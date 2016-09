El domingo, la gente disfrutó del Paseo Costero

Por segundo año consecutivo se puso en vigencia el Paseo Costero que, por ordenanza, comienza a funcionar desde septiembre y hasta abril del año próximo. Paralelo a calle Güemes, desde Ricardo Rojas hasta Miguel Cané, Río Grande cuenta con una peatonal los sábados, domingos y feriados.

RIO GRANDE.- La ordenanza del concejal Alejandro Nogar que se denomina Paseo Costero y que buscaba transformar en peatonal la calle Güemes, desde Ricardo Rojas hasta Miguel Cané, se puso en vigencia nuevamente desde el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 1 de abril del año próximo.

Este domingo se volcó gente en gran cantidad y pudo disfrutar de una peatonal de cara al mar.

El Sureño consultó al autor de la iniciativa que cumple su segundo año quien aseguró que “lo que buscamos cuando pensamos en esta ordenanza fue que la familia de Río Grande pueda salir a disfrutar, tanto los domingos como los feriados, de un lugar de esparcimiento que sea de todos y para todos. Gracias a Dios, tanto mis pares de ese entonces como el Ejecutivo, entendieron la propuesta y hoy es una realidad que disfrutan todos los vecinos de mi ciudad”.

Para el impulsor de la obra, este tipo de espacios son por demás necesarios para los vecinos ya que, “sólo es necesario acercarse un domingo a ese lugar para ver la gran cantidad de gente que sale a disfrutar del aire libre, la playa, de caminar, correr o simplemente salir a compartir un momento ameno con amigos y disfrutar del esparcimiento sano”.

Cabe recordar que el Paseo Costero, adyacente a la defensa costera, funcionará solamente desde el 1 septiembre hasta el 1 de abril, los días sábados, domingos y feriados nacionales, provinciales y municipales, desde las 10:00 y hasta las 22:00.

“Este domingo, tuvimos la suerte de tener temperaturas agradables y pude ver cómo la gente se vuelca a ese sector de la ciudad. He visto a jóvenes mateando, familias disfrutando del aire libre, chicos corriendo y muchos jugando con patines y patinetas, sin el peligro del tránsito. Realmente me he sentido muy satisfecho porque se cumple la iniciativa tal como la soñamos y eso es muy satisfactorio”, recalcó el concejal Alejandro Nogar.