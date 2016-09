Rodríguez cumplió la revisión

BUENOS AIRES (NA).– El mediocampista Denis Rodríguez se realizó ayer la revisión médica y consideró que su arribo a River “es un gran salto” para la carrera.

El futbolista, de 20 años, llega a préstamo por un año desde Newell´s Old Boys de Rosario, con una opción de compra por el 50 por ciento del pase valuada en 1.700.000 dólares.

El primo de Maxi Rodríguez llegó a la institución “millonaria” a Newell´s fue cedido el defensor Leandro Vega, con una opción para adquirir la totalidad de su ficha en 2.000.000 de la moneda estadounidense.

Luego de realizarse la revisión médica en un centro de salud del barrio porteño de Belgrano, Denis dijo que “éste es un gran salto y me da orgullo que Marcelo Gallardo me haya querido”.

“Cuando me avisaron que me quería River, me lo tomé de manera tranquila. Y así estoy, hasta que me entrene y me meta de lleno en el club, converso la calma”, afirmó.

“Tener a Maxi en mi familia es un punto a favor ya que él me ayudó mucho y me apoyó en esta decisión. La idea es tener continuidad y crecer”, contó Denis.

Se definió como “un volante mixto con características ofensivas” y contó que puede “jugar por afuera como por adentro”.

Rodríguez no se achicó al manifestar que viene a “pelearle el puesto al que está al lado mío” y consideró que si Gallardo quiere contar con él para el partido ante Talleres “estoy para jugar”.

Además, Denis expresó que “cuando te viene a buscar un grande te seduce porque siempre peleás copas y por eso no lo dudé”.