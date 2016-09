Preocupación por los casos de alcoholemia positiva en los controles

Ayer se realizó una reunión de la Comisión Especial de Tránsito en el Concejo Deliberante, en la cual tomaron parte los ediles, representantes del Municipio y del Juzgado de Faltas, para analizar -entre otros temas- el crecimiento en la cantidad de vehículos secuestrados en los controles de fin de semana por alcoholemia positiva. Desde el Municipio admitieron que faltan inspectores, pero aseguran que se irán incorporando de forma paulatina para cubrir diferentes sectores de la ciudad.

RIO GRANDE.- Los concejales de la ciudad llevaron a cabo ayer una reunión de Comisión Especial de Tránsito, que se encuentra integrada por los ediles: Verónica González, Alejandro Nogar y Miriam Mora, y de la cual tomaron parte también Raúl von der Thusen y María Eugenia Duré; con la presencia además del secretario de Obras Públicas del Municipio, Jorge Coldorf, el director General de Inspección Municipal, José Díaz; y la doctora Marcela Galeano en representación del Juzgado de Faltas.

“Estuvimos trabajando sobre distintos proyectos que se encuentran en Comisión, como así también aquellos que se están aprobados, teniendo en cuenta que estamos en un proceso que prontamente comenzaremos a estudiar el presupuesto 2017, y ver la posibilidad de que aquellos proyectos con obras que se encuentran aprobados puedan ser incluidos en el presupuesto del próximo año” explicó la concejal González.

La Edil también señaló que durante la reunión “hicimos hincapié en relación a las intersecciones, particularmente de la calle Echelaine que se está usando como vía de ingreso de tránsito pesado, a pesar de que está prohibido, con lo cual si se la sigue utilizando, siendo que es una vía nueva, en poco tiempo se comenzará a notar el deterioro”.

En este sentido agregó que “hay muchos pedidos de reductores de velocidad, y entiendo que hasta tanto no haya una semaforización, es una buena manera de comenzar a adecuar a los vecinos para esto”.

Controles en la vía pública

González también se refirió a la cantidad de vehículos incautados como causante de alcohol en sangre, señalando que “llama la atención no solamente la cantidad de vehículos confiscados, sino también las edades de los conductores que oscilan entre los 25 y 40 años, entonces debemos entender que cuando uno maneja en ese estado, no solamente se pone en juego la vida propia, sino la vida de un tercero, con lo cual me parece que tenemos que trabajar fuertemente en campañas de prevención, teniendo en cuenta que hay más de trescientos vehículos secuestrados a lo largo de este año”.

Consultada respecto del proyecto aprobado en la ciudad de Ushuaia de alcoholemia cero, refirió que para que “se de un proyecto de esas características en nuestra ciudad se deben dar determinadas condiciones, y una vez que las mismas estén dadas, seguramente nosotros vamos a ir por la alcoholemia cero”.

Por último se refirió a la cantidad de inspectores que se encuentran trabajando en la vía pública, para lo cual puntualizó que “no estamos conformes con el número que se encuentra trabajando en la calle, tampoco lo están ellos, dado que siempre es necesario mucho más control, y para ello se requiere de mayor personal”.

El titular de Inspección General del Municipio, José Díaz, por su parte, confió que “los ediles están muy preocupados, dado que se ha incrementado sobre manera la cantidad de conductores con alcohol detectado durante el último fin de semana, y tomaron conocimiento de los actos de agresión de muchos conductores contra los inspectores de tránsito, realizando acciones temerarias para poder evadir el control, y poniendo en riesgo no solamente a la gente que está trabajando, sino a terceros que están circulando por la vía pública, con lo cual es un problema muy serio”.