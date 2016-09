La primera jornada con Gallardo, hoy arriba Cazón

RIO GRANDE.- Ayer se realizó en el Polideportivo Carlos Margalot la primera jornada del Curso de handball denominado “Formación del Jugador inteligente en la técnica y táctica individual y la preparación física”, a cargo de Eduardo Dady Gallardo.

El entrenador de la selección masculina de handball, que viene de participar por segunda vez consecutiva en los Juegos Olímpicos, también se hará presente a partir de las 09:00, cuando comience la segunda y última jornada, que también tendrá como protagonista a Guillermo Cazón, preparador físico de Los Gladiadores. La actividad es organizada por la Dirección Municipal de Deportes.

Iniciación

“La primera parte del curso la dicta Dady, se trata de Iniciación Deportiva aplicada al handball. Es para menores de entre 8 y 11 años, Mini Handball e Infantiles. El jueves tenemos lo que es la preparación físico, tanto para estos chicos como para los Menores (hasta 14 años), Cadetes (hasta 16 años) y Juveniles (hasta 18 años), eso a cargo del Preparador Físico Guillermo Cazón”, detalló el profesor Fernando Cobián, a cargo de la Escuela Municipal de esta disciplina, que funciona en el mismo Margalot.

“Gracias a que se consiguió la resolución ministerial, pudieron concurrir los profesores de educación física, sin que les corriese la falta en sus respectivos trabajos. Hubo unos 50 profesores. También tuvimos unos 65 chicos, de la Escuela Municipal que dirige Hugo Piris en la Margen Sur, y de la que oriento en el Polideportivo Carlos Margalot. Más un grupo de Universitario, con Luciano Obiol, y de Tolhuin, con Marcelo Maslov. Los chicos que vienen mañana (por hoy) son los de las tres categorías más grandes, van a hacer un trabajo de fuerza, entre otras cosas. Además hay un módulo pequeño, que es para trabajar con arqueros”, añadió Cobián.

Compañeros

“Hace como 20 años que estamos juntos con Guillermo Cazón, siempre en River Plate, donde jugábamos ambos, Después yo fui su entrenador, lo retiré, y comenzó a trabajar conmigo en la parte técnica. El tiene 5 años más que yo”.

Así se refirió Gallardo -quien había estado en Río Grade en marzo de 2012- a su compañero. Y sobre lo brindado ayer, dijo que “doy bastante de estas clases, hago muchos Cursos y Clínicas. Se trató de Iniciación, lo que creo conveniente que se debe trabajar con los chicos de esa edad. La técnica individual, trabajos muy integrales, donde los chicos la pasan bien, se divierten, y en definitiva, hacen lo que uno pretende que hagan”.

Olímpico

Sobre la experiencia obtenida en los recientes Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, explicó que “fue diferente a Londres 2012, hubo cosas que no nos sorprendieron, y nos enfocamos más en la parte deportiva. Fue buenísimo, se disfruta más desde otro lado esos segundos Juegos. Estuvimos muy cerca de pasar a los cuartos de final, pero también digo que la diferencia es muy grande. Faltó un poco, pero creo que en la realidad existe mucha más diferencia de la que se vio, entre selecciones que son super profesionales, con jugadores que integran los mejores equipos del mundo, y uno como el nuestro, semi profesional, donde la mitad juega en el país, con un estructura amateur. Pese a eso, le jugamos de igual a ellos, sin contar con jugadores en los mejores equipos del mundo, excepto Diego Simonet, pero que por lesión no pudo estar. Los demás son semi profesionales, no juegan en equipos top ni cobran mucho dinero, pero ante esas super potencia lo hicimos muy bien”.

Diferencias

“Excepto para el fútbol, para los demás deportes de conjunto (básquetbol, vóleibol, handball), un Juego Olímpico es más importante que un Mundial. En nuestro caso, al Mundial -que se disputa cada dos años- van 24 equipos, y a los Juegos la mitad, 12. Ya fuimos dos veces en masculino, y las mujeres debutaron en Río de Janeiro. Es el evento más deseado, y el que más tiempo tiene uno para prepararlo, para todos, en el caso de los europeos tienen 2 meses de entrenamiento previo. En cambio para un Mundial se va con 10 días de preparación”.

Francia 2017

Para el próximo Mundial, “le dimos una pausa a los jugadores, porque se trabajó muy duro con vista a Río. En 20 días largamos la preparación al Mundial, con los que están en el país. Los demás llegan a finales de diciembre, el 13 de enero nos vamos a jugar un cuadrangular a España, y de ahí continuamos a Francia, la sede del certamen. Nos fue bien cuando los jugadores que juegan en el exterior llegaron sin lesiones, pudimos trabajar bien, y ahora sucede eso”.

Expectativas

“Para los Juegos Olímpicos vinieron muchos lesionados, con fracturas, y Diego que se tuvo que bajar de antemano. Al Mundial de Qatar llegaron muy bien, y nos fue excelente. Esperamos meternos entre los 8 mejores equipos, En Suecia 2011 y en Qatar 2015, quedamos 12º. Nos faltó ganar un partido más para quedar entre los 8, para Francia 2017 nos tocó una zona difícil, pero no la de la muerte, como el año pasado, con 4 selecciones europeas de nivel, tenemos que enfrentar a Bahrein y Egipto, con un nivel similar al nuestro, más Qatar, Suecia y Dinamarca, tenemos aspiraciones de ganarle a alguno de ellos, para que en octavos de final nos toque un cruce no tan difícil como el anterior, con Francia, que fue invencible”.

Y sobre la posibilidad de hacer un Mundial en Sudamérica, contestó que “es muy difícil, en Brasil se hizo un Mundial femenino, pero es diferente. En la región no tenemos la estructura, no contamos con los estadios, que es algo que sobra en Europa. Y tampoco es un deporte profesional en la zona”.