El Reino Unido negó que Macri y Theresa May hayan dialogado sobre la soberanía de Malvinas

BUENOS AIRES (NA).- El gobierno británico negó ayer que el presidente Mauricio Macri y la primera ministra de ese país, Theresa May, hayan dialogado sobre “la soberanía” de las Islas Malvinas durante el informal encuentro que ambos mantuvieron en el marco de la Asamblea General de la ONU.

“Nunca se habló del tema de la soberanía de las Islas Malvinas en la breve reunión informal que May y Macri mantuvieron en Nueva York por lo que no pudo haber existido una expresión de Gran Bretaña en ese sentido”, afirmó una fuente diplomática del Foreign Office al diario La Nación.

De esta forma, el gobierno del Reino Unido aclaró que May no habló con el presidente argentino de la cuestión Malvinas, luego de que este martes el propio Macri señalara que la primer ministra inglesa estaba “de acuerdo” con iniciar un diálogo por la soberanía del archipiélago.

No obstante, las fuentes de la diplomacia británica remarcaron la predisposición del gobierno argentino en fortalecer la relación bilateral, luego de la firma de la amplia declaración conjunta entre los dos países de la semana pasada.

Fuentes diplomáticas británicas reafirmaron a NA que la posición del Reino Unido sobre Malvinas es inalterable desde la guerra por lo cual es prácticamente imposible que May decida cambiarla durante un encuentro informal con Macri.

El mandatario nacional aseguró este martes en Nueva York que en un encuentro casual durante un almuerzo le dijo a May que estaba “listo para comenzar un diálogo abierto que incluya, por supuesto, el tema de la soberanía sobre las Islas”.

“Me dijo que sí, que habría que empezar a conversar. Son cosas que llevarán años, pero lo importante es que comencemos y ella estuvo de acuerdo”, señaló el jefe de Estado.

Sin embargo, poco después la canciller Susana Malcorra salió a aclarar las expresiones del Presidente y señaló que las alusiones a Malvinas de May fueron “una reacción positiva de cortesía”. “Soy absolutamente franca: No creo que en ese contexto la primera ministra haya dicho ´sí, suscribo que agendemos esto y que la soberanía sea el primer tema que tratemos´”, recalcó la ministra de Relaciones Exteriores.