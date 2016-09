Camioneros alcanzó otro empate de visitante y sigue invicto

El Verde se trajo una gran igualdad de su visita a Comodoro Rivadavia; igualó 1 a 1 ante Florentino Ameghino y mantuvo el invicto en el Torneo Federal B de Fútbol. Los goles fueron anotados por Brian Vivas a los 6 minutos de la etapa inicial para el local e igualó Raúl Chaile a los 35 para Camioneros. Alejandro Godoy contuvo un penal a los 35 minutos del complemento. La próxima fecha se jugará en Río Grande y el Verde recibirá al Boxing de Río Gallegos.

COMODORO RIVADAVIA (Especial).- Florentino Ameghino y Camioneros de Río Grande firmaron un empate en el estadio municipal de kilómetro 3 por la cuarta fecha del Torneo Federal B de Fútbol, y ambos se fueron conformes por el 1 a 1, pese a que en el complemento el arquero visitante Alejandro Godoy le contuvo un penal a Oscar Marchant.

En los demás juegos, Boxing Club en Río Gallegos igualó 1 a 1 ante Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, y el sábado la CAI en su casa había derrotado 3 a 1 a Estrella Norte de Caleta Olivia.

El conjunto de Orlando Portalau sumó un punto como local, sumó el primer empate y se mantiene cuarto en la tabla de posiciones, luego de la igualdad de ayer que en definitiva dejó satisfecho a ambos pese a que en el complemento, el local propuso más, fue más vertical y creo situaciones como para quedarse con los tres puntos pero sin demasiado juego asociado.

El CAFA se encontró con la ventaja a los 6m cuando un pelotazo largo puso en apuros a Rosales y Godoy, pero ninguno despejó el peligro y el juvenil Brian Vivas la punteó entre ambos y la fue a buscar por detrás del arquero para anotar el primer gol de la tarde y celebrar su segunda conquista personal de cara a la platea.

Pese a la ventaja, el conjunto de Portalau no supo hacer pie y no pudo justificar la ventaja en el marcador, y sobre el cuarto de hora llegó una jugada polémica cuando Antúnez le anuló un gol a Rodríguez y lo amonestó por una supuesta mano al conectar el centro.

El partido no fue bien jugado, y a la vez cortado con infracciones que de a poco aburrió a los escasos hinchas que se acercaron hasta kilómetro 3, y la visita -que tampoco propuso demasiado- encontró la paridad sobre los 34m con un gol de Raúl Chaile.

Ahí el DT local decidió mover el banco, apuró el calentamiento previo de Molina y Elorrieta que ingresaron en el arranque del complemento para modificar el esquema. Sacó a José Acuña y lo puso a Elorrieta como carrilero por el sector izquierdo, y Aibar marcó en la derecha pero con tres en el fondo.

Ameghino se adelantó unos metros en el terreno de juego y le comenzó a “cascotear” el arco de Godoy que aguantó.

Sobre los 22m, el primer sofocón fue cuando Vivas quedó solo frente al arquero pero no supo definir. La paró con el pecho y ante el achique de Godoy salió hacia la derecha, y casi sin ángulo para definir la pelota se estrelló en el poste izquierdo.

El ingreso de Brian Vega pudo ser determinante sobre los 28m cuando el ex Petroquímica dejó cinco hombres en el camino y habilitó a Marchant que definió con una “vaselina” ante Godoy, pero la pelota dio en el palo. Y al minuto, Elorrieta cayó en el área como y Antúnez cobró la pena máxima, mientras los plateistas se miraban entre sí preguntándose si había sido falta. Marchant fue el encargado, y el responsable de ejecutarlo pero lo tiró a media altura y la altura de Godoy hizo el resto. Tapó el remate con un cuarto de hora por jugarse.

Ameghino se desesperó, y se desordenó en el terreno de juego. Como muestra, Tromer terminó de 9, y sobre los 38m Anténez no cobró un penal a Jesús Molina mucho más claro que el de Elorrieta, y el empate sentenció la historia en kilómetro 3.

La CAI por primera vez

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia ganó su primer partido en el torneo Federal B, y es noticia. Derrotó 3-1 a Estrella Norte de Caleta Olivia por la 4ª fecha del certamen, pero mostró falencias ante un equipo débil que cuando se lo propuso lo lastimó.

El gol tempranero de Vladimir Covalschi le dio confianza a los dirigidos por Segura cuando a los 4m el encargado de hacer goles en el equipo comodorense recibió “doble chance” y en la segunda facturó ante el rebote que le dio el arquero santacruceño en el área. La CAI no justificó en el juego la ventaja en el marcador, y para sembrar dudas, Estrella Norte le empató en una de las pocas llegadas al arco de Mateo Grasso. En un centro al área, nadie marcó al nigeriano Fatai Olushola que definió cruzado e infló la red junto al poste izquierdo.

El conjunto de Segura sufrió pasada la media hora la lesión de Matías Vargas en un tobillo, pero increíblemente estuvo hasta los 7m del complemento en cancha dando ventajas en un solo pie. La CAI de ahí en más ya no fue peligroso porque la pelota no le llegaba limpia a Covalschi, y porque Brian Orozco no tenía compañía.

En el complemento, ingresó Contreras en el equipo comodorense por González, y Vargas probó 7 minutos en cancha hasta que no dio más e ingresó Figueroa. Y sobre la media hora salió con un golpe en el rostro Gastón Barrientos y hubo que rearmar la defensa. El “Colo” Martínez saltó a la cancha para marcar la punta derecha, y Rilo se cerró al medio junto a Leguiza. Pero faltó fútbol y faltó juego pero Covalschi anotó sobre los 17m un gol de otro partido. El ex goleador de Rada Tilly enganchó hacia afuera cerca del vértice izquierdo del área y la colgó del ángulo más lejano. Los pocos hinchas presentes aplaudieron de pie en kilómetro 3.

Sobre la media hora de juego, pudo haber un quiebre en el encuentro si el “Vikingo” D’Augero convertía el empate, pero Graso realizó la atajada del partido al salvar sobre la línea el segundo cabezazo. Y en la jugada siguiente, se fue expulsado el volante Jonathan Gómez al pegarle en el círculo central a Orozco. Eso le simplificó el triunfo a la CAI que igualmente se complicó solo y recién a los 43m selló la historia, y de tiro libre, Matías Delgado en complicidad con la barrera santacruceña que se abrió y descolocó al arquero visitante.

La Comisión de Actividades Infantiles ganó por primera vez y nada más. Justo tendrá fecha libre, y Segura tendrá tiempo para trabajar y reacomodar las piezas en un equipo juvenil que debe crecer y rápido.

Florentino Ameghino 1 – 1 Camioneros

Florentino Ameghino: José Luis Alcaín; José Luis Acuña, Facundo Tromer, Darío Carrizo y Franco Aibar; Enzo Salinas, Emilio Sotelo, Blas Sierra y Oscar Marchant, Gonzalo Páez y Brian Vivas. DT: Orlando Portalau.

Camioneros: Alejandro Godoy; Nicolás González Padilla, Víctor Verón, Juan Rosales y y Cristian Cantero; Jonatan Salazar, Raúl Chaile, Lucas Vera Quiojano y Gustavo Bravo; Gabriel Rodríguez y Roberto Rojas. DT: Guillermo Vargas y Pedro Velázquez.

Figura: Brian Vivas (FA).

Estadio: municipal de Kilómetro 3.

Goles PT: 6m Brian Vivas (FA) y 34m Raúl Chaile (C).

Cambios ST: al inicio Jesús Molina Páez y Bruno Elorrieta x Acuña (FA), 13m Sebastián Delfor x Chaile (C), 26m Brian Vega x Vivas (FA), 33m Gustavo Gauna x Verón y Jonathan Bustos x Rodríguez (C).

Incidencias: Alejandro Godoy (C) le contuvo un penal a Oscar Marchant (FA) a los 29m ST

Arbitro: Esteban Antúnez (Caleta Olivia).

Posiciones – Zona A

Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG

1º Huracán (C. Rivadavia) 9 3 3 0 0 6 0 6

2º Jorge Newbery (C. R.) 8 4 2 2 0 5 3 2

3º Camioneros (Río Grande) 5 3 1 2 0 4 3 1

4º CAI (Comodoro Rivadavia) 4 4 1 1 2 5 6 -1

5º Florentino Ameghino (C. R..) 4 4 1 1 2 3 5 -2

6º Estrella Norte (Caleta Olivia) 1 3 0 1 2 2 5 -3

7º Boxing Club (Río Gallegos) 1 3 0 1 2 1 4 -3

Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Jeremías Asencio Huracán 4

Sebastián Benites Jorge Newbery 2

Vladimir Covalschi CAI 2

Marcos Rilo CAI 2

Jonatan Torres Camioneros 2

Brian Vivas Florentino Ameghino 2

Próxima fecha – Quinta

Camioneros (Río Grande) vs. Boxing Club (Río Gallegos)

Jorge Newbery (Com.Riv.) vs. Huracán (Comodoro Rivadavia)

Estrella Norte (Caleta Olivia) vs. Florentino Ameghino (Com.Riv.)

Libre: Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia.