Juez correccional desestimó caso de flagrancia porque un acta policial fue declarada “nula”

RIO GRANDE.- El procedimiento ocurrió a principios de mayo pasado cuando Luciano Moreno Astrada, de 22 años y César Andrés Lillia, de 32, fueron detenidos a la madrugada y se los acusó del delito de “resistencia y atentado contra la autoridad”.

El acta policial del personal de la comisaría Cuarta daba cuenta de que apenas llegados los dos efectivos intervinientes fueron agredidos por los dos imputados, debiendo ser reducidos, y la aparición del video demostró que las circunstancias del hecho no fueron así.

Ante esto la propia fiscal Verónica Marchisio pidió desestimar el caso, y así lo resolvió finalmente ayer el juez Correccional, Dr. Pablo Martín Bramatti, quien dijo que “había contradicciones que hacían nula el acta; aunque sin embargo la actuación de la policía era legal, solo que mal volcada al acta”.

El Juez entendió que la causa se anula porque “esa contradicción se anulaba, aunque pudo haberse dado una resistencia a la autoridad pero que por esta desprolijidad en el acta quedará impune”; sostuvo en relación con las garantías del debido proceso.

“Según lo que reflejan en el acta Lilia se resistió en el mismo momento que Astrada, lo que no es compatible con la existencia del video, pudo haber resistencia de los dos, entiendo que no hay actuación ilegal o mala fe de la Policía, solo que hubo incorrecciones y pésimamente volcado en el acta”, concluyó el Juez al sobreseer a los dos imputados y entender que no debe iniciarse actuación penal alguna contra los dos uniformados que aparecen en el video.