El doctor José Rodas fue elegido como nuevo presidente del Colegio de Abogados en Río Grande

Con una pequeña ventaja, la fórmula que encabezaba el abogado José Rodas y Natalia Pirillo fue electa para comandar los destinos del Colegio de Abogados de Río Grande. Los abogados lo eligieron por 92 a 83 a pesar de la trascendencia de poseer una causa federal en trámite.

RIO GRANDE.- En una jornada de elecciones con amplia concurrencia de los letrados matriculados, se realizó la elección para las autoridades del Colegio de Abogados, de la cual participaron 177 de los 208 empadronados.

Los resultados finales fueron: 92 votos para la lista Honestidad y Trabajo que encabeza el Dr. José Rodas, 83 para la lista Celeste y Blanca del Dr. Fernando Lapadula, 1 voto en blanco y 1 voto nulo.

En una jornada que se desarrolló con normalidad. “Ha habido una participación masiva de los colegas y logramos sacar una pequeña diferencia de ventaja respecto a la otra lista”, afirmó Rodas.

Agradeció a los colegas “más allá que me hayan votado o no” y dijo que ahora que terminaron las elecciones, “es el momento de unirnos y de seguir adelante”.

En cuanto a las expectativas que tiene frente al Colegio, manifestó que quiere “otorgar capacitación, una protección integral de los derechos de los abogados y brindar mejores servicios”.

Indicó que tanto la Comisión de Discapacidad como la de Género seguirán funcionado y que verá la situación del nuevo edificio del Colegio, ya que existe la posibilidad que no tenga financiamiento.

Causa judicial

En el marco de este comicio había trascendido una causa federal en la que se investiga al Dr. José Rodas, como propietario de un inmueble –Obligado 121- el cual apareció involucrado en el marco de una investigación sobre trata de personas.

De esa y otra causa, en la que Rodas apareció en escuchas telefónicas, fue que el fiscal federal de la ciudad, el Dr. Marcelo Rapoport decidió iniciar una causa paralela contra Rodas.

El propio fiscal confirmó esto ayer, tras la conclusión del comicio, en el programa radial “El Primero de la Fila”. El fiscal aseveró que la causa existe, “es sobre lavado de dinero proveniente del delito precedente que sería la trata de personas”.

Sobre la actualidad de esa causa señaló que “está estancada por que lamentablemente no tenemos juez en Río Grande, está subrogando el Dr. Calvete, y llevar dos juzgados es bastante complicado”, dijo, agregando, “por otro lado la fiscalía tiene impuestos unos recursos en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia”, donde se encuentra la causa.

El fiscal aseveró, “esta noticia salió justo en el desarrollo de estas elecciones, no antes quiero aclarar que sea o no sea presidente la investigación continuará, este es un trabajo de hace muchos años no de ahora”, finalizó.

Rodas por su parte, tras concluir los comicios, señaló en declaraciones a este medio que accionará legalmente contra los medios que publicaron tal información, señalando desconocer la existencia de esa causa.