

Von der Thusen advirtió que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil, en agosto del año pasado, “la comisión la debe pagar el propietario del inmueble, y no el inquilino, entonces estás son cuestiones que irán incluidas dentro de la cartilla, y después el vecino o el inquilino tendrá la opción de suscribir o no un contrato que sea abusivo, pero por lo menos van a tener la información a alcance de las manos para no sufrir este abuso”.