Estrella Austral le dio otro golpe a Camioneros en el debut

RIO GRANDE.- El jueves por la noche se completó la primera fecha del Torneo Clausura de Futsal AFA en la máxima divisional, y Estrella Austral le dio un nuevo golpe a Camioneros tras que estos cayeran en la final del Apertura ante Club de Amigos. El match disputado en el gimnasio Jorge Muriel que probó sus nuevas luces led, fue favorable para los de la Margen Sur por 9 a 5.

Tal cual se preveía, el Verde no presentó sus mejores jugadores debido a que la gran mayoría fueron concentrados para el viaje a Comodoro Rivadavia, solo los juveniles Gonzalo Cuesta y Alan Barría fueron habilitados para estar presentes, el resto lo vio desde las gradas, y a ellos se le sumaron el resto de los chicos de la reserva para la experiencia de Luis Sea Corpus, Leandro Collman y Cristian Pizarro.

Y pese a estas bajas, Camioneros pegó de entrada y con tantos de Luciano Abalos y el mencionado Pizarro se fue arriba 2 a 0 cuando no se habían jugado tres minutos de la etapa inicial.

Pero bastó que se encendiera el armador Nicolás Paredes para que el equipo se metiera en juego, primero al habilitar a Adrián Sánchez quien creció por derecha y tras cerrarse sacó un remate cruzado colocó el 1-2.

Casi de inmediato el que apareció en dos oportunidades consecutivas fue el chico Gonzalo Cárcamo quien aprovechó un error en la salida del rival y luego con un puntazo certero dio vuelta el score por 3 a 2.

No habían pasado diez minutos y muchas cosas habían pasado en el rectángulo de juego, sin embargo a partir de allí y casi hasta el cierre de la primera etapa pocas cosas ocurrieron, lo único rescatable fue el golazo de Nico Paredes quien armó una excelente doble pared con su hermano para ampliar las cifras, y el descuento de Gonzalo Cuesta tras una enorme jugada y asistencia de Luis Sea Corpus para colocar el 3-4 con el cual se fueron al descanso.

Los primeros minutos de la segunda etapa fue un monopolio de Estrella Austral que anotó por intermedio de Nico Paredes quien armó la jugada, se apoyó en un compañero y llegó de frente para vencer al arquero Juárez, y casi de inmediato Federico Torres de contragolpe colocó el 6 a 3 que pareció sentenciar el juego.

Con la ventaja a su favor, todas las pelotas fueron aparar a los pies de Nico Paredes para que éste le saque ritmo al juego y le diera seguridad a la pelota para que el rival no lastimase, y fue así hasta que el menor de los Paredes fue al banco para descansar, en ese trajín Camioneros sacó provecho de ventajas defensivas y con tantos de Cristian Pizarro y Alan Barría se pusieron a tiro de la igualdad, el 6-5 a favor de Estrella parecía escaso por lo que se había visto en el juego.

Pero el cierre del juego lo tuvo en cancha a los hermanos Paredes, uno para equilibrar al equipo, ese fue Pepo, y el otro para marcar diferencias en el juego, y de la mano de Nico Estrella Austral sacó tres tantos más de diferencia para sentenciar el juego, no solo por el 9 a 5 sino porque Gaby Llanos viendo que el cotejo ya se hacía inalcanzable, mandó a la cancha a todos los juveniles para no arriesgar de más, pese que sobre el cierre volvió a incluir a Sea Corpus y Pizarro pero la historia ya estaba sellada.

Día de Copa Ciudad de Río Grande

Este domingo no habrá fecha del certamen Clausura, sino que se adelantará la tercera ronda de la Copa Ciudad de Río Grande con seis cotejos de distintas expectativas, siendo el que protagonizarán Club de Amigos y Parque Futsal el que más interés ha despertado en el amante de esta disciplina.

Este cotejo será a las 14:00 en el gimnasio de la Margen Sur, y frente a frente estarán dos de los mejores elencos de la temporada, Club de Amigos viene de coronarse como el mejor de la A, y Parque pese a perder la final de la B ante Inter, es el equipo que mejor juega en la divisional y ya viene de alcanzar dos triunfos importantes, el primero ante Albatros y el segundo ante Club Municipal.

Estrella Austral 9 – 5 Camioneros

Estrella Austral: Gonzalo Cárcamo (3), Nicolás Paredes (3), Federico Torres (2) y Adrián Sánchez.

Camioneros: Cristian Pizarro (2), Luciano Abalos, Alan Barría y Gonzalo Cuesta.

Incidencias: No se registraron.

La Programación

Domingo 4 de septiembre – Gimnasio Margen Sur

13:00 – Copa CRG Talleres Futsal vs. Sportivo

14:30 – Copa CRG Club de Amigos vs. Parque Futsal

16:00 – Copa CRG Metalúrgico vs. Estrella Austral

17:30 – Copa CRG Unión Ant. Arg. vs. Intevu FC

19:00 – Copa CRG Filial GyE Jujuy vs. Juventud

20:30 – Copa CRG Amigos FC vs. Newman

Domingo 4 de septiembre – Gimnasio Jorge Muriel

10:00 – Primera C Deportivo TDF vs. Defensores TCJ

11:20 – Primera C Santa Rosa vs. Concepción

12:40 – Primera C Los Troncos vs. Austral FC

14:00 – Primera C Progreso vs. Lanus FC

15:20 – Primera C Pomelo Hidráulico vs. Defensores

16:40 – Primera C Sin. Luz y Fuerza vs. Atlántico RG

18:00 – Primera C Gen. Extrema vs. Ritual FC

19:20 – Primera C JIR vs. Club de Barrio

20:40 – Primera B Los Troncos vs. Barcelona RG