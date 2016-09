Camioneros está en casa y ya piensa en Boxing Club

RIO GRANDE.- Ayer por la tarde arribó a esta ciudad, el conjunto de Camioneros tras la buena igualdad alcanzada en Comodoro Rivadavia frente a Ameghino que lo mantiene en la tercera ubicación de la tabla de posiciones de la Zona A Patagónica, solo por detrás de Huracán y Jorge Newbery quienes se miden entre sí éste próximo fin de semana.

Y pensando en el juego del domingo frente a Boxing Club de Río Gallegos, las autoridades de la institución Verde ya han confirmado que el juego del domingo en la cancha municipal del triangulo del AGP será desde las 15:30, horario que se mantendrán en todos los cotejos que Camioneros haga las veces de local.

El cuerpo técnico integrado por Pedro Velázquez y Guillermo Vargas, tomó la decisión de darle hoy día libre al plantel para que se recupere del cansancio que origina el doble viaje, algo más de 2000 kilómetros y recién volverán a las prácticas el día miércoles, algo que se puede hacer teniendo en cuenta que Camioneros tiene una semana larga, que puede entrenar duro el miércoles, jueves y viernes y hasta el sábado hacer trabajos con pelota parada.

Estas casi 48 horas de descanso, vuelven a verse las caras a las 15:00, servirán para ver como evolucionan jugadores que finalizaron tocados el domingo en la capital del petroleo, tales los casos de Pichi Bravo, Cacho Verón, Joni Salazar y Cuca Cantero, todos con molestias pero ninguno de gravedad y tendrían chance de ser titulares nuevamente en caso que así lo disponga la dupla técnica.

La buena noticia para el conjunto riograndense es que podrán contar con la presencia de los hermanos Torres, Rubén Gallo y Christian Bustos para reforzar el plantel que viajó a Chubut, esperándose con ansias el debut de local del capitán Negri Torres que tras su presentación en Pico Truncado, no volvió a hacer fútbol.

Boxing cosechó su primera unidad

Con la premisa de ganar ante su púbico y de local, Boxing Club salió a la cancha a copar la parada desde el arranque del partido confiando en el armado de la ofensiva en los pies de Luis Vidal, para asistir a os delanteros Sevilla y Franco, ante un ordenado Jorge Newbery que se plantó con una línea de cuatro defensores y muchos volantes para impedir la creación de juego propuesta por el equipo de Padín. Poco y nada en los primeros minutos, hasta que en el minuto 16 Franco Santana derribó a Sevilla, que quedó tendido en el suelo. El central del aeronauta permaneció así por varios minutos, hasta que fue asistido y trasladado en ambulancia para su mejor auxilio. El árbitro entendió que Santana había aplicado un codazo a su rival y lo expulsó.

El partido estuvo detenido 27 minutos, hasta que regresó la ambulancia al estadio. Cambio de planes para Newbery. Murúa dispuso el ingreso de García para rearmar la defensa y la salida de Asencio. Luego de casi media hora de suspensión del juego, se reanudó el partido, pero no dejó nada interesante, se fueron los primeros 45 sin pena ni gloria, que no fueron 45 ya que el árbitro y sus asistentes se confundieron y no recuperaron los minutos suficientes en que el partido estuvo detenido. Grave error.

En el segundo tiempo, Boxing salió a tomar la iniciativa y adelantó sus líneas, en ese sentido, el partido tomó a Newbery más retrasado y jugando de contra. A los 19 Federico Villar tuvo la mejor oportunidad para abrir el marcador, luego de un tiro de equina desde la derecha que milagrosamente Tula pudo desviar.

Tan sólo 3 minutos luego, una pérdida de balón en mitad de cancha tomó mal parado al Boxing y Eric Castro, con tiempo y espacio, arremetió y clavó un zurdazo inalcanzable para Contreras, un verdadero golazo que complicaba más las chances del local.

Boxing no se entregó y siguió bregando para tener su oportunidad sumando gente al ataque. En el minuto 27, tras un centro desde el sector izquierdo, la pelota dio en la mano de Videla y el árbitro marco penal, que con mucha categoría Jorge Daniel Olguín cambió por gol y puso el empate transitorio.

Con más corazón y entrega que fútbol, Boxing fue en busca del triunfo, sobre la media hora Villarino lo tuvo con un remate de media distancia que por centímetros no fue gol.

A los 35 un cabezazo de Lucas Soto podría haber cambiado la historia, pero la salvada espectacular de Tula le impidió el festejo.

El final de partido encontró a Boxing buscando ya con desorden y desesperación el triunfo ante un Newbery que se replegó atrás, mantuvo el orden y apostó a la contra únicamente. Nievas agregó cuatro minutos más, pero no alcanzó, fue final y empate a uno.

Resultados de la tercera fecha

CAI 3 – 1 Estrella Norte

CAI: Vladimir Covalschi (2) y Matías Delgado. Estrella Norte: Fatai Olushola.

Ameghino 1 – 1 Camioneros

Florentino Ameghino: Brian Vivas. Camioneros: Raúl Chaile.

Boxing Club 1 – 1 Jorge Newbery

Boxing Club: Jorge Daniel Olguín. Jorge Newbery: Eric Castro.

Posiciones – Zona A

Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG

1º Huracán (C. Rivadavia) 9 3 3 0 0 6 0 6

2º Jorge Newbery (C. R.) 8 4 2 2 0 5 3 2

3º Camioneros (Río Grande) 5 3 1 2 0 4 3 1

4º CAI (Comodoro Rivadavia) 4 4 1 1 2 5 6 -1

5º Florentino Ameghino (C. R..) 4 4 1 1 2 3 5 -2

6º Estrella Norte (Caleta Olivia) 1 3 0 1 2 2 5 -3

7º Boxing Club (Río Gallegos) 1 3 0 1 2 1 4 -3

Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Jeremías Asencio Huracán 4

Sebastián Benítes Jorge Newbery 2

Vladimir Covalschi CAI 2

Marcos Rilo CAI 2

Jonatan Torres Camioneros 2

Brian Vivas Florentino Ameghino 2

Ariel D’Augero Estrella Norte 1

Rodrigo Cárcamo Jorge Newbery 1

Eric Castro Jorge Newbery 1

Raúl Chaile Camioneros 1

Matías Delgado CAI 1

Jorge Olguín Boxing Club 1

Fatai Olushola Estrella Norte 1

Mariano Rivera Florentino Ameghino 1

Emanuel Sarati Huracán 1

Esteban Selpa Huracán 1

Víctor Verón Camioneros 1

Mauro Villegas Jorge Newbery 1

Próxima fecha – Quinta

Camioneros (Río Grande) vs. Boxing Club (Río Gallegos)

Jorge Newbery (Com.Riv.) vs. Huracán (Comodoro Rivadavia)

Estrella Norte (Caleta Olivia) vs. Florentino Ameghino (Com.Riv.)

Libre: Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia.