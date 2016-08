Los infantiles, en Chacra II

RIO GRANDE.- Mañana -desde las 17:00- continuará el Abierto Infantil, en la sede del Club de Ajedrez de Río Grande (María Auxiliadora y Aeroposta Argentina), con la disputa de la 3ª fecha (inscripciones gratis, desde las 16:30). En la 2ª se impusieron Enzo Torres (A) y Ettienne Díaz (B). Para los mayores, el 3 de septiembre comenzará el Memorial Jorge Herrera (suizo, a 6 rondas, 45’+30″).

Y estos fueron las posiciones del torneo Comandante Luis Piedra Buena, en Ushuaia: Sub 10: 1.Emiliano Astorga; 2.Julián Barreda; 3.Florencia Pietropaolo; 4.Agustina Fontenla; 5.Santiago Pozzoli; 6.Thiago Fajardo. Sub 14: 1.Fernando Poratto; 2.Martina Fontenla; 3.Mauricio Román; 4.Emmanuel Batalla; 5.Jazmín Núñez. Sub 20: 1.Juan Torales; 2.Bruno Colantonio; 3.Francisco Olmos; 4.Franco González; 5.Lautaro Franco.