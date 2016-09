El nuevo Juez Electoral dijo que “es una potestad del Poder Legislativo”

El recientemente elegido juez Electoral de Tierra del Fuego, doctor Isidoro Aramburu, dijo que “no me compete legislar” sobre el voto electrónico y agregó que “son los legisladores de la provincia quienes tendrán que debatir la conveniencia o no de ese sistema”. Aclaró que de implementarse, deberá estar en sintonía con la Constitución y preservar los principios electorales de nuestra normativa electoral.

RIO GRANDE.- El flamante juez Electoral y de Registro de Tierra del Fuego, Isidoro Aramburu, dijo que haber sido elegido como juez es “una oportunidad de devolverle a la provincia lo que tanto me ha dado”. Además fue consultado por su visión del voto electrónico con soporte papel que busca implementar la Provincia tras la sanción legislativa que se adapte al mismo.

Consultado sobre qué opinaba tras haber sido elegido juez, respondió: “He tomado la noticia con gran beneplácito, tengo la inquietud de proponer nuevas ideas o humildemente de algunas herramientas que van a ser para el mejoramiento para el ejercicio del poder jurisdiccional electoral”

“Asumo esto como una oportunidad para devolverle a la provincia lo que tanto me ha dado, ahora con responsabilidades mucho más importantes de las que he tenido hasta ahora”, señaló Aramburu; quien hace muchísimos años fue integrante de la Justicia Federal de Ushuaia.

Sobre sus expectativas, dijo esperar “estar a a la altura de las circunstancias y contribuir como digo, humildemente a nuestro sistema democrático, la justicia electoral es una herramienta por excelencia para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto”.

Voto electrónico, potestad de la legislatura

Sobre el voto electrónico, Aramburu indicó que “en breve ejerceré mi función de juez electoral y no me compete a mí legislar, porque son los legisladores de la provincia quienes tendrán que debatir la conveniencia o no de ese sistema”.

“Me avendré en su momento a lo que decida el Poder Legislativo y obviamente tendremos que adaptarnos y ceñirnos a ese nuevo procedimiento”.

“Parece interesante, habrá que estudiarlo y habrá que verlo y creo que un poco la inquietud de toda la ciudadanía en general, es que se avendría a un cambio tecnológico de este tipo en la medida que ese voto electrónico se vea respaldado por un soporte papel, que tenga debidos códigos y den garantía y transparencia del voto emitido por cada ciudadano”, dijo Aramburu tras la presentación de una urna electrónica días atrás en Casa de Gobierno.

“Deberá amoldarse a la legislación vigente y a los parámetros de nuestra Constitución” detalló el magistrado, señalando que “en la medida que ese voto electrónico sea acompañado de un soporte, que brinde la posibilidad de tener garantía de lo que se registra, es el voto que la persona eligió, en principio creo que no habría inconveniente”, manifestó.

No obstante, Aramburu reiteró que es un tema que “hay que estudiarlo y es una potestad de la Legislatura y a lo que resuelva el Poder Legislativo tendremos que ceñirnos”.