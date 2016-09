Allen De los Santos: “Fue una experiencia inolvidable”

RIO GRANDE.- A veces los sueños se cumplen cuando menos lo esperás, y este fue el caso de Allen De los Santos, un joven futbolista riograndense que fue sparring de la Selección Argentina antes de que el plantel viaje a Venezuela.

Surgido en las divisiones menores de JUF, Allen Dylan De los Santos (nacido en Río Grande el 19 de abril de 1999), es un joven fueguino jugador de fútbol que, al igual que muchos otros casos, se encuentra en la búsqueda del sueño de convertirse en futbolista profesional, y en las últimas horas vivió una experiencia inolvidable cuando fue convocado para formar parte de un grupo de sparrings que trabaje en el predio de Ezeiza con la Selección Argentina, previo a estas dos fechas de Eliminatorias que se jugaron.

Sin dudas que formar parte de un seleccionado argentino es algo que todos sueñan y que muy pocos consiguen, y para alegría del propio jugador y de su entorno familiar y amigos, el pibe De los Santos lo pudo conseguir.

“La verdad fue una experiencia inolvidable que todo jugador quiere vivir, porque creo que vestir la camiseta de la Selección debe ser algo increíble” comenzó contando Allen De los Santos acerca de su experiencia de entrenar con los máximos jugadores de nuestro país que forman parte del plantel que ahora entrena Edgardo Bauza.

El inicio de la historia comenzó con un mensaje de texto. “El sábado pasado nos convocaron a algunos jugadores de la 4ª, 5ª y 6ª división del club (San Lorenzo) para ir a entrenar con la selección mayor antes del partido contra Venezuela. Así que fuimos para el predio de Ezeiza y ahí estuvimos entrenando con ellos”.

“En el momento que me llegó el mensaje no lo podía creer, justo mi papá estaba acá conmigo así que cuando lo vi no lo podía creer, estaba recontento. El día previo al entrenamiento la verdad que estaba muy ansioso, pero a la vez feliz por este llamado” comentó Allen.

Con la presentación, Allen contó con detalles cómo fue ese día tan especial, “primero nos juntamos todos los chicos en el club, y ahí nos esperaba un micro que nos llevó desde AFA, y de ahí nos fuimos al predio que AFA tiene en Ezeiza, después nos cambiamos todos los juveniles en el vestuario y directamente nos fuimos a entrenar, eran cerca de las 10:30 y ahí el Patón Bauza nos dio la bienvenida y ya estaban en la cancha todos los jugadores mayores”.

“Primero hicimos un calentamiento y después nos separaron en dos grupos, unos hicieron fútbol y otros hicieron reducido. Los once jugadores que jugaron frente a Uruguay primero hicieron trabajo diferenciado y los que no jugaron hicieron fútbol entre ellos. A mí me tocó hacer fútbol reducido y ahí jugar con Banegas, con Rojo, Biglia que también estuvo un rato y Lamela”.

Con mucha humildad De los Santos comentó alguna de las sensaciones que seguramente son indescriptibles. “En el momento estaba muy nervioso. Nunca me había tocado vivir algo así”.

Sobre el trato de los jugadores profesionales de la Selección para con los juveniles, el fueguino comentó que “el trato de los jugadores mayores es muy bueno, hay muy buena onda, siempre te hablan bien, la verdad que son muy buenas personas, y después del entrenamiento nos dejaron sacarnos unas fotos con ellos”.

En medio del sueño y con las ilusiones latentes, y todavía con esas imágenes muy recientes, Allen se animó a seguir soñando y por qué no a redoblar la apuesta. “Esta fue la primera vez, pero ojalá que me vuelvan a tener en cuenta, como sparring y alguna vez para jugar en la mayor, ese es mi sueño y creo que el de todos los futbolistas” lanzó el juvenil que defendió los colores del JUF.

San Lorenzo, su nueva casa

El futbolista fueguino es uno de los pocos que en la actualidad se encuentra acoplado en un club y que tiene el sueño de ser profesional. En la actualidad Allen De los Santos se encuentra jugando para Sexta División de San Lorenzo de Almagro y sobre su salto a esa institución el jugador comentó: “Me costó mucho irme de allá (de Río Grande) y dejar a mi familia y a mis amigos, pero hoy ya estoy bien, por suerte ya estoy instalado acá en Buenos Aires y mucho mas tranquilo”.

Además el fueguino contó cómo fue su llegada a San Lorenzo, “en el año 2014 fue gente de San Lorenzo a hacer pruebas, y yo fui parte de un equipo entero y ahí seleccionaron a cinco jugadores, y de ahí esos cinco chicos vinimos a probar acá a Buenos Aires y estuvimos una semana y en esa semana de pruebas por suerte quedé yo”.

Previamente De los Santos estuvo participando de un Campus en La Pampa organizado por el club de los hermanos Mac Allister y ahí ellos ya se lo querían quedar, pero la propuesta no convenció a los padres de Allen, tampoco la chance que le ofrecía Vélez y se terminaron inclinando por San Lorenzo. “Después de los Juegos Epade que fuimos con la selección de Tierra del Fuego, me vieron a mi y a Agustín Carvallo para ir a probar a Vélez y ambos quedamos”.

Por último el futbolista contó cuáles eran sus objetivos. “El objetivo principal para este año era poder entrenar con la reserva de San Lorenzo y poder mostrarme y que me tengan en cuenta, y por suerte ya tuve un par de entrenamientos. Y espero que el año que viene pueda firmar el contrato, eso sería ideal. Acá el club trabaja un montón con inferiores y le dan mucha importancia a los jugadores de inferiores, así que esperemos tener suerte”; es el deseo de un fueguino que sueña y que no deja de soñar.