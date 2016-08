Eminencia australiana forense disertará en Tierra del Fuego

El patólogo forense Roger Byard, de la Universidad de Adelaida estará en Ushuaia mañana miércoles 31 de agosto para disertar ante abogados, médicos, criminalistas y forenses fueguinos. Los temas: Muerte súbita del lactante y síndrome del niño sacudido. Aportes de la medicina forense a la justicia.

USHUAIA.- Se trata de la primera vez que el profesor Roger Byard llega a la Argentina, y lo hará a Ushuaia, para brindar la conferencia gratuita denominada “Tópicos en patología pediátrica y forense”.

La disertación tendrá lugar mañana en la capital de Tierra del Fuego y es organizada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, con el auspicio de la Academia Internacional de Patología y la Sociedad Argentina de Patología.

Durante la jornada, Byard –considerado una eminencia mundial en medicina forense- expondrá sobre dos temas fundamentales: Muerte Súbita Infantil y Síndrome del Niño Sacudido.

La presentación estará a cargo de la Médica Forense y Patóloga del Distrito Norte del Poder Judicial de Tierra del Fuego, Inés Aparici.

El encuentro, se llevará adelante en el Salón Auditorio de OSDE en Ushuaia (San Martín 1055), destinado a abogados, médicos pediatras, criminalistas, policía científica y forenses de toda la provincia.

Luego de su visita a Tierra del Fuego, Byard disertará en el “Congreso Internacional de Muerte Intrauterina y Síndrome de Muerte Súbita del Lactante” en Montevideo (Uruguay) del 8 al 10 de septiembre.

La experiencia que aporta Byard en el campo de la medicina forense pediátrica -que estudia las enfermedades y lesiones de los niños- ayudará a los tribunales, médicos y la policía con los resultados o investigaciones, ya que la patología forense se practica con el fin de enriquecer la mejor comprensión de la salud y la seguridad de los niños.

Perfil

Roger Byard es titular de la Cátedra de Patología George Richard Marks de la Universidad de Adelaida y es Especialista Senior en Patología Forense, en Ciencia Forense, en Adelaida, S. Australia. Obtuvo su título de Médico Australia en 1978 (Universidad de Tasmania MBBS, BMedSci) y obtuvo su licencia en el Consejo Médico de Canadá en 1982 (LMCC).

El profesor Byard se ha interesado particularmente en la muerte súbita de lactantes y niños y ha publicado más de 600 trabajos científicos en publicaciones académicas especializadas.

Ha sido oc-editor de Sudden Infant Death Syndrome – Problems, Progress and Possibilities (Muerte Súbita Infantil, Problemas, Progresos y Posibilidades) (Arnold, 2001), el texto en dos volúmenes Forensic Pathology of Infancy and Childhood (Patología Forense del Lactante y el Niño) (Springer, 2014), y el texto en cuatro volúmenes Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine (Enciclopedia de Medicina Forense y Legal) (2nd ed) (Elsevier/Academic Press, 2015), escribió Sudden Death in the Young (Mueret Súbita en el Joven)(3rd ed) (Cambridge University Press, 2010) y es co-autor del Atlas of Forensic Pathology (Atlas de Patología Forense) (Springer 2012). Ha sido Editor en Jefe de Forensic Science Medicine and Pathology , publicación científica periódica sobre Medicina y Patología Forense (Springer Publishers, New York) desde 2008.

El cronograma

De 10.00 a 12.00

“¿Qué puede aportar el laboratorio de Histopatología a la Justicia?

“Muerte Súbita Infantil, ¿accidental o sofocación deliberada?”

De 14.00 a 17.00

“Síndrome del niño sacudido, Shaken infant syndrome”

“Interpretación de lesiones en niños”

“Fitoterapia y uso de hierbas”

“Patología preventiva”

Los interesados deberán inscribirse, previamente, a través del número telefónico (02901) 429-500 int. 9578 o al correo electrónico, [email protected] Cabe señalar que se hará entrega de certificados para los presentes.