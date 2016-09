Entidades empresarias de Ushuaia pedirán que se declare inconstitucional la tarifaria municipal

La Cámara de Comercio es una de las entidades que ya tiene el visto bueno de sus asociados para hacer el planteo en la justicia. Se espera la adhesión de hoteleros, gastronómicos y de servicio de turismo. “Es un deber social y civil que tenemos de decirle a los políticos qué límites tienen”, dijo Angelo Quercialli,

USHUAIA.- “Es un deber social y civil que tenemos de decirle a los políticos qué límites tienen”. Así lo expresó Angelo Quercialli, presidente de la Cámara de Comercio de ésta ciudad, quien confirmó que en una asamblea extraordinaria de asociados se procedió a votar, por unanimidad, el inicio de una demanda contra la tarifaria municipal, porque consideran que es inconstitucional.

La demanda será colectiva, porque además de la Cámara de Comercio se sumarán la entidad que nuclea a empresarios hoteleros y de la gastronomía; la Cámara de Turismo y la Asociación de Hoteleros (AHT). Asimismo, los comerciantes invitarán a todos aquellos vecinos que se quieran adherir, lo hagan por su propia voluntad.

El martes, en una asamblea extraordinaria de asociados, se procedió a votar la decisión a tomar respecto a la nueva tarifaria municipal, dijo Quercialli y allí se procedió a aprobar el inicio de una presentación ante la justicia, para que se declare inconstitucional la ordenanza que ya está vigente y reglamentada.

El Presidente de la Cámara de Comercio dijo que si bien hubo acercamientos al intendente Walter Vuoto y sus colaboradores, a través de encuentros y charlas cordiales “no hemos resuelto nada, y nos encontramos con la tarifaria reglamentada, ya vigente y el único camino que vemos posible es que se derogue y trabajar sobre una nueva que sea más sensata”.

Quercialli dijo que los efectos de la tarifaria “va a crear recesión” y la calificó de “confiscatoria como impuesto”. Además, indicó que se genera en un momento que no es adecuado para la actividad comercial, ya que se está saliendo de un duro conflicto estatal, en medio de despidos en las fábricas y donde el comercio está haciendo grandes esfuerzos por no sumar más situaciones sociales de gravedad.

“Esto no es contra una Intendencia ni contra ningún partido político. Esto es un deber como empresario, como integrante de una Cámara y como parte de la sociedad”, dijo Quercialli, quien lo consideró además un “deber social y civil que tenemos de decirle a los políticos hasta qué límites tienen. Hay limites para todo; no estamos de acuerdo en como se hizo y en los procedimientos que no se hicieron para redactarla”.

“Como sociedad tenemos que madurar, decirle a los políticos que fueron elegidos para administrar los recursos de todos los ciudadanos” dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, señalando que la tarifaria sancionada “es un avasallamiento”.

Diálogo abierto

Quercialli aclaró que en la “asamblea de asociados, quedó plasmado que nos habilita a hacer esto en representación de todos los socios y también habilita a seguir dialogando con el Intendente y su equipo, para lograr redactar una nueva y si esto sucede, tenemos posibilidad de parar la medida judicial”.

El comerciante también salió al cruce de las críticas surgidas desde funcionarios de la Municipalidad, respecto a que la decisión de judicializar la tarifaria es política, por la presencia del exintendente Federico Sciurano en la asamblea. Al respecto, aclaró que “lo hizo como un asociado más”, puntualizando que “me parece que es bajo mezclar las cosas”.