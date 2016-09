Rumbo a Torres del Payne

RIO GRANDE.- El domingo 25 se disputará la tercera edición del Ultra Trail Torres del Payne, en aquel Parque Nacional ubicado en la Duodécima Región de Chile.

La prueba pedestre a campo traviesa incluirá tres distancias: 50, 34 y 15 kilómetros.

Allí estará presente más de una veintena de fondistas de Tierra del Fuego, con una inmensa mayoría de participantes de Ushuaia.

Por Río Grande ya confirmaron su presencia al menos media docena de corredores: Cristina Bustos (Guanacos), Angeles Gómez (Pumas) y Juan Carlos Pichuncheo (Zorros) competirán en la distancia intermedia, mientras que Yanina Guillán (Pumas), Ana Tosco (Zorros) y María Inés Rodríguez (Zorros) se anotaron en los 50 kilómetros.

La denominación de las categorías se remite a animales presentes en la fauna magallánica y patagónica: Guanacos (18 a 29 años), Pumas (30 a 39 años), Huemules (40 a 49 años), Zorros (50 a 59 años) y Cóndores (60 y más años).

Por su parte, Guillermo Toledo -ganador el pasado domingo 15 del 6º Campeonato Provincial de 5 Kilómetros- será de la partida en la prueba “206º Aniversario de la Independencia de Chile”, a realizarse el domingo 25, en Ushuaia.



Ernaga, en el CeNARD

Pablo Ernaga, quien por una lesión no pudo competir en el Medio Maratón de Buenos Aires (el domingo 4 de septiembre), corrió el domingo 18 una prueba de 10.000 metros, en la pista sintética del CeNARD. Tras más de once años de no disputar esa distancia sobre ese tipo de piso, el fondista riograndense se llevó el primer puesto, cronometrando 33 minutos y 25 segundos para las 25 vueltas.

Su mejor marca para los 10.000 metros la obtuvo en la Copa Nacional de Clubes -categoría juveniles-, en 28 de agosto de 2004, en Mar del Plata, registrando 33:17.20.

“Había muchos corredores, varias veces tuve que abandonar la cuerda interna para pasarlos. Ya empecé el plan que me dio Manuel Guerrero (Nota de la redacción: entrenador de Punta Arenas), la semana pasada hice un fondo de 25 kilómetros, a un promedio de 3:51. El viernes 23 llego a Río Grande, el domingo 25 corro en Ushuaia, y el 2 de octubre la prueba de Aire Libre FM”, apuntó quien se prepara para debutar en el Maratón, el 27 de noviembre, en Punta Arenas.

Además, agradeció a Pedro Velázquez, del Sindicato de Camioneros, y a Perfil Gim, sus dos auspiciantes, y a la Secretaría de Deportes de la provincia.