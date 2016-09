Padres de Sofía debieron soportar un escrache

Antes de salir a la marcha debieron soportar a un grupo de sujetos que los acusaron de “asesinos”. El episodio lo encabezó la supuesta “vidente” que da cuenta de que los padres mataron a su hija, en un hecho que no se pudo comprobar en ocho años que lleva la causa.

RIO GRANDE.- La familia que ayer recordó un nuevo aniversario de la desaparición de la pequeña de 3 años en el año 2008, debió enfrentar a un grupo de personas que irresponsablemente los acusaron de “asesinos” a las puertas de la vivienda familiar de Chacra II.

La manifestación respondió a un grupo de personas que insisten todos los años en ganar protagonismo en el marco de la causa, aduciendo una “vidente” conocer que la pequeña fue asesinada por sus padres y haber sido enterrada debajo de una parrilla en el fondo de la vivienda de Chacra II.

A pesar que esto ya fue descartado en numerosas oportunidades desde la Justicia, y que la propia “vidente” no pudo aportar un solo elemento que no sean sus supuestos “poderes paranormales”; este grupo de gente volvió a manifestarse ayer a la tarde al grito de “asesinos” contra la vivienda de los padres de la pequeña desaparecida.

Estos sujetos incluso buscaron provocar la reacción del padre de Sofía, Fabián Herrera, quien debió ser contenido para no agredir a un individuo que livianamente le gritó “asesino” en un día tan significativo para esta familia.

“Vengan y pregunten”

Tras radicar la denuncia policial contra este grupo; Fabián Herrera y María Elena Delgado volvieron a encabezar la marcha que año a año pide por el esclarecimiento de la desaparición de su hija.

Esta vez Fabián Herrera expresó que “hubo gente que fue a agredirnos, a tratarnos de asesinos; es algo que nos molesta muchísimo, tenemos mucha impotencia, la bronca que yo tengo encima es porque la gente te acusa en lugar de ayudar a la búsqueda. El que tenga una duda que vaya a nuestra casa, siempre estuvo abierta para quien quisiera venir, que vaya siempre con respeto y pregunten”, dijo.

“Hay que estar en estos zapatos para aguantar estas cosas, para que te traten de asesino, que vayan al juez y la policía. No soy violento, no somos esa clase de personas que se puede ver en el video que filmaron pero ya no sabemos qué hacer ante estas acusaciones”, concluyó Fabián Herrera, respecto de un video que filmaron los mismos manifestantes mientras lo provocaban.

Por su parte María Elena Delgado agradeció el acompañamiento de los presentes, “se cumplieron 8 años muy difíciles los que pasamos, muchas nenas que pasaron y esta semana pasada también estuvimos esperando un resultado de ADN que no se dio, es una hija y no vamos a dejar de buscarla. El 30 de diciembre cumple 12 años, y esperamos una actualización de rostro, todos recuerdan que se perdió con 3 años y 8 meses, y bueno esperamos la actualización que nos permita encontrarla”.

Prohibición de acercamiento

Asimismo la madre de Sofía confirmó que radicó una denuncia contra las personas que los escracharon en su vivienda, “ya no sabemos qué hacer con el hostigamiento de esta mujer por las redes sociales y hoy esto de llegar a nuestra casa; hemos pedido una orden de restricción a nuestra casa, nuestra familia, nuestra hija”, dijo María Elena, agregando Fabián Herrera que “hago responsables a estas personas que fueron de lo que le pase a mi casa, mi auto o mi familia”, sentenció.

Actualización del paradero

Por su parte también ayer habló el juez de la causa, Eduardo López, quien al ser consultado respecto de esta situación nuevamente vivida por la familia de Sofía, respondió que “hay un montón de conclusiones inamovibles, fue un hecho casual o circunstancial en el que no participaron los papás, y que Sofía estuvo en el camping” dijo contundente, agregando que “si se sigue trabajando en distintos puntos, hay un trabajo de revisionismo permanente, pero hay cosas que ya tenemos archivadas, agotadas”.

Finalmente el Juez confirmó que “va a salir una nueva actualización con el análisis del perito para fin de año, promediando noviembre, con el dibujante Obdulio Suárez, que es el que comanda siempre las actualizaciones”, dijo respecto de la actualización de rostro para una Sofía representada ya en la edad de una nena de 11 años.