Malestar generalizado por la audiencia pública en Ushuaia

USHUAIA.- En repudio a diferentes irregularidades, diputados y concejales, así como representantes del sindicato de Petroleros Jerárquicos y las sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Ushuaia y Río Grande desistieron ayer de participar de la audiencia pública por la suba de la tarifa de gas.

Entre las anomalías denunciadas, señalaron que muchos de los inscriptos para exponer no figuraban en los listados, cuando en la primera jornada de audiencia realizada el viernes solamente cerca de diez personas estuvieron autorizadas a participar.

Una marcada presencia policial impidió a los gremios ingresar al recinto. “En el día de ayer (por el viernes) vimos con asombro cómo los lugares de participación virtual amanecían como zonas militarizadas donde era imposible acceder para cualquier ciudadano, incluso estando inscripto para exponer”, lamentaron profesionales de la UTN Río Grande.

A través de la cuenta de Facebook de la Unidad de Extensión de la UTN, el ingeniero José Abraham (Secretario de Ciencia, Tecnología y Postgrado) y el licenciado Fabio Seleme (Secretario de Cultura y Extensión) explicaron que “habíamos decidido participar en la audiencia pública a pesar de que el gobierno nacional no había aportado la información mínima necesaria para una discusión seria y a pesar de que no era posible conocer ningún costo de producción ni empresario”.

“A pesar del cambio de sede de último momento dado en nuestra provincia de Río Grande a Ushuaia. A pesar del carácter no vinculante de la audiencia. A pesar de que no pudimos conseguir que el ENERGAS nos diera (como corresponde a una audiencia que se desarrolla a 210 Km de distancia de donde vivimos) un día y hora para la exposición y pretendía que hiciéramos cola por tres días como en un almacén para hablar. A pesar de todo esto decidimos participar de la audiencia pública”, agregan.

Asimismo, señalaron que constataron también “que se había excluido de la lista de oradores sin razón alguna a un grupo numeroso de personas, todos del interior del país”, además de informarnos sobre “la clausura del centro de participación en Neuquén y de otra larga lista de irregularidades en los otros lugares de participación”.

“En vista de esta situación, los integrantes del grupo de Investigación y Vinculación de nuestra Facultad decidimos entonces deponer nuestra participación en la audiencia pública”, confirman.

Por su parte, el diputado Martín Pérez fue uno de los que finalmente no pudo participar, porque no apareció en los listados. “Hemos concurrido a las oficinas de ENARGAS, yo particularmente me inscribí, pero ni siquiera he aparecido en los listados”, dijo el dirigente que participó.

En este orden adelantó que “estamos evaluando la posibilidad de hacer una impugnación a la audiencia pública porque ni siquiera se nos brindó la información necesaria para llevar adelante la información que necesitábamos y hacer las consultas pertinentes”.

“La idea era estar presentes pero ante esta situación hemos decidido quedarnos en Río Grande porque queríamos acompañar el reclamo de los trabajadores y en segundo lugar expresar nuestro repudio ante esta audiencia pública que llevó adelante el gobierno nacional”, agregó Pérez.

En tanto la concejal Laly Mora, en representación del Concejo Deliberante de Río Grande, dijo que “nosotros deberíamos estar en la audiencia pública en la que nos inscribimos y nos han dejado afuera”.

“Estábamos inscriptas junto con Verónica González y los demás diputados, solo unas pocas personas iban a poder entrar y los demás se retiraron porque no los iban a dejar exponer”. “Preferimos venir a acompañar a los trabajadores en lugar de participar del circo que habían armado en Ushuaia”, agregó.