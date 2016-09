Caso del inspector de Tránsito atropellado: La Municipalidad pedirá ser parte querellante

Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Oscar Souto, quien repudió el lamentable suceso que tuvo que atravesar un integrante del cuerpo de inspectores de Tránsito de la Municipalidad. Esta no es la primera vez que corre riesgo la vida de un agente. El año pasado, en enero, ocurrió con una agente mujer, en un caso que aún no tiene resolución judicial.



USHUAIA.- La Municipalidad pedirá ser tenida como parte querellante en la causa penal que se inició contra el conductor Franco Yancovich (22), por atropellar a un inspector de Tránsito, tras una maniobra temeraria para evadir un control y luego darse rápidamente a la fuga del lugar.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Oscar Souto, quien repudió el lamentable suceso que tuvo que atravesar un integrante del cuerpo de inspectores de Tránsito de la Municipalidad. El funcionario confirmó que el conductor, al momento de ser detenido, tenía 1,6 gramos de alcohol en sangre.

Esta no es la primera vez que corre riesgo la vida de un agente de Tránsito municipal. El año pasado, en enero, ocurrió con una agente mujer, en un caso que aún no tiene resolución judicial a pesar del paso del tiempo (ver aparte).

En declaraciones a Radio Nacional, Souto dijo que hay pruebas tales como la filmación de las cámaras de seguridad de Defensa Civil, donde se muestra toda la secuencia de la ocurrido y que un integrante de la Policía de la Provincia logró ver la patente de la camioneta.

Tras mencionar que el hecho “pudo ser una tragedia”, el Secretario de Gobierno detalló que el conductor de la camioneta esquivó a un primer agente que le dio la orden de detención pero al segundo fue directamente a atropellarlo, quien, si no hubiera reaccionado saltando, las consecuencias físicas pudieron ser peor.

Para Souto, el conductor del vehículo “siempre tuvo la intención de evadir el control y finalmente termina arrollando a esta persona”.

Parte querellante

El Municipio se presentará como querellante en la causa, “el intendente Vuoto ya le dio instrucciones al área Legal y Técnica y en todo lo que nos corresponda, pensamos que esto debe ser un caso testigo para que, de alguna forma este nivel de violencia que hay casi a diario no se vuelva a repetir”.

Además, refirió que “cuesta encontrar la solución en un acto que roza lo demencial, prácticamente de un asesino. Podemos endurecer las multas, quitarles el carnet, pero no solo aquí, sino a nivel nacional hay casos recurrentes. Esperamos que esta vez haya una sanción desde el criterio y la violencia que tuvo el hecho, porque además a la 10 de la mañana me informaron que esta persona tenía 1.6 de alcohol en sangre, por lo que cuatro horas antes estaba largamente por arriba de los dos puntos”, dijo el funcionario.

Hoy, indagatoria

Franco Yancovich (22) sigue detenido, a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler, quien había ordenado su arresto apenas se supo de que se había presentado en forma espontánea en una sede policial, admitiendo haber sido quien atropelló a un agente de Tránsito.

Se aguarda que hoy el imputado sea trasladado hasta Tribunales para que preste declaración indagatoria, de manera que haga su descargo del delito que se le imputa, del que será notificado en esta misma jornada.

HAY UN CASO DE ENERO DE 2015

Una demora judicial que alienta el comportamiento violento

USHUAIA.- Este no es el primer caso en que la Municipalidad se presenta como querellante, ya que existe una causa abierta de la que resultó víctima una agente, Leticia Etchecolatz, que aún espera resolución en instancias judiciales, a pesar que la causa data de enero de 2015.

No se comprende cómo una causa tan grave no tiene una resolución rápida y eficaz para que no se repitan este tipo de hechos violentos en el tránsito. Precisamente, la demora en un castigo ejemplificador, genera una suerte de impunidad para quienes manejan en forma temeraria, al pensar que “nunca pasa nada”.

Un año y nueve meses parecieran ser tiempos suficientes para la resolución de un proceso, máxime cuando se trata de algo tan grave como es el atentado contra la vida de una persona y donde el Poder Judicial debería comenzar a responder con medidas que regulen la conducta de quienes hacen de un automóvil un arma.