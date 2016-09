El Cross pone primera en la segunda parte del año

RIO GRANDE.- La llegada del mes de septiembre genera ansiedad a todos los que de una u otra manera están involucrados en alguna actividad relacionada con el deporte motor, ya que es el mes donde se reinician las competencias de automovilismo y motociclismo. Luego de un largo receso invernal, hay opiniones diferentes sobre el tiempo de inactividad, hay algunos que les viene bien el lapso de neutralización por la llegada del invierno que aún estamos esperando, ya que los costos que genera involucrarse en las actividades muestran bajas notables a la hora de chequear un listado de inscriptos sea cual sea la especialidad en este 2016 que no nos da tregua a los argentinos.

De todas maneras, el motociclismo saldrá a las pistas nuevamente tal cual estaba estipulado en el Reglamento Deportivo, como así también en el calendario del deporte motor fueguino. Y el salir a pista significa poder dejar atrás 118 días de inactividad que dejó neutralizados a los pilotos que son parte del motocross, la especialidad del motociclismo que siempre marchó en inferioridad numérica desde que los campeonatos fueron separados. Está claro que el común denominador de los pilotos son enduristas, pero el número (65) que arrojó la parte administrativa de las inscripciones tiene muchas consecuencias de los posibles porque.

Una de ellas es que los pilotos riograndenses que sean parte del cross o enduro, no poseen un lugar para desarrollar la práctica del deporte, y estamos convencidos que es el factor clave por el cual el cross está en terapia. Últimamente se ven noticias desfavorables en medios de comunicación y redes sociales al mejor estilo Crónica, con títulos que por momentos parecen exagerados como por ejemplo “pista clandestina”. Esta situación cada vez se vuelve más compleja, y esta semana salió un proyecto donde también se habló de la prohibición de cuatriciclos y motos, lo llamativo de quien salió a informar sobre el proyecto es que manifestó pedir una reunión con el presidente del automovilismo, como para que también veamos la clase de funcionarios que tenemos que ni siquiera saben a quién dirigirse para seguir poniendo palos en la rueda a la actividad.

Desde la creación del Moto Club Río Grande en el año 1990 han pasado cantidad de dirigentes y grupos de trabajo, cada uno hizo su aporte a la actividad de una u otra manera, pero nadie en 26 años de institución pudo llegar a la obtención de un predio. Esa es una de las metas del actual presidente Germán Núñez quien ya ha logrado ser recibido por la señora gobernadora Rosana Bertone, quien tomó cartas en el asunto para dar una solución a la problemática de la institución y de quienes practican el deporte. Por algunas cuestiones administrativas del IGJ (Inspección General de Justicia) se ha demorado el avance, pero es la ilusión que tienen todos los pilotos y la propia dirigencia de que de una vez por todas llegue el predio para el motociclismo.

Con 65 inscriptos se reiniciará el provincial de MX, y es un número que además de tener una problemática de espacio físico, se suma la económica que atraviesan muchos pilotos que básicamente tienen que desembolsar pura y exclusivamente de sus bolsillos para ser protagonistas. Hay categorías que desde el inicio no han logrado reunir los parques mínimos que establece el reglamento y comienzan a caerse las mismas. En el cross no hay ATV’S Promocionales, Master y Motos Master, donde ya se ve la baja de tres divisionales en el certamen. Recordamos que tampoco hubo cuatriciclos promocionales en el desarrollo de la Vuelta a la Tierra del Fuego 2016.

Lo positivo de la realización de la carrera es la intervención que aportó el Moto Club Río Grande, ya que el estado de la pista del Circuito Municipal de AMU no está en condiciones y hace una semana atrás determinaron dirigentes y pilotos capitalinos posponer la carrera y pasarla para el mes de diciembre. Por su parte la dirigencia de Núñez se reunió el pasado domingo para consensuar con su grupo si existía la posibilidad de hacerse cargo y no perder la fecha calendario, lo cual fue determinante con la intervención de Ariel Orellana, miembro de la comisión saliente de la institución que puso manos a la obra junto al maquinista en la semana para dejar en condiciones la Pista Hugo Hernández que será el escenario de la 3ra. fecha desde las 10:00 de la mañana.

Pruebas Libres

Ayer sábado por la tarde pasadas las 14:00 se realizaron las pruebas libres pautadas en el Reglamento Particular de la Prueba donde se pudo observar el trabajo ejecutado a contra reloj por los organizadores, pudiendo visualizarse un muy buen piso en la pista de MX Hugo Hernández. Por otra parte esta jornada también dejó en evidencia la presencia de pilotos que estaban listos para girar, pero que no figuraban en el listado de inscriptos. Esta desprolijidad fue generada por el responsable de enviar el listado de los mismos donde pilotos de Ushuaia se vieron involucrados en una situación poco agradable en la soleada tarde riograndense.

Las inscripciones se hicieron el jueves por la tarde noche para las tres instituciones que llevan adelante el motociclismo, y de acuerdo al Reglamento a las 23:00 de esa noche se cerraron los registros. Al mediodía del viernes la AMU envió el listado con 33 inscriptos donde ya aparecieron algunos errores, como por ejemplo apareció Pablo Onyszczuk en la Categoría Moto Master la cual la integra ya desde hace varios años, pero la divisional no forma parte del calendario porque en las primeras dos fechas no reunió el parque mínimo que establece el Reglamento Deportivo, el cual escriben, diagraman y coordinan las tres instituciones. Y después otro error involuntario: un piloto que estaba inscripto dos veces en la Categoría ATV Mini hasta 110 c.c.

A la hora del engrillado de la Categoría ATV Pro B aparecieron dos pilotos que no formaban parte del listado, Jorge Zamorano y Agustín Bleuer quienes manifestaron haber hecho la inscripción correspondiente. A raíz de esta situación se generó un problema lo cual frenó un poco el normal desarrollo en cuanto al horario estipulado, pero en definitiva las autoridades de la prueba les dieron el OK para que giren en la pista.

Estar en la piel del dirigente es difícil, sobre todo cuando desde la vereda interna intentás darle cambios positivos ante tanta desprolijidad como la que ocurrió, pero si hay más de seis pilotos que no estaban en el listado, queda muy clarito la poca seriedad que le dan a la parte administrativa de un evento deportivo que cuesta tan caro y donde todos los que son parte están acostumbrados a muy malos hábitos a la hora de hacer las cosas como corresponde.

Desde las 10:00

A partir de las 09:00 la organización abre las puertas del circuito Hugo Hernández, ubicado dentro del predio del autódromo Ciudad de Río Grande. Dentro de las recomendaciones más importantes por la dirigencia resaltaron la prohibición de hacer fuego con leña y/o carbón, ya que hay caños de gasoducto que generan peligro, más allá de la restricción que rige a nivel provincial.

Otra restricción pura y exclusivamente para el público es la prohibición de ir al trazado en motos, cuatriciclos o UTV, como así también movilizarse dentro del mismo con esos moto vehículos. Esta directiva ya fue aplicada en la realización del enduro que organizó el Moto Club Río Grande en inmediaciones de la Escuela Agrotécnica Salesiana el pasado 12 de junio, competencia que llevó al receso al motociclismo en aquel entonces.

El valor de la entrada será de $50 + un alimento no perecedero, donde la institución no solo piensa en el área deportiva, sino también brindar ayuda a quienes no están pasando bien la situación económica en la que estamos inmersos.

Inscriptos ATV’S

N° Categoría Piloto Ciudad

822 Atv Mini Alejo Pérez Gon Ushuaia

814 Atv Mini Thomas Jones Ushuaia

812 Atv Mini Felipe Arias Ushuaia

802 Atv Mini Álvaro Rodríguez Ushuaia

845 Atv Mini Ignacio Gortan Ushuaia

866 Atv Mini Lautaro Cancino Ushuaia

829 Atv Mini Elías Córdoba Ushuaia

808 Atv Mini Laureano Gudiño Ushuaia

853 Atv Mini Matías Bernatene Río Grande

899 Atv Mini Rudin Arriagada Río Grande

540 Limitada Jr. Axel Franco Ushuaia

511 Limitada Jr. Valentín Pena Ushuaia

522 Limitada Jr. Exequiel Chilot Río Grande

405 Limitada 350 Mateo Isoba Ushuaia

432 Limitada 350 Juan C. Gutiérrez Río Grande

422 Limitada 350 Manuel Pérez Río Grande

445 Limitada 350 Agustín Albo Ushuaia

483 Limitada 350 Carlo Moreschi Ushuaia

440 Limitada 350 Joaquín Barría Río Grande

480 Limitada 350 Nicolás Moglie Río Grande

715 Damas María J. Castro Tolhuin

709 Damas Agostina Miskulin Ushuaia

711 Damas Claudia Sosa Ushuaia

706 Damas Pamela Miranda Río Grande

146 Pro B Tomás Barría Río Grande

117 Pro B Simón Fernández Ushuaia

112 Pro B Matías De Amuchátegui Río Grande

131 Pro B Exequiel Vargas Ushuaia

109 Pro B Germán Ruiz Ushuaia

181 Pro B Juan Calixto Ushuaia

110 Pro B Matías Del Barco Río Grande

111 Pro B Cristian Morales Ushuaia

199 Pro B Martín Aguilera Ushuaia

166 Pro B Exequiel Feruglio Río Grande

99 Pro A Tomás Fernández Ushuaia

41 Pro A Juan C. Guzmán Ushuaia

11 Pro A Santiago Zentner Ushuaia

33 Pro A Cristian Cárcamo Ushuaia

4 Pro A Iván Miskulin Ushuaia

22 Pro A Lucas Zorjan Río Grande

Inscriptos Motos

N° Categoría Piloto Ciudad

512 Junior Valentín Avila Río Grande

561 Junior Ezra Ermaliuk Ushuaia

591 Junior Mirko Ermaliuk Ushuaia

599 Junior Matías Jerez Ushuaia

557 Junior Agustín Gutiérrez Río Grande

486 Promocional Nicolás Quinteros Río Grande

438 Promocional Nicolás Orlando Río Grande

422 Promocional Kevin Orellana Río Grande

412 Promocional Agustín Ochoa Río Grande

416 Promocional Fabián Barría Río Grande

177 Open Cristian Moyano Río Grande

158 Open Facundo Cárdenas Río Grande

121 Open Martín Bleuer Ushuaia

125 Open Ricardo Fregosini Tolhuin

118 Open Rubén Yáñez (h) Río Grande

133 Open Pablo Onyszczuk Ushuaia

1 Experto Federico Velázquez Río Grande

2 Experto Javier Velázquez Río Grande

3 Experto Gastón Martínez Río Grande

5 Experto Ariel Lenti Río Grande

12 Experto Aaron Pintos Río Grande