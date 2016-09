Tránsito: Marcada preocupación por la cantidad de siniestros

La seguidilla de incidentes en el tránsito están generando preocupación en las autoridades. Según José Díaz, director General de Inspección de Río Grande, “para prevenir los siniestros de tránsito necesitamos la colaboración de los vecinos”.



RIO GRANDE.- Crece la cantidad de siniestros viales en esta ciudad. En los últimos días se registró una veintena de incidentes viales, muchos de los cuales fueron calificados como espectaculares y prácticamente todos podrían haberse evitado.

Al respecto El Sureño mantuvo una charla con José Díaz, quien es director General de Inspección del Municipio de Río Grande.

En primer término, el funcionario recalcó la marcada preocupación que existe en las autoridades respecto de esa escalada en la cantidad de choques. “Nos preocupa sobremanera la cantidad de incidentes que se están registrando en la ciudad y sabemos que la mayoría se podría haber evitado”, dijo.

Recalcó que desde el Municipio se están realizando trabajos permanentes de prevención y de concientización, “pero parece que siempre es poco”, se lamentó.

Sabemos que para revertir esta escalada de siniestros se debe trabajar mucho pero para lograrlo y para prevenir los siniestros de tránsito necesitamos la colaboración de los vecinos”.

Al hablar del por qué se están registrando tantos siniestros dijo que lo más notable es que “lamentable los conductores toman precauciones sólo cuando tienen a la vista a un inspector de Tránsito y uno de los grandes problemas que hemos notado es que la gente no mira la cartelería y, aquellos que sí la miran, no la respetan”.

Dijo además que “estamos presenciando siniestros de gente que no toma precaución de las velocidades en la ciudad. Hemos notado que en las bocacalles no tienen precauciones y los conductores quienes llegan a una esquina, sólo por quedar a la derecha, ni siquiera pisan el freno y, por el contrario, aceleran sin percatarse de que el hecho de estar a la derecha no es condición para cruzar sin precauciones”.

José Díaz pidió a los conductores que manejen a la defensiva, “porque puede suceder que un conductor esté distraído y cometa un error, pero si vamos a baja velocidad, todos podemos frenar y evitar una colisión”.

Celulares

En cuanto al uso de teléfono mientras se maneja aseguró que “el celular está generando choques ya que, en algunos casos, la gente ni siquiera tocó el freno. Otra de las situaciones que notamos es que la gente no respeta la distancia entre auto y auto y el vehículo que circula detrás de otro, acosa permanentemente al de adelante y, en muchos casos lo ponen nervioso, esa situación no debería suceder”.

Semáforos

Por otra parte se refirió a los incidentes en esquinas semaforizadas y lo atribuyó a que “los conductores no miran el semáforo que les corresponde sino que miran el que no les corresponde y manejan en consecuencia. Esta situación generó varios de los siniestros en esquinas semaforizadas y las consecuencias han sido desastrosas y lamentables”.

Fines de semana

Los siniestros viales se han incrementado durante los fines de semana en momentos en que la gente anda más distendida y cuando no tiene que cumplir horarios. “Esto nos llama poderosamente la atención y no sabemos porqué sucede”.

El Director General de Inspección del Municipio de Río Grande dijo que “en definitiva, no se respetan las velocidades en la ciudad, no se respetan los semáforos, no se respeta el paso ni a los peatones, no se respetan los espacios entre auto y auto, no se respeta el conducir por el carril derecho y esa falta de respeto genera estos siniestros que se pueden evitar”.

Un dato para destacar es que en estos últimos siniestros registrados, la mayoría fueron protagonizados por personas entre 30 y 40 años y los menos fueron menores de esa edad.

Por último recalcó que “con la gente de Educación Vial damos charlas en los colegios y los chicos aprenden inmediatamente. Ellos son multiplicadores de lo que aprenden y es una vergüenza que sean los chicos quienes les enseñan a los padres a que se comporten con responsabilidad en las calles”.