El Ejecutivo Municipal está decidido en poner en marcha la empresa estatal de colectivos

La Sociedad del Estado se capitalizará con la compra de las 20 unidades adaptadas para funcionar en la zona. Serán colectivos de gran porte pero también mini buses, para llegar a algunos sectores que están marginados por la actual prestataria. La Municipalidad analiza con entidades financieras las mejores condiciones para el empréstito de 35 millones de pesos.

USHUAIA.- El Ejecutivo Municipal ratificó la decisión de comprar 20 colectivos para poner en marcha la Sociedad del Estado que sea la prestadora del servicio público, para lo cual se pide la autorización al Concejo de un endeudamiento de 36 millones de pesos, que serán los fondos necesarios para adquirir vehículos que se adapten a la zona.

Lucas Gallo, subsecretario de Desarrollo Económico detalló que los colectivos que se compren estarán “debidamente adaptados a nuestras condiciones climáticas y topográficas, con calefacción dual, con chasis adecuado para el suelo de nuestra ciudad y el uso de sal en las calles y, en lo posible, alguna unidad para personas con discapacidad”.

Sobre los recursos para afrontar la compra, el funcionario municipal dijo que el endeudamiento de 35 millones de pesos será con las entidades financieras. “Estamos haciendo un trabajo en búsqueda de la propuesta de los bancos, pero no sólo en cuanto a la tasa de interés, sino al periodo de gracia y a la tasa, si es fija o variable durante el primer año”.

Cabe señalar que la ordenanza en discusión y análisis establece las condiciones en las que puede tomarse un préstamo, el límite en el monto, el plazo máximo de devolución y asignación específica de esos fondos.

El funcionario municipal pidió a los concejales que tengan muy en cuenta las necesidades de estos 200 mil pasajeros de la ciudad que utilizan el servicio como “así también los muchos otros vecinos que no acceden porque los colectivos no cubren áreas urbanizadas en las que habitan”.

Nuevos recorridos

La idea del Ejecutivo Municipal no es sólo poner en marcha colectivos de gran porte, sino también mini buses para acceder a algunos sectores de la ciudad, como el caso de la urbanización Alakalufes, lugar al que no llega el servicio y donde viven centenares de familias.

Omar Becerra, subsecretario de Transporte, dijo que los vecinos solicitaron al Municipio la habilitación de un minibús que pudiera realizar un recorrido desde el barrio hasta el Hospital Regional Ushuaia por la calle 12 de Octubre y desde allí, regresar por calle Kuanip hasta el mismo barrio.

Cheque en blanco

El concejal Juan Manuel Romano (UCR) adelantó que pedirá al Municipio que amplíe la información para evaluar el pedido de endeudamiento por 35 millones para la compra de colectivos.

“Seguir brindando herramientas cuando todavía no se utilizó lo anterior me parece seguir firmando cheques en blanco. Ya pasaron ocho meses de gestión y no he visto un sólo gesto que permita justificar lo que hemos estado acompañando desde el Concejo Deliberante, en función de las necesidades de la gente”, indicó en declaraciones realizadas a Radio Provincia.

Romano expresó que “Es necesario un gesto para con la gente de parte del Ejecutivo. Actualmente se le está cobrando a todos los vecinos un importe para el fondo vial, que debería destinarse a solucionar esta problemática de la ciudad y no vemos un horizonte respecto del tema”.