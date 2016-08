Los pilotos se preparan de cara a los “100 kilómetros”

RIO GRANDE.- El pasado sábado se llevó a cabo en las instalaciones del autódromo “Ciudad de Río Grande” una importante tanda de pruebas libres pensando en lo que será el regreso a la actividad después del receso y la presentación de los “100 kilómetros de Río Grande” para las dos categorías de la APAP.

La competencia, que ya se ha consolidado como un clásico en el automovilismo en pista, se estará disputando el próximo fin de semana del 17 y 18 de septiembre, en el autódromo “Ciudad de Río Grande” y como es habitual contará con la particularidad de ser una carrera en la que competirán entre binomios, los cuales están compuestos por un Piloto Titular y un Piloto Invitado (por piloto invitado se entiende todo aquel que no haya participado en competencias de A.P.A.P. durante el año 2016).

Si bien no fueron todos los que pudieron estar presentes en el trazado, una buena cantidad aprovechó la ocasión para poder girar y poner a punto el auto o, en algunos casos, adaptarse a la unidad para aquellos que serán “Invitados” en la carrera de los 100.

De la Clase 2 Inyección se pudo ver en acción a Mariano Felicito (Peugeot 308), Fabricio Riccinto (Ford Ka), Nicolás Rega (Chevrolet Corsa), Matías Cabrera (Ford Ka), José y Roberto Viola (Chevrolet Corsa) y Mauro Arrieta (Chevrolet Celta).

En tanto que de la Clase 2 estuvieron probando: Lautaro Savedra (VW Gol), Carlos Toledo (Fiat Uno), Nicolás Pranteda (Fiat Uno) y Carlos Johanssen (Fiat Palio).

Por su parte pilotos de la ACTCF también se acercaron para utilizar el circuito y sacar conclusiones previas, entre ellos estuvieron Gastón Prokopiw (Chevy), Franco y Guillermo Prokopiw (Falcon), Emanuel Rolando (Chevy), Alberto Rega (Falcon) y Gonzalo Queirolo (Falcon). Ademas del Turismo Pista estuvo Francisco y Pablo Maravilla (Fiat Duna) y Fernando Olsen (Fiat Uno).

Cabe aclarar, que para esta segunda parte del año, la gente de la APAP está trabajando mucho en seguridad, y por ello se está solicitando la inclusión del uso del HANS, y además se les está pidiendo a los pilotos que trabajen en la construcción de un pontón lateral de seguridad que va ubicado a la altura de la puerta del conductor, y en la implementación de un sistema ignífugo para evitar posibles incendios en el habitáculo.

Detalles de la carrera

En esta oportunidad, se desarrollarán dos carreras de 16 vueltas cada una, en donde competirán en primer lugar todos los Pilotos Titulares, y luego en la segunda competencia participarán todos los Pilotos Invitados.

Al ser ésta una competencia especial, cada carrera otorgará el puntaje establecido en el reglamento, multiplicado por un coeficiente: 2, para las dos categorías participantes. Y dicho puntaje será asignado para el campeonato 2016 al piloto titular. La carrera de pilotos invitados tendrá un coeficiente 1, para cada piloto participante que se ajuste a lo reglamentado en el artículo Nº 6 del Reglamento Deportivo.

Por tratarse de dos competencias independientes, se realizarán dos clasificaciones individuales, por lo tanto la “pole” estará determinada por la sumatoria de tiempos de la mejor vuelta del piloto invitado y la mejor vuelta del piloto titular, otorgando un puntaje de 2 unidades para el campeonato.

Además es importante mencionar que a los efectos del engrillado de la primera carrera se realizará una clasificación general, siendo indistinta la categoría a la que pertenece el vehículo en cuestión. La primera carrera (de los Titulares), será clasificatoria de la segunda competencia en donde competirán los Invitados.

Por último, y en lo que se refiere a la Clasificación General de la prueba (los tiempos finales), la misma se determinará por la suma de tiempos de ambas carreras, la cual dará como resultado las posiciones finales del Gran Premio.

Este año se permitirá la participación de pilotos debutantes. Para ello será obligatorio cumplir con las pruebas comunitarias oficiales, completando un mínimo de 30 vueltas al trazado. No obstante APAP se reserva el derecho de no habilitar la participación en caso de considerar de que algún piloto no esté apto para debutar.

Cabe recordar que, según el articulo 8 del Reglamento Particular de la Prueba, los pilotos que sean socios de APAP y que deseen participar de esta competencia, deberán estar al día con el pago de la cuota societaria. Ningún participante podrá registrar deuda alguna con APAP (inscripciones, multas, leva, etc).