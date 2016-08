La Escuela ATP ganó la Copa Tierra del Fuego

RIO GRANDE.- Con la participación de doce escuelas, provenientes de Ushuaia, Tolhuin, Río Turbio (Santa Cruz) y Punta Arenas (Chile), además de las locales, se disputó durante el pasado fin de semana la Copa Tierra del Fuego de Taekwondo (WTF), organizada por la Escuela Municipal de esta disciplina, y fiscalizada por la Asociación de Taekwondo Chacra IV y por la Confederación Argentina de Taekwondo.

La competencia se desarrolló en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot, con 198 participaciones a lo largo de las dos jornadas.

Los primeros en pisar las dos áreas de lucha fueron los Precompetitivos (-9 años), con cerca de un centenar de anotados, quienes se llevaron una medalla. En las demás categorías se premió a los dos primeros (y en algunos casos, también al tercero): así fue en Infantil, Cadete, Juvenil, Adulto y Danes.

En el acto inaugural se entonaron los himnos nacionales de Argentina y Chile, y luego se entregaron presentes a Brandon Fernández, Facundo Amaya y Gastón López, quienes en esta temporada consiguieron medallas en competencias internacionales.

El domingo, previo al cierre de la Copa (cuyo primer puesto y el trofeo le correspondió a la Escuela ATP, quedando al margen del mismo ambas Escuelas Municipales), se disputó un TK4, entre un equipo argentino (Augusto Fernández, Abraham Palacios, Emanuel Bello y Daniel Mamaní) y otro chileno (Milivoj Marusic, Rigoberto Pzrizygodda, Eduardo Pinto y Luis Paredes), imponiéndose aquellos por 39-37, al cabo de 2 asaltos de 4′.

Posiciones

Femenino: Infantil: 10/9 gups: -26: 1.Priscila Fernández (ATP), 2.Florencia Fabián (ATP); -58: 1.Katherina Kingverlyn (EMVO), 2.Camila Gómez (IS). 8/7 gups: -35: 1.Fabiola Sánchez (Kwon), 2.Bianca Nahir (ATP); -43: 1.Xiomara Leonadelli (ATP), 2.Camila Gómez (EMB). 6/5/4 gups: -47: 1.Denae de la O (Kwon), 2.Nicole Caballero (IS); -52: 1.Daniza de la O (Kwon), 2.Xiomara Leonadelli (ATP).

Cadete: 8/7 gups: -47: 1.Mía Antúnez (EMVO), 2.Nadia Oviedo (MDK); -59: 1.Lucía Villagra (EMVO), 2.Ingrid Astudillo (IS). 6/5/4 gups: -47: 1.Valeria Chamorro (MDK), 2.Nain Menlik (ATP); -55: 1.Agustina Zelaya (ATP), 2.Daniela Kuyul (Kwon).

Juvenil: 10/9 gups: -63: 1.Paola Alvarez (EMVO), 2.Camila Oyarzún (Kwon). 8/7 gups: -52: 1.Kharla Güeicha (Olim), 2.Maira Riveros (EMB), 3.Celeste Romero (IS); -55: 1.Kamila Yañez (Olim), 2.Mailen Ayala (MDK); -55: 1.Camila Oyarzún (Kwon), 2.Kamila Yañez (Olim); -59: 1.Jenifer Valdés (Kwon), 2.Natalia Pardo (ATP). 6/5/4 gups: -52: 1.Sara Polo (ATP), 2.Abril Guitián (MDK); -55: 1.Cristina González (TD), 2.Nain Menlik (ATP).

Adulto: 8/7 gups: -62: 1.Sabrina Leiva (EMVO), 2.Daiana Galeano (MDK); -73: 1.Graciela Maita (ATP), 2.Mónica Gómez (EMVO). 6/5/4 gups: -62: 1.Yanina Prates (TD), 2.Jenifer Valdés (Kwon). 3/2/1 gups: 1.Sol Dittler (MDK), 2.Victoria Barría (Olim).

Masculino: Infantil: 10/9 gups: -32: 1.Jair Rodríguez (IS), 2.Aaron Soto (TD); -52: 1.Thiago Arias (ATP), 2.Leonel Vallejos (TD). 8/7 gups: -32: 1.Thomas Montiel (EMVO), 2.Lautaro Venegas (ATP); -39: 1.Marcos Morcillo (EMB), 2.Thomas Vallejos (IS); -52: 1.Francisco Quiroga (ATP), 2.Facundo Flores (ATP), 3.Jonathan Marihueico (ATP); -52: 1.Gabriel Tejerina (EMVO), 2.Jerónimo Benítez (ATP); -58: 1.José Luis Barrientos (EMB), 2.Jerónimo Benítez (ATP), 3.Franco Ruiz (EMB). 6/5/4 gups: -32: 1.Nahuel Muñoz (ATP), 2.Tobías Oporto (EMB); -32: 1.Marcos García (ATP), 2.Tomás Riquelme (EMB); -39: 1.Ignacio Benítez (ATP), 2.Mauricio Duarte (ATP); -43: 1.Samuel Chilaca (ATP), 2.Dylan García (ATP). 3/2/1 gups: -35: 1.Tiziano Párraga (ATP), 2.Alejo Jastrzebski (MDK).

Cadete: 10/9 gups: -37: 1.Iván Rodríguez (MDK), 2.Lucas Suescun (EMVO); -45: 1.Jeremías Castro (EMVO), 2.Samuel Subiabre (MDK); -61: 1.Mario Colman (IS), 2.Ismael Llane (EMVO), 3.Elías Chamorro (ATP). 8/7 gups: -47: 1.Fabrizzio Morel (DBD), 2.Benjamín Lepicheo (ATP); -49: 1.Ezequiel Riveros (EMB), 2.Fabricio Tejerina (EMVO). 6/5/4 gups: -37: 1.Juan Manuel Barrientos (ATP), 2.Facundo Cubas (TD); -49: 1.Thomas Sánchez (Kwon), 2.Alan García (ATP); -53: 1.Germán Quelín (EMVO), 2.Facundo López (EMVO), 3.César Balceda (MDK); -61: 1.Ismael Medina (RT), 2.Heber Lima (EMVO). 3/2/1 gups: -33: 1-Leandro Santander (ATP), 2.Alejo Jastrzebski (MDK); -41: 1.Nahuel Santander (ATP), 2.Elías González (GA); -61: 1.Adrián Alberti (IS), 2.Franco Aguilera (IS); -65: 1.Alexis Rodríguez (EMVO), 2.Federico Benítez (MDK).

Juvenil: 10/9 gups: -45: 1.Fabrizio Morel (DBD), 2.Luis González (MDK); -68: 1.Fernando Olivera (MDK), 2.Ricardo Romero (IS). 8/7 gups: -68: 1.Martín Sosa (RT), 2.Santiago Trujillo (EMB), 3.Néstor Galeano (MDK). 6/5/4 gups: -59: 1.Elián Aguilera (IS), 2.Facundo Pizano (STP); -63: 1.Sebastián Acosta (ATP), 2.Gonzalo Villar (MDK); +78: 1.Agustín Celser (DBD), 2.Brian López (MDK). 3/2/1 gups: -59: 1.Bruno Andrade (EMB), 2.José Roldán (CU); -63: 1.Ian Párraga (ATP), 2.Marcos Acosta (EMVO).

Adulto: 10/9 gups: -74: 1.Fabricio Vega (IS), 2.Juan Chiguay, 3.Matías Ponce (TD); -80: 1.Mario Leonel Gómez (EMVO), 2.Emmanuel Molina (TD), 3.Gonzalo Acosta (MDK). 8/7 gups: +80: 1.Carlos Marin (EMVO), 2.Gabriel Segovia (EMB). 6/5/4 gups: -68: 1.Enzo Aguirres, 2.Damián Martínez (EMB); -74: 1.David Umeres (EMB), 2.Daniel Mamaní (EMB), 3.Cristian Mendoza; +80: 1.Gastón Vallejos (ATP), 2.Carlos Marín (EMVO). 3/2/1 gups: -73: 1.Ricardo Barrios (ATP), 2.Nicolás Fernández (EMVO).

Danes: -53: 1.Brandon Fernández (ATP), 2.Alexis Rodríguez (EMVO); -58: 1.Facundo Amaya (EMVO), 2.Augusto Fernández (ATP), 3.Alejandro Lastra (Olim); -59: 1.Facundo Amaya (EMVO), 2.Iván Villafañe (ATP); -63: 1.Guillermo Quelín (EMVO), 2.Miguel Ovejero (ATP); -68: 1.Eduardo Pinto (Kwon), 2.Guillermo Quelín (EMVO), 3.Luis Paredes (Kwon); -87: 1.Milivoj Marusic (Kwon), 2.Emanuel Bello (DBD), 3.Abraham Palacio (EMVO); +87: 1.Rigoberto Pzrizygoda (Kwon), 2.Carlos Marín (EMVO).

Exhibiciones: Daniel Cárcamo (ATP) a Rigoberto Pzrizygoda (Kwon); Pablo Aranda (TD) a Guillermo Quelín (EMVO); Elías Freschi (EMVO) a Miguel Ovejero (ATP).

TK4: (2 rounds de 4′): Argentina (Augusto Fernández, Abraham Palacios, Emanuel Bello y Daniel Mamaní) a Chile (Milivoj Marusic, Rigoberto Pzrizygodda, Eduardo Pinto y Luis Paredes) 39-37.

Medallero

P/Escuela Instructor 1º 2º 3º Total

1.ATP Julio Cruz/Sandra Chilaca 20 18 3 41

2.Municipal M.Villarroel/J.Ojeda 15 11 2 28

3.Kwon (P.Arenas) Rigoberto Pzrizygodda 9 3 1 13

4.Municipal César Bravo 5 8 1 14

5.Islas del Sur (Tol) Brenda Serdán 5 6 1 12

6.Moo Duk Kwang (Tol) Gastón Vera 4 11 3 18

7.Dojang Bong Do Gustavo Bello 3 1 0 4

8.Tae Do Nahuel De Oro 2 4 1 7

9.Olímpica (P.Arenas) Rodrigo Levicoy 2 2 1 5

10.Río Turbio s/datos 2 0 0 2

11.Ushuaia González 0 1 0 1

11.Ushuaia Córdoba 0 1 0 1

Nota: el medallero fue realizado en base a los datos aportados por los organizadores.