Más de 450 casos de violencia de género en lo que va de 2016, solo en Río Grande

La cantidad de denuncias y demandas fue en aumento durante las últimas semanas, y sigue. El equipo de Políticas de género, recibe tanto oficios del juzgado, como demandas espontáneas. Además de intervenir en casos de violencia, asesoran, apoyan,y educan.

RÍO GRANDE.- En lo que va del 2016, la Subsecretaría Provincial de Políticas de Género, intervino en más de 450 casos de violencia de género, sólo en Río Grande. La ciudad de Ushuaia presenta una cantidad similar. En la comisaría de la familia de Río grande, se presentaron más de 800 denuncias, en el mismo periodo de tiempo. Además, según informó el área, el número de denuncias se incrementó mucho más durante los últimos meses.

Para el equipo, el masivo acercamiento de mujeres a denunciar se debe en gran parte a la apertura de la Comisaría de Familia; además de la difusión de la marcha auto convocada ‘niunamenos’ que empezó el año pasado. Mucho de lo cual está directamente relacionado con la cantidad de femicidios, de los últimos años y meses.

Al respecto, Rosalía Bruno, subsecretaria Provincial de Políticas de Género, reconoce que los últimos casos de público conocimiento fueron un detonante: “Eso causó un impacto bastante fuerte en la sociedad en general, y en las mujeres en particular, en esto de decir ‘yo no quiero verme ahí’, que es una frase que escuchamos seguido”, comenta.

La sSubsecretaría interviene en los casos de violencia de género, una vez que la víctima hace la denuncia: la comisaría envía la denuncia al juzgado, y el juzgado envía el oficio para que Bruno y su equipo comiencen a trabajar de forma particular. Pero, si bien los casos de violencia, son hoy una prioridad, intervenir en ellos no es la única tarea del área: “Está la Secretaría Provincial de Derechos de Familia y Políticas de Género, nosotros de ahí nos desprendemos…creemos que el crear la Subsecretaría es para que podamos trabajar en todos los aspectos: la promoción, por ejemplo en las escuelas con los chicos que tenemos varios proyectos; también al trabajar directamente con la demanda; y esta cuestión de ir a algunos lugares generar ciertos debates, o sea, estar en ciertos lugares donde podamos también difundir esto”, explica la Subsecretaria. Y agrega: “No sé si ha habido avances en este tema debido a nuestra participación o porque muchos sectores se han involucrado. Hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando, y me parece que ellas tienen que ver con que esto se difunda y que lo podamos ver desde el lado de ellos. Uno tiene ahora la posibilidad de trabajar con todos esos grupos y habilitarnos, y acercarnos a ellos y comenzar a trabajar en red”.

“Es que, por ser una problemática social obviamente que se tiene que trabajar en red, hay otras organizaciones, otras personas que se están dedicando a trabajar esta problemática, y nos toca cruzárnoslas, por suerte, y seguir trabajando juntos… si pensamos en que es un problemática que nos está matando a las mujeres, entonces, correr todo lo que nos puede impedir trabajar en conjunto, y poder avanzar en eso”, coincide Silvia Terrier, parte del equipo.

Además brindar asesoría y acompañamiento, a las mujeres que se acercan y en muchos casos no saben cómo empezar a salir de una situación de violencia, o sometimiento. Para esto, cuentan con el apoyo de una red de profesionales del Colegio de Abogados de Río Grande, que dan asesoramiento de forma gratuita. También, desde hace varios meses están funcionando dos grupos de apoyo para mujeres víctimas de alguna forma de violencia, en la zona de Margen Sur y en el centro de la ciudad. En Chacra II, comenzará a funcionar un tercer grupo a partir de hoy.

Las profesionales explican de qué se trata: “Trabajamos con valores como la equidad, igualdad, y no la superioridad de la mujer. La idea es empoderar a la mujer para que pueda ser autónoma, y no para que se superior al hombre. Porque a veces se confunde esto de que criticamos al machismo porque, no… criticamos al machismo, porque el machismo mata. Y entonces lo que queremos es que haya equidad, que haya igualdad”.

Bruno y su equipo, insiste en que es necesario educar a la sociedad para poder fomentar vínculos saludables entre hombre y mujeres: “Creo que vivimos en una sociedad con un montón de micro machismos instalados, que muchas veces salen de los hombres y muchas veces reproducimos las mujeres. Entonces esos micro machismos hacen que justifiquemos el accionar de muchos hombres, que creen que están en un lugar de superioridad ante la mujer; y se genera esta cuestión de dependencia afectiva, de la mujer hacia el hombre, y se termina justificando eso de alguna manera porque la mujer dice: “bueno, pero no me pega”.

“Nosotros, ante casos de dependencia, de maltrato, podemos acompañar a las mujeres sin que antes hagan una denuncia a la comisaría, pero sí una demanda a la Subsecretaría. Entonces podemos acompañarlas desde distintos lugares para trabajar sobre la autonomía de la mujer, y sí cuando son casos de riesgo, hay que hacer una denuncia. La mujer que no se anime a hacer la denuncia, quizá viene podemos charlar, asesorar, y de esa forma ya tiene herramientas para tomar decisiones, entonces ahí le insistimos que es necesario que haga la denuncia. Porque se necesita para que después tenga intervención el juzgado, y se pueda hacer algo concreto. Además, otra cosa es que las mujeres cuando los casos son muy graves, tienen que seguir la denuncia e ir a lo penal, y son muy pocas las que siguen ese proceso. Hay muchas que se separan, tratan de hacer su vida, pero muy pocas son las que van por una denuncia penal”, recalca la Subsecretaria.

Y agrega que desde hace un tiempo, la Subsecretaría comenzó a convocar a los hombres para trabajar a través de diferentes mecanismos con quienes han estado en situación de agresor: “Es más -resalta la Subsecretaria- esta semana incorporamos al equipo a un trabajador social, que se va a dedicar exclusivamente a trabajar con los hombres. Porque en realidad el acompañamiento tiene que ser para ambas partes. Él ahora, se está dedicando a trabajar con ellos”.

Además de los profesionales en Ushuaia y Río Grande, una vez por semana Bruno y su equipo se trasladan a Tolhuin para trabajar con la comunidad en las problemáticas que ellos presentan: “Tolhuin es un lugar al que vamos todas las semanas, y trabajamos con grupos de mujeres. Trabajamos, en una red institucional que fue una iniciativa de la justicia. En esta red participan todas las instituciones, desde salud, educación, infancia, protección de la familia, Concejo Deliberante. Somos entre 30 y 40, cada vez que vamos y todos los lugares ya nos quedan chicos esto quiere decir que hay mucha gente comprometida, explica Terrier.

Y aclara: “En un principio se iban a trabajar sobre distintas temáticas pero nos quedamos trabajando sobre violencia de género porque obviamente, después de lo que pasó en Tolhuin se instaló esa problemática, y entonces, la idea es que todos los actores involucrados podamos darle una solución, porque es una situación compleja”.

Terrier, además, destaca: “En todo el equipo estamos capacitándonos y unificando una línea ideológica que es la perspectiva de género, esto quiere decir que intentamos promover la igualdad y la equidad. Entonces, sea que trabajemos con mujeres o con hombres ver qué situaciones hay para poder resolverlas”.

En Río Grande, la oficina de Políticas de Género, se encuentra en la delegación del Ministerio de Desarrollo Social, sobre Av. Prefectura Naval.

Los grupos de apoyo se reúnen en las siguientes direcciones: Los días lunes a las 14:30 horas en Av. Perito Moreno 519; los viernes a las 14:00 horas en calle Tolhuin 450, barrio Margen Sur. Y desde hoy, los días viernes a las 10:00 de la mañana en Anadón 641, patio interno, en Chacra II.

Además, el equipo, invita a quienes estén interesados en Tolhuin, a asistir todos los miércoles de 11:00 a 14:30 en Mariano Moreno 1140, en la sede de Desarrollo Social.