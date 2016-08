En su estreno como local, Camioneros se mantuvo invicto

RIO GRANDE.- Cuando ya pasó más de un día del histórico triunfo, todavía quedan resonando en el ambiente, los gritos de emoción de la gente y los jugadores que formaron parte de la primera presentación como local de Camioneros en el Torneo Federal B, y que afortunadamente terminó con un triunfo.

Sin ser brillante y con varias cuestiones por mejorar, el equipo de Camioneros se sacó de encima la presión del debut y lo hizo con un emotivo triunfo que llegó justamente en el desenlace de un partido que se habia presentado como muy complicado frente a la CAI de Comodoro Rivadavia.

Por el entorno, por el hecho de ser el primer partido como local, y por un montón de cuestiones más, el factor psicológico, fue clave, en este encuentro y claramente la gran mayoría de los jugadores pudieron superar esta barrera, dando muestras de que están preparados para asumir la responsabilidad en este tipo de competencias.

En lo deportivo, el equipo también demostró que tiene empuje y actitud para remontar un resultado adverso y, si bien, Camioneros no tuvo un partido fubolísticamente brillante, sí sacó a relucir el temperamento de varios jugadores que dieron la cara por el equipo y no les pesó para nada todo lo que se vivía fuera de la cancha.

Después de un primer tiempo flojo para Camioneros, en donde, a pesar del gol en contra, lo más destacado fue la defensa, las cosas fueron cambiando y, el dueño de casa, fue inclinando la cancha con un poco de fútbol y con un poco de garra. El equipo se apretó un poco más, se juntaron las líneas, el arquero Ale Godoy cerró el arco, y los sustitutos fueron importantes para el factor anímico, porque contagiaron con su despliegue y su entrega, para que en los minutos finales puedan llegar los goles.

Y finalmente el arco se abrió. La valla que da de espaldas al barro AGP y que en el segundo tiempo defendía el arquero chubutense Mateo Grasso, se vio vulnerado en dos ocasiones por el goleador Jonatan Torres y el grito de gol retumbó por todos los sectores de la ciudad dando síntomas de que el equipo está más vivo que nunca y que en casa dará pelea hasta el pitazo final, sin que nadie pueda llevarse fácilmente nada de su visita a la Isla.

El pitazo final del árbitro santacruceño, no hizo más que unir a todos los jugadores verdes en un gran abrazo general y entre lágrimas de alegría, y gritos de satisfacción, llegó el desahogo para todos ellos, después los cánticos y los festejos.

En medio de los festejos El Sureño se introdujo en el campo de juego y pudo dialogar con los protagonistas, quienes dejaron sus sensaciones y parte de lo vivido dentro de la cancha.

Jonatan Torres, el goleador

“Es fruto del trabajo día a día que hacemos. Más allá de que hice los dos goles, creo que el equipo jugó bien y pudimos ganar el partido. Sabíamos que de local nos tenemos que hacer fuertes.

En esta clase de torneos, me tengo que ir acostumbrando a jugar solo. En el segundo tiempo mis compañeros pudieron dar una mano y pudimos levantar un partido muy importante.

Ellos tuvieron una sola ocasión de gol y la metieron. Nosotros atacamos continuamente, tuvimos paciencia, en el segundo tiempo salimos a jugar de otra manera y pudimos meterlos adentro del arco.

Hay que trabajar en la semana pensando en el próximo partido, que también va a ser muy importante.”

Alejandro Godoy, la muralla

“La verdad que esto que estamos viviendo es algo histórico, sabíamos que estábamos en un momento importante de la historia del fútbol fueguino, y por suerte se nos dio con una victoria empezar este torneo jugando de local.

En el primer gol fue una jugada muy rápida, no sé si fue culpa mía o de quién, pero los chicos me dieron ánimo para salir el segundo tiempo y me dijeron que lo íbamos a dar vuelta y por suerte pudimos conseguirlo. La verdad que estoy muy contento, porque sabemos lo ingrato que es el puesto del arquero, porque podés sacar tres o cuatro pelotas de gol y también te pueden hacer hasta el gol más “bobo” como me pasó la semana pasada que me tocó pifiarla y se nos escapó la victoria pero hoy por suerte las cosas me salieron bien. En el segundo tiempo, prácticamente, quedamos mano a mano con los delanteros de ellos y bueno, pude cerrar el arco para poder conseguir esta victoria.

Este triunfo va dedicado a mi mujer, a mi viejo, a mis hijos, y para todos los que me apoyaron durante toda la semana, que la verdad que pasé una semana de m… por el error que había cometido en Pico Truncado y por eso este triunfo va para ellos, que cada uno sabe quién estuvo conmigo y que me dio ánimo para esta semana y poder lograr algo así soñado. La verdad que es algo lindo poder haber sido parte de este triunfo histórico”.

Víctor Verón, sólido en el fondo

“Lamentablemente estos partidos en los Federales se sufre. Pero gracias a Dios sacamos el resultado adelante. Creo que el primer tiempo Jony jugó muy solo adelante, no tenía ayuda. No podía contra los centrales, que eran muy altos.

Nos relajamos. Nos jugaron en contra los nervios de local, por las ganas de salir a buscar el partido.

Pero el segundo tiempo nos plantamos mejor gracias a los cambios. Apoyaron a Jony arriba y vinieron los goles.

Esto recién comienza, cada partido, en el Federal, es una final, ahora vamos a Comodoro a tratar de hacer el mismo papel que hicimos contra Estrella Norte de visitante.

Este club es un grupo de trabajadores, del Sindicato de Camioneros, así que dejamos todo en la cancha y gracias a Dios logramos la victoria para toda esta gente y nuestras familias, y por todo el sacrificio que hacemos en la semana.

Un saludo a mi hermano, a mi familia que me apoya acá, a mi familia que está en Formosa y a toda esta gente de Camioneros”.

Gabriel Rodríguez, el cambio justo

“Gracias a Dios se pudieron dar los dos goles del Jony. Estoy muy agradecido a la institución, a mis compañeros que me hacen el aguante. Gracias por todo. Todos tenemos ganas de jugar, sabemos jugar al fútbol”.

Gustavo Bravo, el equilibrio en el medio

“La verdad que estoy muy feliz por el resultado conseguido. El partido fue realmente muy duro, muy trabado pero creo que, por suerte, lo pudimos sacar adelante con el esfuerzo de todos los compañeros porque Camionero es muy grande.

Fue un partido duro, muy trabado en el medio, quizás perdimos mucho la pelota y estuvimos muy finos y precisos en los pases pero en el segundo tiempo cambiamos la actitud y por suerte la cosa pudo cambiar.

En el mediocampo estábamos muy lejos, el equipo estaba muy largo, pero creo que tenemos jugadores con alma y con fuerza, y en base a eso pudimos ganar este compromiso.

El equipo esta muy bien, creo que nos preparamos seriamente y a conciencia para este campeonato y de a poco vamos a ir demostrando que estamos bien, ahora nos vamos a Comodoro con el objetivo de rescatar algún puntito más.

El Federal “B” es así, los partidos son cada vez más duros, ya lo vez en el primer partido en donde teníamos todo listo para traernos la victoria de Pico Truncado y nos empataron en el último minuto, y ahora en el ultimo minuto lo pudimos ganar, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien.

Quiero dedicarle el triunfo a mi familia que está en Santiago, a mi mujer y a mi hijo Lorenzo y a todo mi grupo de compañeros que hoy (por ayer) han dejado todo dentro de la cancha”.