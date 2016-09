Camioneros hizo historia en Comodoro al bajar a Huracán

COMODORO RIVADAVIA (Especial).- Nada es para siempre, y Camioneros de Río Grande hizo historia en Comodoro Rivadavia, derrotó a Huracán como visitante por 4 a 3 y no solo que le sacó ayer el invicto sino que es la primera vez que un elenco fueguino le gana a uno de los grandes de la Patagonia Sur y mantuvo el invicto tras seis fechas de la Zona A.

En un encuentro gol por gol, el representante sindical construyó el triunfo en los pies de Jonatan Torres en dos ocasiones y Jonatan Salazar. Además del gol en contra de Maximiliano Biasussi. En el “Globo” abrió la cuenta Yair Soloaga, y Esteban Selpa e Iván Calfú alimentaron la esperanza contra un rival sólido que terminó con diez por la expulsión de Rubén Gallo. Además de los técnicos por comenzar tarde el partido.

De principio a fin, Camioneros supo manejar mejor el desarrollo del partido. Y en Huracán el único que no dejó de desistir en los 90’ fue Jeremías Asencio.

Así la apertura del marcador llegó por parte de Huracán a los 14’, cuando Yair Soloaga le dio efectividad al tiro de esquina de Gabriel “Chaca” con un cabezazo cruzado que superó a Alejandro Godoy, la visita comenzó a tener preponderancia en campo rival y a los 31’ Jonatán Torres arrancó de mitad de cancha, evadió la marca local y sacó un disparo al poste derecho imparable para Federico Giacone para poner el trámite en igualdad de condiciones.

El “Globo” inclinó sus chances en las habilidades de su jugadores, con incipientes subidas y centros cruzado de Iván “el guante” Calfú. Pero a los 35’ sufriría otro revés, porque Jonatan Salazar entró por derecha y sacó un tiro cruzado a media altura que se coló en el vértice opuesto.

Por unos minutos el partido estuvo parado porque tanto el arquero de Camioneros como un defensor acusaron golpes de piedra por parte de la popular del “Globo”. El árbitro José Soto que no se mostró tibio en ningún momento increpó al jefe de seguridad respecto a ello.

Con el partido en marcha, la insistencia de Jeremías Asencio tendría su premio a los 47’ cuando ganó en el borde del área grande y sirvió a Esteban Selpa para cerrar un parcial 2 a 2 en la primera etapa.

En el complemento, el mismo Jonatán Torres calcaría el gol de la primera etapa, cuando desde afuera del área volvió a superar a Giacone, con una media vuelta y remate cuando recibió la asistencia y no estaba en situación de gol.

Con el 3 a 2 en contra, Huracán comenzó a sentir la presión del rival y puso más voluntad que juego. De esta manera a los 16’ Asencio quedaría frustrado cuando le tocaron la pelota en el punto del penal.

El “Globo” perdió terreno en el fondo. Y en su afán de empatar dejó vacíos que Camioneros supo contrarrestar, por ello Giacone comenzó a jugarse el todo por el todo en cada pelota de ataque, saliendo incluso del área grande.

Cuando Huracán no encontraba el rumbo llegaría el gol de la fortuna, porque Iván Calfú pretendió meter la pelota en el punto penal tras un tiro de esquina y el esférico se desvió en un defensor para superar a Alejandro Godoy.

El empate en tres goles y la fortuna eran redituables para el “Globo” que ya se quedaba sin ideas. Pero llegaría el pelotazo de fondo para Roberto Rojas, donde Ezequiel Llesona se durmió para cruzarlo, el delantero de Camioneros entró en el área y sacó el centro cruzado donde en su intención de cerrar el trayecto del balón Maximiliano Biasussi la metió en el ángulo izquierdo de su arco para cerrar el triunfo de los fueguinos.

Los diez minutos que adicionó el árbitro no alcanzaron para torcer la historia en el “César Muñoz” donde Huracán sumó su primera derrota.

Huracán 3 – 4 Camioneros

Huracán: Federico Giacone; Nicolás Barrera, Maximiliano Biasussi, Ezequiel Llesona e Iván Calfú; Sebastián Bonfili, Gabriel Bustos, Yair Soloaga y Emanuel Sarati; Esteban Selpa y Jeremías Asencio. DT: Marcelo Márquez.

Camioneros: Alejandro Godoy; Nicolás Padilla, Víctor Verón, Rubén Gallo y Cristian Cantero; Jonatán Salazar, Gustavo Bravo, Sebastián Delfor y Carlos Torres; Jonatán Torres y Roberto Rojas. DT: Pedro Velázquez.

Goles PT: 14’ Yair Soloaga (H); 31’ Jonatán Torres (CRG); 35’ Jonatán Salazar (CRG); 47’ Esteban Selpa (H).

Goles ST: 13’ Jonatán Torres (CRG); 30’ Iván Calfú (H); 39’ en contra Maximiliano Biassusi (H).

Cambios ST: al inicio Jonatán Burgos x Delfor (CRG); 19’ Juan Barrientos x Salazar (CRG); 20’ Jorge Barrera x Sarati (H); 26’ Juan Carlos Rosales x Padilla (CRG); 36’ Luciano Sanhueza x Selpa (H).

Incidencias PT: antes del inicio expulsados por impuntuales Marcelo Márquez (H) y Pedro Velázquez (CRG).

Incidencias ST: 46’ expulsado por doble amarilla Rubén Gallo (CRG).

Figura: Jonatán Torres (CRG).

Arbitro: José Soto (Trelew).

Estadio: Huracán

CARLOS TORRES, CAPITAN DE CAMIONEROS

“Confiábamos en dar el batacazo”

COMODORO RIVADAVIA.- Y una tarde volvió a las canchas el capitán de Camioneros, Carlos Torres fue el conductor del Camión que pasó por esta ciudad y se llevó más que tres puntos importantes.

– ¿Son conscientes que acaban de hacer historia para Tierra del Fuego?

– Nosotros sabíamos que veníamos a jugarle de igual a igual ante el cuco de la zona, habíamos trabajado toda la semana con un cambio de esquema ambicioso sabiendo que no nos podíamos meter atrás para no pasar sobresaltos ya que sabíamos que el puntero del grupo se hace fuerte de local, pero nosotros creíamos en cada uno de nuestros jugadores, sabemos que tenemos un buen plantel y salió todo como lo había dicho Pedro (por Velázquez) a lo largo de toda la semana, nos fue recalcando los errores que veníamos cometiendo en varios partidos y corrigiendo eso podíamos dar el batacazo y con humildad, sacrificio y siendo solidarios podíamos quedarnos con los tres puntos, y aquí está el resultado de todo eso.

– ¿Dónde radicó el triunfo?

– La clave del triunfo fue la concentración; sabíamos que el planteo era arriesgado, muchos pensaban que salir a jugar de visitante ante Huracán, el líder invicto de la zona, con un planteo ofensivo, era suicidarse, pero nosotros confiamos en lo que nuestro entrenador nos fue hablando todo el viaje y también confiábamos en cada uno de nuestros compañeros, todos sabían que debían ser solidarios, una vez que perdían la pelota debían correr y ayudar a recuperar la misma, teníamos que intentar cortar el circuito de juego de ellos e intentar mantener la pelota en nuestro poder y jugar tranquilos algo que no habíamos logrado la semana pasada.

– ¿Pensabas volver de esta manera?

– Más allá de que uno pueda haber tenido un buen partido o mi hermano que fue el que hizo los goles, acá lo destacable fue el equipo; todo Camioneros jugó en gran nivel, en todas las líneas estuvimos bien, después en el fútbol uno sabe que a lo largo de 90 minutos no puede estar a un mismo nivel porque sino no estaríamos jugando en Tierra del Fuego, pero Camioneros supo estar concentrado y cada uno supo sacar lo mejor de sí y sabíamos que el partido era este, veníamos de punto ante un gran rival, pero nosotros confiábamos en nosotros y en las palabras de Pedro (Velázquez), queríamos demostrar que en la Isla hay buen fútbol y por suerte lo pudimos hacer de la mejor manera y ellos se llevaron una gran sorpresa.

– Se cierra la primera ronda con un rival conocido.

– Sabemos que ahora viene Jorge Newbery y sabemos que vamos a tener un buen respaldo de la gente de Camioneros, sabemos que nuestra familia es incondicional, nos apoyan siempre y van a todos lados, pero ojalá que el resto la ciudad se contagie de éste triunfo y pueda copar la cancha para apoyarnos, necesitamos una mano para alentar al equipo, meter presión al rival ya que sabemos que esta clase de partidos son complicados y sabemos que necesitamos de la gente para volver a ganar en casa. En cuanto a la revancha yo solo lo tomo en lo deportivo, en lo institucional no me voy a meter, nosotros sabemos cómo los tratamos cuando vinieron a Ushuaia y sabemos como nos abandonaron en Comodoro Rivadavia, de milagro no pasó una desgracia, pero vuelvo a repetirte quiero revancha en lo futbolístico, en lo otro no me interesa.

– Felicidades por los tres puntos que lograron.

– Quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a mi familia, para la familia de todo el plantel y cuerpo técnico, en especial para toda la gente de Camioneros, y un saludo también para toda la gente de Río Grande que estuvo pendiente de nosotros y nos alentó por las redes sociales y nos dio fuerzas para salir a jugar este partido, por eso este triunfo es para toda la Isla y que sepan en todo el país que en Tierra del Fuego también hay buen fútbol.

Posiciones – Zona A

Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG

1º Huracán (C. Rivadavia) 10 5 3 1 1 9 4 5

2º Camioneros (Río Grande) 9 5 2 3 0 9 7 2

3º Jorge Newbery (C. R.) 9 5 2 3 0 5 3 2

4º CAI (Comodoro Rivadavia) 7 5 2 1 2 8 8

5º Boxing Club (Río Gallegos) 5 5 1 2 2 7 5 2

6º Estrella Norte (Caleta Olivia) 4 4 1 1 2 3 5 -2

7º Florentino Ameghino (C. R..) 4 6 1 1 4 5 9 -4

Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Jeremías Asencio Huracán 4

Vladimir Covalschi CAI 4

Jonatan Torres Camioneros 4

Sebastián Benites Jorge Newbery 2

Mariano Matus Boxing Club 2

Jorge Olguín Boxing Club 2

Marcos Rilo CAI 2

Marcos Sanabria Boxing Club 2

Esteban Selpa Huracán 2

Brian Vivas Florentino Ameghino 2

Próxima fecha – Séptima

Camioneros (Río Grande) vs. Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia)

Estrella Norte (Caleta Olivia) vs. Huracán (Comodoro Rivadavia)

CAI (Comodoro Rivadavia) vs. Boxing Club (Río Gallegos)

Libre: Florentino Ameghino de Comodoro Rivadavia.