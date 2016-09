El 6º Torneo Jaqueline Mayorga se viene en tres escenarios

RIO GRANDE.- Con la primera jornada, realizada en el Batallón, se puso en marcha en la víspera la sexta edición del Torneo de Atletismo Adaptado “Jaqueline Mayorga”, que organiza el Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD).

Hoy la actividad matutina se trasladará al Natatorio Municipal “Eva Perón” y al Centro Deportivo Municipal “Reverendo Padre José Forgacs”, recinto donde los deportistas participarán -respectivamente- en pruebas de natación y bochas, solamente en calidad de participativo.

Por la tarde, en tanto, tendrá lugar la última jornada de atletismo, previo al cierre, previsto -aproximadamente- para las 16:00.

El certamen, que se disputa desde 2011, cuenta con la participación de unas 150 personas del CAAD (Río Grande y Ushuaia); Asociación Riograndense de Deportes Adaptados (ARDEA); Colegio Ernesto Guevara, Escuela Especial Nº 2 y Secretaría de Deportes, todos de esta ciudad; y Colegio Los Andes, de Ushuaia.

En atletismo hubo pruebas de velocidad (100 metros), lanzamientos (bala) y salto (en largo), para Sub 16, Sub 18, Sub 30 y Sub 40.

Agradecimiento

“Le agradecemos al BIM Nº 5, por prestarnos el predio, y permitirnos ingresar por el principal acceso. También a la gente de Soda Sur, a todo el personal del CAAD, a los padres, todos colaboran, y a las instituciones que participan. El clima está un poco fresco, pero nos acompaña el sol”, manifestó Marcelo Saldivia, director del CAAD, quien aprovechó la oportunidad para hacer “un pedido a la comunidad, a Gobierno, a la Municipalidad: que en algún momento se pueda contar con un predio para la práctica de atletismo, no solamente para nuestros chicos, sino para toda la comunidad. Hay mucha gente que hace diferentes disciplinas de atletismo, y que hoy no cuenta con el espacio adecuado para practicarlo. Estaría bueno que se pudiera lograr un espacio, que ya sea desde lo público o lo privado se pueda generar algo”.

Una hermosa experiencia

“Los chicos de Río Grande y de Ushuaia están compartiendo esta experiencia. Practican durante todo el año, y esperan este momento para medirse, lo mismo que hacen en diciembre, cuando en Ushuaia se organiza el Torneo Facundo Rivas, que organiza el CAAD de allá. Es importantísimo nuestro torneo ya que es uno de los pocos que se hace en la provincia para chicos de sobreedad, los mayores de 18 años. Hay otros grupos, de menos edad, que pueden ir a los Juegos EPaDe o a los Evita, y los nuestros, como son mayores, no tienen ingresos a esas competencias. Estamos buscando oportunidades en lugares cercanos,la gente de Río Gallegos fue el año pasado al torneo de Ushuaia, vamos a ver si en los años siguientes pueden viajar también al nuestro. Sabemos que siempre es difícil, porque se lo hace a pulmón, igualmente se hace el esfuerzo para que estos chicos con discapacidad puedan tener la posibilidad de participar y compartir estos eventos, que tienen la finalidad también de generar lazos de camaradería, no solamente está la competencia, todos los que participan se llevan su medalla y su diploma de participación, más allá de lo que se les entrega a los tres primeros de cada categoría”.

También se destacaron los voluntarios, alumnos del Colegio Comandante Luis Piedra Buena: “son dos divisiones, ellos cuentan con un proyecto institucional que tiene que ver con la Educación Física, tienen varios talleres y espacios donde los acercan a esta modalidad de trabajo”, finalizó Saldivia.