En el gimnasio Ezequiel Rivero, de Tolhuin, se jugaron ayer las finales provinciales de voleibol, por los Juegos Evita, imponiéndose los equipos riograndenses de Centro Deportivo Municipal (Sub 14 y Sub 16 femenino Comunitario), Soberanía Nacional (Sub 14 femenino Escolar) y EMEI (Sub 14 masculino Escolar). Ya estaba clasificado Universitario (Sub 14 y Sub 16 masculino Comunitario).