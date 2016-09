Comienza el sueño mundialista de los hermanos Vaporaki

COLOMBIA.- Comienza la Copa del Mundo de Futsal FIFA para Argentina. Comienza el Mundial para dos fueguinos que desde hace muchos años son el orgullo de Tierra del Fuego y que los tiene como grandes figuras del equipo de Diego Giustozzi. Alamiro y Constantino Vaporaki son nuestros representantes y el sueño de ellos es el sueño de todos los que aman a esta disciplina en la provincia más salonista del país.

El Mundial Colombia 2016 comenzó el sábado con cuatro cotejos y en donde los locales no pudieron pasar de la igualdad en uno ante Portugal, el rival más duro del grupo, mientras que Panamá le ganó 3 a 1 a Uzbekistán por la Zona A, mientras que en la B se registró la goleada de Egipto 7 a 1 sobre Cuba, y la irregular producción de Rusia que venció 6 a 4 a Tailandia.

Argentina, cabeza de serie del Grupo E, tendrá un duro debut ante Kazajistán, elenco que posee cuatro jugadores brasileños nacionalizados. El encuentro comenzará a las 22:00 de nuestro país y será trasmitido en directo por Canal 630 de Direct TV y también en diferido desde las 00:15 del martes por la TV Pública.

En el Coliseo del Bicentenario, con capacidad para casi seis mil personas, el conjunto albiceleste enfrentará a una Selección que viene de subirse al podio en la última Eurocopa, en febrero pasado.

Kazajistán es, en los papeles, el rival más difícil que tendrá la Selección argentina en la primera fase del Mundial, ya que luego enfrentará a Islas Salomón (el 15-9) y Costa Rica (el 18-9), siempre en la sede de Bucaramanga.

Argentina, que tiene como mejor resultado en una Copa del Mundo el cuarto puesto en China Taipei 2004, llega con mucha ilusión a este certamen, producto de las seis finales en seis torneos jugados (tres títulos) que cosechó desde que Diego Giustozzi asumió como entrenador, hace dos años y medio.

“Tenemos que tener la humildad y los pies en el piso que estamos cambiando, desde hace dos años y medio, una forma de jugar al futsal en la Argentina, pero tenemos que ir en contra de la historia, en contra de los números y en contra de la lógica. Porque los ciclos de trabajo son los que dan frutos, y Brasil, España, Italia o Rusia nos duplican o triplican en años de trabajo. Este tiempo que llevo en la Argentina creo que lo que más rescato es que ahora sentimos todos que realmente podemos competir, no que tenemos que ganar. Ojalá que este grupo haga algo fuera de lo normal y con tan poco tiempo de trabajo, haga historia”, afirmó.

El plantel de la Selección, que fue subcampeón en las Eliminatorias celebradas en Asunción en febrero, está compuesto por 14 jugadores, que participan tanto en el torneo oficial organizado por la AFA, como en distintas Ligas de Europa.

Argentina tuvo una preparación de dos meses, en el predio “Julio Humberto Grondona” de Ezeiza, y cumplió con seis amistosos en la previa, todos con victoria, ante Paraguay, la Selección de Concepción de Chile, Cuba (2) y Vietnam (2).

Los 14 jugadores citados son:

Arqueros: Nicolás Sarmiento (Palma Futsal/ESP) y Matías Quevedo (Barracas Central/ARG) y Guido Mosenson (Hebraica/ARG).

Últimos: Maximiliano Rescia (Catgas Energía/ESP), Pablo Taborda (Grupo Fassina Luparense/ITA) y Damián Stazzone (San Lorenzo/ARG).

Laterales defensivos: Fernando Wilhelm (Benfica/POR), Santiago Basile (Kimberley/ARG) y Gerardo Battistoni (Latina C5/ITA).

Laterales ofensivos: Leandro Cuzzolino (Pescara C5/ITA), Cristian Borruto (Pescara C5/ITA) y Constantino Vaporaki (Boca Juniors/ARG).

Pivotes: Alamiro Vaporaki (Boca Juniors/ARG) y Alan Brandi (Acqua&Sapone/POR).

Alamiro Vaporaki

“Estoy muy contento, feliz, disfrutando minuto a minuto mi segundo Mundial, la verdad que lo estoy viviendo de una forma especial porque me costó mucho llegar hasta acá, mucho trabajo, esfuerzo, mucha dedicación; por lo que ya lo estoy disfrutando de otra manera. Eso en lo personal y en lo grupal creo que a horas del debut el equipo está muy bien, tenemos un grupo para grandes cosas y lo vivimos así con las ganas de hacer un buen campeonato, venimos con las ganas de llegar lo más alto posible, creo que el grupo está concentrado y mentalizado en eso. ¿Presión? Presión no tenemos, no somos una potencia, sabemos que queremos lo máximo pero sabemos dónde estamos parados y esa es una ventaja para ir tranquilos partido a partido”.

– ¿Cómo esperan el debut ante el el rival más complicado de la zona?

– Sabemos que el debut siempre es complicado, está el nerviosismo de querer hacer las cosas bien pero para eso debemos manejar la ansiedad hasta que llegue el momento, pero será igual para todos; nos toca Kazajistán que es el rival más fuerte del grupo, ya sabemos cómo juega, hemos entrenado la última semana tratando de contrarrestar su juego así que esperamos que las cosas nos salgan como venimos pensando.

– Goleador en el último Nacional de Clubes que jugó Boca, lo mismo sucedió en la Copa Libertadores y sobre todo en los últimos amistosos; demás está preguntarte que soñás con marcar muchos goles.

– Creo que por la posición que ocupo y mi rol y por como está jugando el equipo que siempre me dejan en posición de gol mis compañeros, tengo esa tarea de anotar goles, pero sabiendo que esto es un juego colectivo que por suerte me toca a mí estar atento para finalizar las jugadas; intentaré repetir las buenas actuaciones de los anteriores torneos, me gusta hacer goles y siempre entro en la cancha pensando en marcar y ayudar al equipo.

Constantino Vaporaki

“Todavía estamos tranquilos, pero la ansiedad va a ir creciendo a medida que se acerque la hora del debut. En lo personal me toca jugar mi primer Mundial con una ilusión enorme y con unas ganas bárbaras de tener un buen campeonato al igual que todo el plantel, ya que compartimos la misma ilusión de llegar lo más lejos posible y eso es lo importante”.

– ¿Debutar en el Mundial con el equipo más duro es una presión extra?

– A priori el primer partido del grupo ante Kazajistán va a ser el más duro y por ende ya sabemos que será un juego clave; va a ser tan duro para nosotros como para ellos, los debut no son fáciles, los dos vamos a correr con la misma suerte, pero nosotros ya hemos planificado el partido pensando en las situaciones particulares como la que proponen continuamente que es el 5 contra el 4, aunque a pesar de ello vamos a intentar plasmar nuestro juego que va a ser la clave del partido, nosotros debemos poner el ritmo del mismo, jugar en la zona de la cancha que nosotros queremos y que ellos puedan sacar el arquero jugador lo menos posible. Estamos muy preparados y mentalizados que va a ser un partido muy duro pero sabemos que lo podemos sacar adelante si tomamos nosotros la iniciativa.

– ¿Cómo llega el plantel a esta cita mundialista?

– El equipo está bien, es la primera vez en la historia que Argentina llega como uno de los favoritos, uno de los candidatos a llegar muy lejos, a pelear el título mano a mano con cualquiera y eso nos ilusiona; por ello queremos mostrar todo el trabajo que hemos hecho hasta el momento, ha sido mucho, sigue siendo mucho y nos motiva saber que detrás nuestro hay un país ilusionado con este equipo tan fuerte y con tantas ganas de llevarse el premio mayor.