Empréstito y aumento del boleto de colectivo

Los concejales retomarán la sesión que iniciaron la semana pasada, la cual pasó a un cuarto intermedio hasta hoy para ver si algunos de los tres ediles que se oponen al pedido de endeudamiento de 35 millones de pesos para la compra de colectivos, modifica su posición. Además se decidió ingresar el pedido de aumento del este transporte que, de ser aprobado, pasará a costar $10.90.

USHUAIA.- Los concejales retomarán este miércoles la sesión que fue dejada en suspenso hace una semana luego de que se acordara un cuarto intermedio para determinar si alguno de los tres ediles que se oponen al pedido de endeudamiento del Ejecutivo Municipal, de 35 millones de pesos, cambia su parecer y vota a favor. Ese empréstito tiene por destino la compra de 20 colectivos que permitirá que funcione la Sociedad del Estado que debería hacerse cargo del transporte público de colectivos a partir del 1 de enero de 2017.

Los concejales Tomás Bertotto del PRO, Juan Manuel Romano de la UCR y Ricardo Garramuño del MPF, eran los que se venían oponiendo a la posibilidad de aprobar en segunda lectura el millonario endeudamiento. Ello a pesar de que los tres aprobaron el proyecto en primera lectura.

Para la presente jornada el proyecto debe tener mayoría agravada, por lo que para ser sancionado en segunda lectura, debe contar con 5 votos positivos de los 7 concejales. Finalmente hoy se develará, si la semana de cuarto intermedio sirvió para que algunos de los tres ediles que se oponían, modificaran su posición.

Cabe señalar que, por lo bajo, desde la gestión del intendente Vuoto ya tienen preparada la respuesta en caso de que el proyecto no sea aprobado: la misma será responsabilizar a Bertotto, Romano y Garramuño de que la gente se quede sin colectivos a partir del 1 de enero. Por ahora es sólo un aviso que ha llegado a los oídos de los opositores.

Lo cierto es que no sería la primera vez que algunos concejales cambien de opinión a último momento. Vale recordar que si bien Bertotto pareciera estar en contra, fue muy criticado porque permitió que el proyecto ingresara, para ser tratado sobre tablas en primera lectura, porque justo se levantó de su banca porque le dieron ganas de ir al baño. El cuerpo quedó con 6 ediles y la votación terminó 4 a dos.

Boleto a 10,90 pesos

Además del empréstito, los concejales ingresarán hoy para que sea tratado sobre tablas el pedido de aumento de la empresa “Autobuses Santa Fe”. La empresa pretendía llevarlo de 6,80 a 13 pesos, pero desde el Municipio, tras la asamblea tarifaria, consideran que el mismo debe ser llevado a 10,90 pesos.

Ayer los concejales se reunieron con representantes de la empresa y el subsecretario de Gobierno municipal, Omar Becerra, para analizar el valor del boleto.

El representante de Autobuses Santa Fe, Hugo González, reclamó que “desde enero del año pasado no hubo adecuación en el valor de la tarifa para compensar el fuerte incremento que tuvieron los costos de operación”, y agregó que “si no podemos recaudar, no podemos mejorar el servicio”.

González insistió en la necesidad de obtener un aumento de la tarifa porque “es nuestra intención mejorar el servicio y poder tener 14 o 16 unidades circulando en la ciudad” dijo, aunque aclaró que el aumento de la cantidad de los vehículos no sería automático.

Por su parte, Omar Becerra analizó que “el valor adecuado para mejorar la prestación del servicio, según la asamblea, es 10,90 pesos, en lugar de 12,98 pesos; que es lo que había pedido la empresa”, pero reparó en que, de no aumentar el boleto, la municipalidad se vería obligada a aplicar una suba en los subsidios municipales.

Según informó la empresa, actualmente circulan 11 unidades, la planta de personal asciende a 63 trabajadores con un sueldo promedio de 23.800 pesos y que además “se perciben 16,15 pesos por pasajero (lo que incluye subsidios municipales y fondos compensadores) cuando el gasto por usuario ronda los 29,13 pesos (entre combustible, lubricantes, filtros, desgaste de neumáticos, seguro, patentes, alquiler de base operativa)”.