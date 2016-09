“Estas internas ya son una victoria para todo el radicalismo”

El exintendente de Ushuaia, y candidato a presidente de la UCR a nivel provincial, Federico Sciurano, encabezó el último viernes un encuentro con afiliados de ese partido, con vista a las elecciones internas del 25 de este mes. “Estamos debatiendo ideas y diciendo lo que queremos para nuestro querido partido y la provincia en la que vivimos”, sostuvo.

RIO GRANDE.- Referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en Tierra del Fuego organizaron un encuentro con afiliados en el Comité de esta ciudad, oportunidad en la que se presentaron los candidatos de la Lista 5 “Ateneo Raúl Alfonsín”, quienes expusieron sus propuestas y escucharon opiniones y comentarios de los afiliados.

El candidato a presidente del radicalismo a nivel provincial, Federico Sciurano, sostuvo que “estas internas ya son sin duda una victoria para todo el radicalismo en Tierra del Fuego”, señalando que “estamos debatiendo ideas y diciendo lo que queremos para nuestro querido partido y la provincia en la que vivimos”.

“Desde la lista que encabezo queremos ganar para consolidar todo el trabajo que venimos realizando y que tanto apoyo tuvo de parte de la gente de la provincia el año pasado”, aseguró.

Sciurano agradeció la participación de los afiliados y sostuvo que “es una alegría compartir un momento con un mensaje de confianza y expectativa”, entendiendo que “la motivación que tenemos que tener para estar en la actividad pública, es la de aquellos que hoy necesitan más que nunca los ayuden”.

“Nos motiva ayudar a la gente que no está pasándola bien y que todos estemos mejor; si nuestra motivación no es esa, no tiene sentido que hoy estemos acá”, agregó.

Para el excandidato a Gobernador en alianza con el Movimiento Popular Fueguino (MPF) “el rol que tenemos que ejercer en Tierra del Fuego es histórico y los únicos que podemos hacerlo somos nosotros, desde el radicalismo”, considerando que “si no entendemos eso la provincia tiene un problema”.

“Hoy más que nunca tenemos que entender que la política no debe ser una actividad de “revanchas personales”. Nosotros hacemos política porque nos motiva el prójimo y después de lo que pasó en los últimos meses tenemos que hacer el esfuerzo de generar un ambiente adecuado para que personas valiosas e imprescindibles del partido y de la sociedad formen parte de esta propuesta y lograr que nuestra gente viva mejor”, remarcó.

El referente radical hizo referencia a experiencias de los últimos años diciendo que “hoy también quiero pedirles disculpas desde el lugar por los errores que puedo haber cometido. Cada uno tiene la obligación de reflexionar en que nos hemos equivocado y con humildad darnos cuenta que reconocer un error nos engrandece y que necesitamos del aprendizaje de la experiencia vivida para dar un mensaje de esperanza a nuestra gente”.

“Digámosle a la gente que cree que en la política todos son lo mismo y todos son ladrones que no, que hay esperanza, que hay dirigentes comprometidos que aman la provincia, como nosotros. Por eso es muy importante que aquellos que antes sintieron que no era el momento para sumarse o no estaban cómodos, que sientan que eso cambió, para entre todos trabajar por un proyecto que haga que la gente vive mejor”, concluyó.